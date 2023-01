'Eerste vijf dagen van het jaar-barometer' staat op groen

Met een per saldo positieve start van het beursjaar 2023, springt de 'eerste 5 dagen van het jaar-barometer' op groen.

Thans geeft deze statistische indicator aan dat we een positief jaar zouden mogen verwachten. Deze waarneming is gebaseerd op het gegeven dat de eerste beursdagen van januari de rest van het beursjaar kunnen voorspellen.

Uiteraard is dit niets meer dan een indicatie over het beursjaar 2023 en dienen we altijd een slag om de arm te houden. Maar statistisch zou dit in ruim 80% van de gevallen uitkomen.

Eerste beursweek van 2023 is positief gestart

Wereldwijd ogen aandelenmarkten steeds beter, wel wat onderlinge verschillen, vooral tech loopt iets achter.

Prestaties

Dit presteerden de beurzen in de eerste vier dagen van dit jaar:

AEX: +5,10%

Ultimo 2022: 689,01

Slotstand na eerste vijf dagen op 5 januari: 724,26

DAX: +4,93%

Ultimo 2022: 13.923,59

Slotstand per 5 januari: 14.610,02

CAC40: +6,45%

Ultimo 2022: 6.473,76

Slotstand per 5 januari: 6.890,95

Bel20: +3,9%

Ultimo 2022: 3.701,73

Slotstand per 5 januari: 3.846,55

Eurostoxx50: +5,9%

Ultimo 2022: 3.793,62

Slotstand per 5 januari: 4.017,83

Dow Jones: +1,36%

Ultimo 2022: 33.147,25

Slotstand per 5 januari: 33.630,61

S&P500: 1,45%

Ultimo 2022: 3.839,50

Slotstand per 5 januari: 3.895,08

Nasdaq: +0,93%

Ultimo 2022: 10.939,80

Slotstand per 5 januari: 11.040,36

Watertanden

Voor een Europese belegger zijn deze cijfers om te watertanden, want Europa springt er heel erg uit. Zo presteert de beursindex van 50 grootste Europese aandelen ruim drie tot vier keer zo goed als Wall Street. Opvallend is bovendien dat de Nasdaq ver achterblijft.

Op basis van 'eerste vijf dagen van het jaar-barometer' regel, ook wel de vijfdagenregel genoemd, zouden we voor 2023 de volgende conclusies kunnen trekken:

Statistisch staan we aan de vooravond van een goed beursjaar

Europa doet het waarschijnlijk beter dan Amerika

Technologie staat ook dit jaar niet op de eerste plaats.

Waarschuwing: op niet één van de grote beurzen wordt een sterke opwaartse beweging technisch al bevestigd. Vooral onze reguliere lange termijn technische indicaties geven aan dat er eerst weerstandniveaus overwonnen moeten worden, voordat de opmars kan worden ingezet.

Januaribarometer

Bovengenoemde barometer/vijfdagenregel is een andere dan de beurswijsheid 'As January goes, so goes the year.' Die zegt dat de hele maand januari een goede graadmeter vormt voor de rest van het jaar. Een goede januarimaand zou, volgens deze beurswijsheid, een voorteken zijn van een goed beursjaar. Maar dat weten we pas over drie weken.

Ik doe deze keer de kortetermijn beoordeling van de AEX, Euro Stoxx 50, de DAX, de Dow Jones, S&P500 en de Nasdaq 100. Wat mij opvalt is dat bijna alle indices die ik heb bekeken potentieel hogere bodems aan het vormen zijn op de lange termijn grafieken. Dat kunt u goed zien op de langetermijn grafieken in mijn column van afgelopen vrijdag.

Ook die hogere bodems bevestigen een opwaartse uitbraak en mogelijk een goed beursjaar. De enige uitzondering zoals gezegd is de Nasdaq, die iets op de andere indices achterloopt (en onder andere nog geen hogere bodem vormt).

AEX-index krult opwaarts

De AEX-index laat een wisselend verloop zien. De steun vormt wel een hogere bodem rond 688,24 punten (van 30 december 2022), wat op koopkracht in de markt duidt. De eerste weerstand ligt rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus 2022).

Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand wordt gebroken. In dat geval krijgt AEX-index ruimte voor een verdere koersstijging.

DAX index klimt op richting de weerstand van 14.709,38 punten

De DAX-index heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. De steun van 13.564,83 punten (de bodem van 13 september 2022) vormt feitelijk een eerste hogere bodem.

De DAX-index heeft nu ruimte voor een aanval op ons eerste koersdoel van 14.709,38 punten (gevormd op 6 juni 2022). Zolang de steun op 13.564,83 punten intact blijft, handhaven we een positieve visie.

CAC40 index test de weerstand van 6.829,40 punten

De CAC40-index verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 6.829,40 punten (gevormd op 29 maart 2022) is nog te nipt. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 6.829,40 punten (gevormd op 29 maart 2022) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken. Steun voor CAC40 index ligt rond 6.470,64 punten (de bodem van 30 december 2022).

Euro Stoxx 50 index laat tussentijds herstel zien

De Euro Stoxx 50 index flirt met de weerstand van 4.024,89 punten (gevormd op 29 maart 2022). De index is hard opgeveerd vanaf de steun van 3.767,26 punten (de bodem van 20 december 2022).

De index heeft de correctieve beweging naar boven gebroken, hetgeen een eerste technische verbetering weergeeft. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 4.024,89 punten nodig.

Dow Jones index verbetert technisch

De Dow Jones index breekt de serie van lagere koerspieken opwaarts af. Hiermee klaart de lucht wat op.

Op korte termijn zwalkt de Dow tussen de steun van 31.725,29 punten (de bodem van 3 november 2022) en de weerstand van 34.278,20 punten (gevormd op 16 augustus 2022).

Voor een verdere verbetering is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk. Van belang is dat de steun weet stand te houden.

S&P500 oogt vlak

De S&P 500-index index oogt technisch bezien neutraal tussen de steun van 3.701,32 punten (de bodem van 3 november 2022) en de weerstand van 4.100,80 punten (gevormd op 1 december 2022). Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De koersuitslagen binnen deze neutrale bandbreedte ogen wel rommelig.



Nasdaq 100 index weet niet te overtuigen

Nu de neutrale bandbreedte neerwaarts is verlaten, is bij Nasdaq 100 index een technische verzwakking opgetreden richting de steun van 10.313,94 punten (de bodem van 24 juli 2020).

Het matte plaatje signaleert nog steeds aanbod boven de markt. De weerstand ligt op 12.115,34 punten (gevormd op 1 december 2022).





