Opening lijkt hoger, Samsung en Tesla zijn er en er gaat een crypto bonkers

De AEX indicatie is +0,7% na een slecht rondje Wall Street door die krappe arbeidsmarkt. Zeggen de networks.

Het is druk vandaag! Samsung heeft slechte jaarcijfers, maar stijgt wel, er is het Amerikaanse Payroll Report, er is onze (au!) en Europese inflatie, Tesla verlaagt de prijzen in China en er gaat letterlijk en figuurlijk een crypto bonkers.

Europese futures openen rond 0,5% hoger

De Amerikaanse staan 0,3% hoger

In Azië staan de belangrijkse markten allemaal net even hoger met de Kospi (+1,1%) als uitschieter. Hong Kong laat wel een minnetje zien, maar Tencent doet +0,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +2,0% op 22,5

De dollar is gisteren zowat een cent aangetrokken en doet nu vlak op 1,0519

Goud doet +0,4%, olie stijgt 0,8% en crypto loopt 0,3% op

De rentes:



Eerst maar dit, Samsung heeft voorlopige jaarcijfers en die zijn slechter dan verwacht. Toch doet de koers +0,9%, ofwel ook die chip-ellende - dat we weer even weten dat die dingen toch echt nog cyclisch zijn - lijkt ingeprijsd.



Hier meer:

Samsung's quarterly profit is expected to take a hit, analysts say, as consumers and businesses reduce spending in the face of high inflation and climbing interest rates. Read more- https://t.co/E4edWviHxw pic.twitter.com/sUuW55N5r3 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2023

Dit valt zwaar tegen. Het CBS komt per dit jaar met een eerste raming van de consumentenprijzen (CPI), ofwel inflatie. Volgende week het definitieve cijfer en dat is misschien maar goed ook. Kunnen we nog hopen... Pfff, dit is amper minder dan vorige maand met 9,9% YoY...

In december 2022 was de #inflatie bij de snelle raming 9,6 procent. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers van de consumentenprijsindex (#CPI) van december worden op 10 januari gepubliceerd. Meer op: https://t.co/oMy5JruAzH pic.twitter.com/ywWU13Isjv — CBS (@statistiekcbs) January 6, 2023

Zo meer cijfers, maar eerst dit. Gisteren ging cryptobank Silverline door het putje, omdat institutionele beleggers in Q4 met de staart tussen de benen vertrokken. Die score is op dagbasis, intradag is het nog een procentje erger. De vuistregel is toch dat de markt een fonds in feite failliet acht bij -95% of meer?



Zelf durf ik crypto niet af te schrijven, ondanks de rotzooi, onkunde en pure criminaliteit die de sector teistert. Als ik één ding heb geleerd op de beurs, is het wel dat alle moraal en alle voorzichtigheid overboord gaat bij een koersexplosie. Dan gaat alles en iedereen bonkers...?!

What is BONK, and why is its price up 3,174% this week? https://t.co/IXBZJLlTRU — MarketWatch (@MarketWatch) January 5, 2023

Oh wacht, het loopt er al weer uit. Het is alweer gehalveerd. U moet er natuurlijk wel op tijd bij zijn. Maar ik bedoel maar, na alles wat er is gebeurd, kruipt het bloed en stroomt het geld waar het niet gaan kan. Ik denk dat als ik zelf bitcoin had en ook -70% ofzo stond, ik ze ook maar aan hield. Je weet maar nooit...

Als het een kleine fun-positie was natuurlijk. Als het mijn pensioenpot was, nee daar wil ik verder niet over nadenken.



Er is veel data vandaag! Er zijn weer inkoopmanagersindices, let op de Amerikaanse ISM non-Manufacturing Index, ofwel dienstensector:

Er zijn EU inflatiecijfers december:



Eerste vrijdag van de maand en dat betekent Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, ofwel het Payroll Report. Het cijfer van de dag, wekker op 14:30 uur.



Er is nog geen Nederlands bedrijfsnieuws vandaag en heeft u nog vragen voor de IEX BeleggersPodcast? Om 13:00 uur nemen collega Niels Koerts en ik die weer op, ofwel we gaan lekker voor het Payroll Report aan zitten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - December (Jap)

06:30 Snelle inflatie - December (NL)

08:00 Handelsbalans - November (Dld)

08:00 Fabrieksorders - November (Dld)

08:00 Industriële productie - November (Dld)

08:45 Industriële productie - November (Fra)

11:00 Inflatie - December vlpg (eur)

11:00 Producentenprijzen - November (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - November (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - December def. (eur)

14:00 Inflatie - December vlpg (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - December (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - December (VS)

16:00 Fabrieksorders - November (VS)

En dan nog even dit

Gewoon stom:

U.S. stocks fell sharply on Thursday as fresh evidence of a tight labor market deepened fears the Federal Reserve will keep interest rates elevated for longer than expected https://t.co/qChpKsxlpZ pic.twitter.com/heMGLEWJuB — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2023

Dit komt de marges niet ten goede:

Tesla cut prices on its Model 3 and Model Y cars in China by more than 10%, while also announcing prices for Model S sedans and Model X SUVs https://t.co/duRrlhProj — Bloomberg Markets (@markets) January 6, 2023

En de Noren worden slapend bulkend rijk:

Europe’s natural gas market is likely to remain tight this year, according to the CEO of Norwegian giant Equinor. Norway has become the region's top gas supplier after a slump in Russian shipments https://t.co/z4l5GnzIzj — Bloomberg Markets (@markets) January 6, 2023

Sign of the times?

WATCH: Dell plans to stop using China-made chips by 2024 and has told suppliers to reduce the amount of other made-in-China components https://t.co/dM0Zrk5ids $DELL pic.twitter.com/QjYj3BYvgp — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2023

Wie had er ooit ook een heuse Sony Walkman? Het wordt wel druk op de EV markt.

WATCH: Sony unveiled a prototype of the new 'Afeela' electric vehicles it will build together with Honda, saying it will harness its vast entertainment content as it looks to become a player in next-generation cars #CES2023 https://t.co/Orb1sSVjwd pic.twitter.com/0Eaqvi1vnj — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2023

Hasta la vista, baby! Kijkt AkzoNobel ook mee, geen idee eigenlijk.

WATCH: BMW showed off the latest application of the E Ink technology with its color-changing car unveiled by Arnold Schwarzenegger at #CES2023 https://t.co/5JTWpOB2xT pic.twitter.com/rnoUW6BiXD — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2023

Veel plezier en succes vandaag.