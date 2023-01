Beleggers schudden inflatie- en recessieangst van zich af

De stemming op het Damrak blijft, evenals op de meeste andere Europese beurzen, uiterst zonnig. De inflatieangst is naar de achtergrond verdwenen, evenals de vrees voor een escalatie van de energiecrisis in Europa dankzij een tot op heden uiterst milde winter.

Daarbovenop bevindt de werkloosheid in de eurzone zich nog steeds op een recordlaag niveau en de jongste cijfers uit de Duitse industrie boden een voedingsbodem dat - als er een recessie komt - deze kort en mild van aard wordt.

Vrijdag zal Duitsland een eerste schatting geven over het bbp van het vierde kwartaal. De verwachting is een lichte krimp en dat is gezien de importantie van Duitsland als de eurozone's grootste economie relevant.



LYNX Beleggersdebat

Damrak

Deze gunstige cocktail zorgde voor een gezonde kooplust onder beleggers. Op het Damrak waren er vrijwel geen dalers te vinden en tal van sterke stijgers. Een fraaie bull dag.

Zo klommen binnen de AEX de chippers met vele procenten, evenals rentegevoelige aandelen als Adyen. Defensieve aandelen zijn op dit soort dagen dan logischerwijs uit de gratie: fondsen als Heineken, RELX, Unilever en Wolters Kluwer moesten fractioneel terug.

Een verdieping lager was het beeld niet anders: stevige winsten voor onder andere Aalberts, Just Eat Takeaway en PostNL. Noemenswaardige dalers waren er niet te vinden, al viel wel op dat Fugro niet meedeelde in de feestvreugde.

De AEX trapte deze tweede beursweek van het jaar af met een fraaie winst van 1,7% en sloot op een stand van 736,60 punten.

Dan nog even dit

De Zwitserse centrale bank - SNB - verwacht dat het over 2022 een verlies heeft geleden van CHF 132 miljard, het grootste verlies ooit voor de meer dan honderd jaar oude centrale bank. Besloten is dan ook om de Zwitserse overheid maar geen dividend uit te keren:

Switzerland's government will not receive a payout from the Swiss National Bank for 2022, as the central bank projects the biggest loss in its 116-year history

Dan nog even dit II

Het beursjaar is sterk optimistisch van start gegaan met een AEX die zo'n 6% mocht bijschrijven. Desondanks ziet Goldman Sachs het voorlopig somber in. De zakenbank is naar verluidt van plan duizenden banen te schrappen in anticipatie op een moeilijk jaar:

WATCH: Banking firm Goldman Sachs will start cutting thousands of jobs across the firm from Wednesday, two sources familiar with the move told





OCI

Beleggers die op zoek zijn naar hoge dividenden, zijn het afgelopen jaar bij OCI aan het juiste adres geweest. Tevens is het concern er ondanks het uitkeren van royale dividenden erin geslaagd de schuld fors terug te dringen.

Nu is OCI zeker cyclisch, maar de marktdynamiek is grillig en de langetermijnvooruitzichten blijven gunstig. Of het aandeel daarmee ook koopwaardig is, leest u in een analyse van de Beleggersdesk van IEX Premium:

OCI is meer dan een dividendmachine #OCI https://t.co/ySyOdMBrXB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 9, 2023

Ageas

Verzekeraar Ageas staat over het algemeen wat minder in de belangstelling dan branchegenoten Aegon, NN Group en ASR. Toch keert ook Ageas een ruim dividendbeleid en het verdere aandeelhoudersbeleid geldt als vriendelijk.

Of Ageas daarmee ook een aantrekkelijker belegging vormt dat hierboven genoemde Nederlandse verzekeraars, dat leest u in een uitgebreide analyse bij IEX Premium:

Galapagos

Het vanuit Mechelen opererende biotechfonds Galapagos blijkt erg in trek bij kleinere, verliesgevende branchegenoten op zoek naar kapitaal. Galapagos zit nog op een berg cash van meer dan €4 miljard en wordt wekelijks benaderd door biotechbedrijven die er momenteel niet (meer) in slagen om funding te vinden. De Beleggersdesk denkt er het zijne van:

Galapagos heeft volop kansen tot kralen rijgen IEX Premium https://t.co/x6hyv4tfMo via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) January 9, 2023





Olieprijs

De olieprijs is tegen de verwachting in het afgelopen jaar stevig weggezakt. Daar zijn een aantal redenen voor te vinden. Los daarvan is de vraag wat beleggers dit jaar van het zwarte goud mogen verwachten. Blijft de olieprijs relatief laag, of wordt een door veel zakenbanken voorgespiegelde flink hogere olieprijs binnen afzienbare tijd realiteit:

De oliemarkt wordt geplaagd door overaanbod IEX Premium https://t.co/0pXlvxcQMR via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) January 9, 2023





Wegebbende inflatieangst

De jongste cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt vielen hoger uit dan verwacht. Normaliter jaagt dat de financiële markten angst aan voor een aanhoudend restrictief beleid van de Federal Reserve. Dat was afgelopen week niet het geval. Sterker nog, zowel de Europese als Amerikaanse beurzen stegen hierop fors.

