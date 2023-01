Slotcall: ASML maakt zich niet druk, cryptobeleggers doen dat wel

Positieve cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn slecht voor aandelen, weten we inmiddels, omdat beleggers vrezen dat de Fed zich gesterkt ziet in haar voornemen de rente nog verder te verhogen. De AEX (-0,4%) sloot de dag dan ook lager.

Nog even terug naar de Amerikaanse arbeidsmarkt; vandaag verscheen namelijk het ADP-banenrapport. Daaruit bleek dat werkgelegenheid in de Amerikaanse private sector veel sterker is gestegen dan verwacht. Economen gingen ervanuit dat het aantal banen in december zou stijgen met 153.000, dit werden er echter 235.000. Niet alleen meer dan verwacht, ook fors meer dan de stijging van 127.000 in november.

Verder werden, zoals elke donderdag, de initial jobless claims gepubliceerd. Dat is het aantal mensen in de Verenigde Staten dat voor het eerst een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd. Dit aantal viel juist flink láger uit dan verwacht. Geraadpleegde experts gingen uit van een stijging van 2.000, waarmee het aantal uit zou komen op 225.000, maar in werkelijkheid daalde het aantal afgelopen week tot 204.000.

ASML maakt zich geen zorgen

Enkele dagen geleden kwam het bericht naar buiten dat het Chinese Huawei de unieke chiptechnologie van ASML (+0,5%) zou hebben gekraakt. Voor Arend Jan Kamp reden om de telefoon te pakken en een belletje te plegen met de Veldhovense chipper.

Dit had ASML erover te zeggen: "We hebben het patent bekeken en het gaat om een deel van ultraviolette technologie waar wij niet aan werken. EUV-technologie is een vrij breed gebied en wij zijn niet het enige bedrijf dat hier patenten in heeft. Bovendien kun je met één patent nog niet een hele werkende lithografiemachine maken."

FTX-drama dreunt door

Het drama rond cryptobeurs FTX dreunt flink door in de sector, zo blijkt. Cryptobank Silvergate meldt namelijk een een ongekende outflow van 68% in één kwartaal. "Institutionele beleggers hollen uit crypto", schrijft marktcommentator Arend Jan Kamp. En daar zijn beleggers natuurlijk helemáál niet blij mee. Silvergate Capital ziet zijn koers dan ook met maar liefst 47% in elkaar donderen.

Ebusco wordt gewaardeerd als start-up

Ebusco (+1,6%) presteert naar behoren, maar wordt meegetrokken in het negatieve sentiment rond hooggewaardeerde groeiaandelen. Het koersverloop van de elektrische-bussenbouwer suggereert dat we met een verlieslatende start-up te maken hebben, maar Ebusco is volgens IEX-analist Martin Crum een degelijk geleid bedrijf met een goed gevuld orderboek, dat dit jaar winstgevend verwacht te worden. Of dat het aandeel nu koopwaardig maakt, leest u in de uitgebreide analyse van Ebusco.

Klimaat voor winkelvastgoed blijft onzeker

Beleggers waren wellicht aangenaam verrast door het bericht deze week van Eurocommercial Properties (-0,3%) dat het deze maand €0,60 per aandeel aan interim-dividend gaat uitkeren. Dat was echter al bekend.

Van de afschaffing van het fbi-regime heeft het fonds volgens analist Peter Schutte geen last, omdat het niet in Nederland actief is; wel zijn er wat risico's in Zweden. Het klimaat voor winkelvastgoed blijft daarmee onzeker. Voor het koersdoel en advies verwijs ik u door naar de analyse van ECP.

Vragenrondje

Arend Jan Kamp is terug van weggeweest. Morgen hoort u dus weer een vertrouwde IEX BeleggersPodcast met hem en analist Niels Koerts. Zoals elke week behandelen de heren ook enkele vragen van luisteraars in het vaste vragenrondje. Heeft u vragen? Laat deze dan achter in de reacties onder dit artikel.

Top 3 stijgers en dalers

ASMI is met een koersstijging van 3,7% de grootste stijger van het Damrak.

Rentes

De rentes krabbelen weer een beetje omhoog. De Nederlandse tienjaarsrente tikt met vijf basispunten omhoog tot 2,68%.

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteerde slechter dan de Franse CAC 40 (-0,2%) en de Duitse DAX (-0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 22,6 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-1%), Dow 30 (-1,2%) en de Nasdaq (-1%).

