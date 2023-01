Stoom afblazen voorbeurs met nieuws over TSMC, Alibaba en InPost

IEX heeft vandaag de eer de gong te luiden, maar er is werk aan de winkel voor een stijgingsdag.

De AEX-indicatie is -0,5%, nadat Wall Street gisteravond helemaal weggleed en marktbreed zelfs lager sloot. Zie hier ook de AEX-future (FTI continuous).



Dit is ook wel een beetje te mooi om waar te zijn na één week..



PostNL! Nogmaals, we zijn goed één week onderweg. Dit gaan we niet het hele jaar volhouden, daar hoeft u geen goeroe voor te zijn.



Goed, hoe staat de boel er nu bij:

Europese futures staan -0,5%

De Amerikaanse doen -0,1%

In Azië is het vrij stil, bescheiden groene en rode plussen en minnen. Alibaba staat wel weer +3,2% in Hongkong. Zo meer, de Chinese president heeft gesproken

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +4,0% op 22,0

De dollar ligt vlak op 1,0730

Goud doet niks, olie zakt 0,3%, bitcoin houdt het rond nul, maar ethereum staat +2,3%

De rentes lijken aandelen te bevestigen:



Eerst dit: TSMC staat +1,0% in Taiwan:



Niet in de agenda, maar InPost loopt vooruit op de jaarcijfers en meldt recordvolumes Q4, ABM:

De groei werd aangejaagd door sterke resultaten in thuismarkt Polen, maar ook in de internationale markten, mede geholpen door een robuuste Britse markt en de overname van Mondial Relay. Daarbij denkt Inpost in Frankrijk aan de margeverwachtingen te hebben voldaan.



In het Westen heeft Mr. Market het laatste woord, in China is dat iemand anders, schreef ik gisteren nog over Chinese aandelen. Opgelet, intussen in China, Bloomberg:

Chinese leader Xi Jinping warned officials against colluding with the business world, underscoring that his government’s crackdown on the private sector will remain a concern for investors despite efforts to boost the economy.



“Action should be taken to prevent leading officials from acting for any interest group or power group, and to forestall any collusion between officials and businesspeople,” Xi told a meeting of anti-corruption regulators on Monday.



He also warned against “any infiltration of capital into politics that undermines the political ecosystem or the environment for economic development.” Xi’s government has eased up on a regulatory crackdown on tech giants like Alibaba Group and Tencent.

Het is misschien de grootste meevaller tot nu toe dit jaar, er zijn (nog) geen (grote) winstwaarschuwers. Gisteren was er wel eentje en -9,3% valt mee? Want net als zijn spullen is het aandeel is peperduur tegen 30 keer de verwachte winst.

Lululemon forecast a decline in holiday-quarter gross margins as the apparel-maker discounts more and grapples with higher costs. Read more https://t.co/gJJblhjxes pic.twitter.com/rOVDsGIrPk — Reuters Business (@ReutersBiz) January 10, 2023



Het CBS bevestigt nog de eerste schatting van vorige week.

Consumentengoederen en -diensten waren in december 9,6 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In november was de inflatie 9,9 procent.https://t.co/Ji10RnBTuh pic.twitter.com/ChuRFHFZmi — CBS (@statistiekcbs) January 10, 2023



En het zat 'm vooral hier:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:01 AEX na zegereeks vermoedelijk lager van start

07:40 Minder omzet in december voor TSMC

07:27 Inpost boekt recordvolumes in alle markten

07:08 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:02 Frontline ziet af van fusie met Euronav

07:00 Productie Nederlandse industrie in de min

06:59 Nederlanders geven meer uit

06:55 Dubbelcijferige inflatie in Nederland in 2022

06:53 Inflatie in Nederland neemt af tot 9,6%

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: macro-economisch

09 jan MDxHealth boekt hogere omzet

09 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

09 jan Wall Street vrijwel vlak gesloten

09 jan Voorzitter Fed San Francisco ziet rentetarieven stijgen tot boven 5%

09 jan Olieprijs hoger gesloten

09 jan Wall Street koerst af op hoger slot

09 jan Europese beurzen hoger gesloten

09 jan Wolters Kluwer koopt NurseTim

00:00 Galapagos - Healthcare conference JPMorgan



06:30 Consumptie huishoudens - November (NL)

06:30 Inflatie - December en 2022 (NL)

06:30 Industriële productie - November (NL)

08:45 Industriële productie - November (Fra)

11:00 Werkloosheid - November (eur)

16:00 Groothandelsvoorraden - November (VS)

En dan nog even dit

Walll Street gaf de winst dus helemaal weg:

The Nasdaq notched a second day of gains as investors bought beaten-up tech shares like Tesla.



The Dow slipped 0.34%.

The S&P 500 dipped 0.08%.

The Nasdaq rose 0.63%. https://t.co/0vRDO6wir1 pic.twitter.com/teT2nzxYcl — CNBC (@CNBC) January 9, 2023



Hm:

De Nederlandse industrie produceerde in november gemiddeld per dag 0,2 procent minder dan in november 2021, de eerste krimp jaar op jaar na februari 2021. https://t.co/InZtE821uM pic.twitter.com/ESEt9QLIpg — CBS (@statistiekcbs) January 10, 2023



Vrijdag de dertiende komen ze door en de deurpasjes van 6,5% van het Goldman Sachs-personeel doen het morgen niet meer.

U.S. banks get ready for shrinking profits and recession https://t.co/TGGMTD9wwp pic.twitter.com/3KenDpOD1B — Reuters Business (@ReutersBiz) January 10, 2023



U heeft aan een half woord genoeg:

Morgan Stanley follows Goldman in ramping up bullish bets on Chinese assets as the swift dismantling of Covid Zero policies boosts the nation’s growth outlook https://t.co/0YKW1LPRzl — Bloomberg Markets (@markets) January 10, 2023



U heeft nog een keer aan een half woord genoeg, ik heb al geciteerd:

Chinese leader Xi Jinping warned officials against colluding with the business world, underscoring that his government’s crackdown on the private sector will remain a concern for investors despite efforts to boost the economy https://t.co/vx0T7pPiOW — Bloomberg Markets (@markets) January 10, 2023



De koers staat eeerder in de Flop 10:

Tesla breaks into America's bestselling cars list for 2022, but trucks still dominate https://t.co/ej19rZaZYf — CNBC (@CNBC) January 10, 2023



U verwacht het niet:

Here's what's ahead for Bed Bath & Beyond in wake of its bankruptcy warning. https://t.co/Rvmml4PoZu — CNBC (@CNBC) January 10, 2023



Als je wint heb je vrienden, als je verliest, gooien ze je voor de bus om hun eigen hachie te redden:

Former FTX engineering chief Nishad Singh, who has not been accused of wrongdoing, has met with prosecutors to seek a cooperation deal, leaving Sam Bankman-Fried increasingly isolated https://t.co/x7aEnmqI3y — Bloomberg Markets (@markets) January 10, 2023



Helaas:

A rocket launched by Virgin Orbit in southwest England suffered a failure mid-flight, failing to deploy its nine satellites as planned, the company said in a Twitter post https://t.co/uRV1ySCuyW — Bloomberg Markets (@markets) January 10, 2023



Is 'ie ook in puur goud?

'You'll never leave the lid up again:' $10,000 toilet makes a splash at #CES2023 pic.twitter.com/EzSJH9XPyb — Reuters Business (@ReutersBiz) January 10, 2023



Veel plezier en succes vandaag.