Dat heeft een logische verklaring, maar daarvoor dient wel ingezoomd te worden op de data en niet louter gekeken te worden naar de verdere – hoger dan verwachte – stijging van het aantal banen.

Allereerst werd in de decembercijfers zichtbaar dat de (grote) dienstensector in de VS wel degelijk een eerste krimp liet zien. De eerste afname sinds de uitbraak van de coronacrisis en dat is relevant.

Daar bovenop klommen de uurlonen minder dan verwacht. Vooralsnog blijft een gevreesde loon/prijsspiraal uit en ook dat gaf de financiële markten munitie om eens stevig te rallyen. Hoewel Wall Street wat achter blijft, hebben de Europese beurzen de beste eerste jaarweek achter de rug van de afgelopen tien jaar.

De outperformance van de Europese aandelenmarkten ten opzichte van de VS is te danken aan een forse daling van de gasprijs – wij hebben hier bij IEX Premium eind vorige week al aandacht aan besteed – en de heropening van de Chinese economie. Een mooie start van het jaar na een ronduit extreem lastig 2022.

Gaat goud weer glanzen?

Het is het afgelopen jaar niet alleen een teleurstellend jaar geweest voor beleggers in obligaties en aandelen: ook goud bracht in 2022 niet wat velen ervan hadden verwacht gezien de ongezond hoge inflatie.

Ter nuancering, de goudprijs is het afgelopen jaar per saldo licht opgelopen en dat is uiteraard wel degelijk een significante outperformance indien het edelmetaal wordt afgezet tegen de negatieve returns op obligaties en aandelen.

De goudprijs is sinds 1 november 2022 met een stevige 16% opgelopen maar is nog een kleine 10% verwijderd van de magische grens van $2.000 die in maart van 2022 kortstondig werd aangestipt. De all time high ligt overigens ook slechts fractioneel hoger op circa $2.025, behaald in maart 2020.

Uit data van de World Gold Council blijkt dat centrale banken stevig aan de koopzijde opereren, met landen als China en Rusland voorop. Helaas is de goudmarkt weinig transparant: over het derde kwartaal van 2022 werd voor 400 ton goud ingeslagen, waarbij in slechts 25% de koper kon worden geïdentificeerd.

De People’s Bank of China, de Chinese centrale bank, maakt er geen geheim van dat het zijn goudaankopen opvoert. De bank kocht in november vorig jaar voor 32 ton aan goud, gevolgd door nog eens 30 ton in december. De officiële goudvoorraad van de PBoC bedraagt inmiddels ruim 2000 ton.



Bron: Eurostat

Alle ogen op de ECB

Waar de Federal Reserve mógelijk iets minder agressief zal hoeven optreden om de inflatie te bestrijden, is het voor beleggers zaak niet te vergeten dat het plaatje in de eurozone wezenlijk anders is.

Zeker, ook de inflatie in de eurozone koelde wat af, te weten tot 9,2% versus gevreesd 9,5% over december, maar die beperkte daling maskeert het feit dat de kerninflatie, dat is het inflatiecijfer exclusief de volatiele energie- en voedselprijzen, over december een recordhoogte bereikte van 5,2%.

De daling van het inflatiecijfer over december was louter te danken aan flink lagere energieprijzen. Dat de kerninflatie uit is gekomen op 5,2% is zorgelijk.

Nu loopt de ECB weliswaar achter de feiten aan, maar dit zal de centrale bank uiteraard niet zijn ontgaan. En de ECB stelt terecht dat de hoge inflatie de economie sterker negatief beïnvloedt dan de oplopende rentes.

Probleem voor de ECB is dat de bank eigenlijk niet zo gek veel ruimte heeft voor een agressief rentebeleid. Zuidelijke landen als Italië en Griekenland kunnen zich de rentelasten over hun veel te hoge staatsschuld dan simpelweg niet meer betalen.