De euro daalt 0,8% en noteert nu 1,052 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,4%) daalt, maar niet zo hard als zilver (+2,7%).

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,6%) stijgen.

Bitcoin (+0,9%) stijgt een beetje temidden van het drama rond Silvergate Capital.

Het Damrak

KPN (+1,3%) kon vandaag rekenen op een koersdoelverhoging van €0,10 door JPMorgan Research. Daarmee komt het koersdoel dat de zakenbank afgeeft voor KPN op €4,40.

(+1,3%) kon vandaag rekenen op een koersdoelverhoging van €0,10 door JPMorgan Research. Daarmee komt het koersdoel dat de zakenbank afgeeft voor KPN op €4,40. Defensieve fondsen Relx (-1,9%) en Wolters Kluwer (-1,7%) liggen er vandaag beide niet goed bij. Laatstgenoemde kreeg vandaag een koersdoelverlaging van Bank of America. Hoewel het koersdoel van €133 naar €127 ging, gaat het nog altijd gepaard met een koopadvies. Als belegger zie je liever niet al te grote koersuitslagen bij wat normaal de schokdempers van de beurs zouden moeten zijn.

(-1,9%) en (-1,7%) liggen er vandaag beide niet goed bij. Laatstgenoemde kreeg vandaag een koersdoelverlaging van Bank of America. Hoewel het koersdoel van €133 naar €127 ging, gaat het nog altijd gepaard met een koopadvies. Als belegger zie je liever niet al te grote koersuitslagen bij wat normaal de schokdempers van de beurs zouden moeten zijn. De staalsector boert goed. ArcelorMittal (+3,1%) en Aperam (+2,5%) kleuren vandaag groen.

(+3,1%) en (+2,5%) kleuren vandaag groen. Vliegmaatschappij Air France-KLM (+2,9%) staat vandaag in de plus. Vermoedelijk vanwege de positieve geluiden bij sectorgenoot Ryanair. Het bedrijf verwacht een sterker derde kwartaal achter de rug te hebben en stelde de winstverwachting voor heel het jaar naar boven bij.

(+2,9%) staat vandaag in de plus. Vermoedelijk vanwege de positieve geluiden bij sectorgenoot Ryanair. Het bedrijf verwacht een sterker derde kwartaal achter de rug te hebben en stelde de winstverwachting voor heel het jaar naar boven bij. Deutsche Bank heeft ABN Amro (-1,4%) op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel steeg met €2 tot €18. Het gaat de laatste tijd sowieso niet slecht bij ABN Amro. De koers van de bank steeg de afgelopen maand met ruim 20%. Sterker nog, in de eerste vier beursdagen van dit jaar is het aandeel al ruim 12% gestegen. Ik teken ervoor.

(-1,4%) op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel steeg met €2 tot €18. Het gaat de laatste tijd sowieso niet slecht bij ABN Amro. De koers van de bank steeg de afgelopen maand met ruim 20%. Sterker nog, in de eerste vier beursdagen van dit jaar is het aandeel al ruim 12% gestegen. Ik teken ervoor. OCI (+1,7%) bevestigde vandaag dat aandeelhouders €3,50 per aandeel aan dividend kunnen verwachten over de tweede jaarhelft van 2022.

Adviezen:

Wolters Kluwer: naar €127 van €133 en kopen - Bank of America

UMG: naar €31 van €30 en kopen - Bank of America

KPN: naar €4,40 van €4,30 en kopen - JPMorgan Research

Just Eat Takeaway: naar €26,10 van €23,72 en houden - Morgan Stanley

Prosus: naar €92,70 van €83,80 en kopen - Goldman Sachs

Prosus: naar €88 van €86 en kopen - Morgan Stanley

ABN Amro: naar €18 van €13 en verhoogd naar kopen - Deutsche Bank

Agenda vrijdag 6 januari 2023

00:00 Detailhandel Duitsland - Nov 2022

00:00 Rente en wisselkoersen Nederland

00:00 Rentetermijnstructuur - Dec 2022 Nederland

00:45 Consumentenuitgaven Frankrijk - Nov 2022

08:30 Werkgelegenheid Verenigde Staten - Dec 2022

10:00 Ondernemersvertrouwen Verenigde Staten - Dec 2022

10:00 Industriële bestellingen Verenigde Staten - Factory Orders Nov 2022