Tech! Het is héél gezellig op de beurs op de vroege maandagochtend

Wat zat er met oud en nieuw in hemelsnaaam allemaal in de oliebollen? Ja, het is weer raak.

De AEX indicatie is +0,7% - en we zitten al op +5,1% dit jaar - na een dikke rally op Wall Street vrijdag. En nu staan in Azië vooral tech en chippers te juichen.

Europese futures openen rond een halfje hoger

De Amerikaanse plussen 0,3% (S&P 500) en 0,5% (Nasdaq 100)

In Azië... Wacht even, dat komt zo, want wat daar alle gebeurt?!

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -5,9% op 21,1

De dollar zakt 0,4% naar 1,068

Goud doet +0,6%, olie stijgt 1,5% en crypto plust ook met een éénm voor de komma

Waakt u voor euforie, altijd natuurlijk, maar de rentes vingerwappen op opening een basispuntje(s).



Dit is Azië vannacht, alles groen en moet u vooral Taiwan en Korea zien vliegen. Hong Kong laat zich ook niet onbetuigd. Ik weet niet zo gauw waarom, of is dit het effect van het feit dat Jack Ma geen banden meer heeft met Ant Group? Ofwel, China laat de tech teugels vieren.



Dit zijn de scores (in eigen valuta) en wat gaan onze chippers doen?

Alibaba +7,1%

Tencent +3,4%

TSMC +4,9%

Samsung +2,9%

Hynix +3,5%





BRL/USD zie ik nergens tikken. Het nieuws van dit weekend, dit is de Brazilaanse Bovespa versus de wereldindex - in dollars, herbelegd en geïndexeerd - sinds de verkiezing van de vorige president. Niet goed dit en wellicht ook niet beter vandaag.



Het Nederlandse nieuws nog dit weekend en al van vrijdag nabeurs. Precies ons huidige inflatiepercentage dus!



Had u dit ook gezien, minder is in ieder geval niet meer, maar trekt nooit te snel conclusies. U weet nooit de exactie posities, hedges et cetera.



Dan dit nog. Gijs Nagel & co weer in da house! Nu nog een cryptobroker beginnen? Zoiets stamp je niet in drie dagen uit de grond - vergunningen, toestemmingen en de hele rimram - en kijk maar op het koersenbord: ondanks alle koersdalingen, affaires en de reguliere financiële industrie die weg holt, zijn er koersen, markt en geloof.

Nog altijd is er geen fundamentele som, naar mijn bescheiden mening.

Voormalig DeGiro-team begint cryptobroker https://t.co/Rx9isWQof7 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) January 9, 2023

De AFM meldt deze shorts:

Wat een dag, wat een eerste week van het jaar (in aanloop naar het jaarcijferseizoen):

WATCH: Wall Street's main indexes gained more than 2% on Friday after December payrolls expanded more than expected even as wage increases slowed and services activity contracted, easing worries about the Federal Reserve's interest rate hiking path https://t.co/346d0NUOox pic.twitter.com/IIfL4tg1SK — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2023

Vooruitblikken op deze week:

How healthy is Corporate America? These are some of the business and finance stories to watch out for in the coming week https://t.co/Qj4voVQPfq pic.twitter.com/6nG2ohPsl7 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2023

Alibaba +2,7%, Jack Ma heeft geen banden meer met Ant Group.

Ant-linked firms' shares rise after news of Jack Ma ceding control; Alibaba jumps https://t.co/8hLi9JhSe3 pic.twitter.com/8MBzhmIrMl — Reuters Business (@ReutersBiz) January 9, 2023

Liefst 3200 van de 49.200 banen, dat is 6,5%.

Goldman Sachs is embarking on one of its biggest round of job cuts ever https://t.co/CMLWeMZD7O — Bloomberg Markets (@markets) January 9, 2023

Vergaap u maar even:

Automakers showed off in-car entertainment options at #CES2023, while tech enthusiasts were given a peek at the latest innovations in other sectors too. Here’s a look what’s making waves at CES in Las Vegas. Read more here: https://t.co/eX2xFlmk4h pic.twitter.com/hIj9iPa0JF — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2023

Vrijdag de dertiende begint met een resem financials op Wall Street het jaarcijferseizoen 2022. De S&P 500 is zeker wel eens duurder geweest, maar ook goedkoper.

Er wordt dit rondje omzetgroei verwacht, maar die houdt de inflatie niet bij:

$SPX is expected to report Y/Y revenue growth of 3.8% for Q4 2022, which would be the lowest revenue growth since Q4 2020 (3.2%). #earnings, #earningsinsight, https://t.co/hJd55webb0 pic.twitter.com/4K8mgVTJsy — FactSet (@FactSet) January 7, 2023

De winstverwachting is een min, maar dit is echt geen winstrecessie te noemen:

$SPX is expected to report a Y/Y earnings decline for Q4 2022 (-4.1%) for the first time since Q3 2020 (-5.7%). #earnings, #earningsinsight, https://t.co/hJd55webb0 pic.twitter.com/Yh4KtfiSHO — FactSet (@FactSet) January 7, 2023

ASML zit er als enige Nederlandse naam bij, straks verklap ik ze allemaal:

NEW: These are the 50 companies to watch in 2023.



Read The Big Take ??https://t.co/wJfjznxx8K — Businessweek (@BW) January 9, 2023

Tot slot deze:

Good Morning from #Germany where the energy crisis is waning. Gas-storage levels rebounded to 91.1% from a low of 87.2% two weeks ago due to a mild winter so far, gas-to-coal switch in many industries & as Russia delivered the expected 6.7 Bcm during the quarter. pic.twitter.com/Ym91VtS8KR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 9, 2023

Veel plezier en succes vandaag.