Het belangrijkste ECB-rentetarief – net als de Fed – richting de 5%, wat gezien de hoge kerninflatie feitelijk nog te laag zou zijn, is dan ook niet haalbaar (lees: betaalbaar). Het bestrijden van de inflatie zal voor de ECB een grotere uitdaging vormen dan voor de Fed en dan is het maar hopen dat de energieprijzen niet opnieuw door het dak zullen gaan.

Wall Street

Beleggers in de VS toonden zich evenals Europese beleggers uiterst positief en zetten de indices, na al een sterk eindschot afgelopen vrijdag, opnieuw duidelijk hoger.

Hoewel Bank of America zijn koersdoel voor autobouwer Tesla (+ 8%) ruimschoots halveerde - van $275 tot $135 - wisten koopjesjagers hun weg naar het zwaar gehavende aandeel prima te vinden.

Na krap twee uur handel noteerde de Dow Jones op een winst van 0,8%, de S&P 500 deed het nog wat beter met een plus van 1,3%, maar de grootste winst was weggelegd voor de Nasdaq met een toename van 2,2%.

Rentes

Het was een relatief kalme dag op de internationale rentemarkt. De rentes liepen per saldo enkele basispunten op, maar het had weinig om het lijf. Gezien de grote leenbehoefte van de meeste overheden dit jaar en quantitative tapering door in ieder geval de ECB en Fed, belooft het desondanks wel een spannend jaar te worden. De Beleggersdesk heeft eerder dit jaar een en ander voor beleggers al in kaart gebracht.



Bron: Reuters

Brede markt

De bulls weten hun weg naar de financiele markten weer prima te vinden en lijken het moeilijke 2022 gretig van zich af te schudden. De meeste Europese beurzen stegen flink en dat gold ook voor de olieprijs, bitcoin, goud en de euro (versus de dollar). De VIX deed daarbij een duidelijke stap terug.

Het Damrak

Besi (+ 6,1%) lag, net als de overige chippers op het Damrak, gevraagd en mocht een stevige winst bijschrijven

(+ 6,1%) lag, net als de overige chippers op het Damrak, gevraagd en mocht een stevige winst bijschrijven Shell (+ 1,0%) profiteerde licht van een duidelijk oplopende olieprijs, welkom na een wat tegenvallende update note eind vorige week

(+ 1,0%) profiteerde licht van een duidelijk oplopende olieprijs, welkom na een wat tegenvallende update note eind vorige week Unilever (- 0,2%) weet als defensief aandeel niet te profiteren van de risk on stemming op de financiële markten

(- 0,2%) weet als defensief aandeel niet te profiteren van de risk on stemming op de financiële markten Just Eat Takeaway (+ 7,8%) kreeg fanmail van ING en ontplooide een samenwerking met groothandel Makro

(+ 7,8%) kreeg fanmail van ING en ontplooide een samenwerking met groothandel Makro PostNL (+ 6,2%) sloot een behoorlijk prijzig uitvallende cao af, maar dit zat een stevige koersstijging vandaag bepaald niet in de weg

(+ 6,2%) sloot een behoorlijk prijzig uitvallende cao af, maar dit zat een stevige koersstijging vandaag bepaald niet in de weg Brunel (+ 2,3%) is volgens de rekenmethodiek van de Amerikaanse Joel Greenblatt - The Little Book That Beats The Markets - een koopje. De Beleggersdesk houdt er ook een mening op de detacheerder op na .

(+ 2,3%) is volgens de rekenmethodiek van de Amerikaanse Joel Greenblatt - The Little Book That Beats The Markets - een koopje. De Beleggersdesk houdt er ook . ForFarmers (- 3,7%) krijgt ondanks last minute aanpassingen vooralsnog geen groen licht voor een joint venture in het VK met 2Agriculture

(- 3,7%) krijgt ondanks last minute aanpassingen vooralsnog geen groen licht voor een joint venture in het VK met 2Agriculture Op de lokale markt zet wetenschappelijk uitgever Brill (+ 3%) zijn opmars gestaag voort



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €1.440 van €1.500 en naar kopen van houden - Keefe Bruyette & Woods

Heineken: naar €103 van €95 en naar kopen van houden - Morgan Stanley

ABN Amro: naar €16,40 van €15,50 en houden - Morgan Stanley

AB InBev: naar €55 van €53,50 en houden - Morgan Stanley

Nestlé: naar CHF 122 van CHF 123 en naar kopen van houden - Morgan Stanley

Bayer: naar €62 van €80 en naar houden van kopen - Morgan Stanley

BNP Paribas: naar €70 van €78 en kopen - Morgan Stanley

