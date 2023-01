Geen hypotheekrenteaftrek door fout staatssecretaris

Wat in de stuk staat is veel te stellig.

Ieder zijn persoonlijk situatie is anders daar is maatwerk voor nodig. Wat is de hypotheekrente die je betaalt. Hoeveel vermogen heb je boven (bijv. in aandelen) de vermogensvrijstelling.



Persoonlijk betaal ik extreem weinig rente op mij hypotheek net geen1% rente. Schuld bewust in box 3, waardoor ik een flinke aftrek van vermogen in box 3 heb voor de vermogensrendementsheffing. Profiteer het huurwaardeforfait wat grotendeels wegvalt door geen rente aftrek.



Ik snap het verhaal, zal voor de meeste mensen wel redelijk kloppen, maar in individuele gevallen zoals bij mij juist verkeerd uitpakken. Daarom verdien ik juist door mijn hypotheek in box 3 te hebben.



Fiscaal in deze slimme keuze te maken, kan je jaarlijks behoorlijk geld opleveren.

Merk in de praktijk dat hypotheek adviseurs dat beeld vaak missen en dat is jammer en kan de klant in sommige gevallen veel geld kosten.