'Eerste vijf dagen van het jaar-barometer' staat op groen

Goud is hard gestegen, ofwel alle currencies zijn gedaald.

Ten opzichte van goud zijn de indexen dit jaar ook gedaald.

Goud up, indexen down, currencies nog harder down.

In het licht van het systeem risico wat de markt op ziet lopen zou je kunnen zeggen: men zit liever in aandelen dan currencies. Nog liever in goud.

Zo is t ineens toch logisch.