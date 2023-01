Slotcall: zo zeg, na drie dagen staat AEX al op die magische 7% bruto

Wat een weelde dit jaar tot nu toe! De AEX stijgt al drie dagen op rij. En flink ook. Ka-ching, er zit al 4,1% in de tas en met 2,8% dividendrendement zitten we nu al op het langstjarige (anno 1602!) jaarlijkse bruto rendement van aandelen.

Kijkt u onderliggend, dan komt u een eind met die ene wijsheid: de laatsten (uit 2022 zijn) zijn nu de eersten en de de eersten (uit 2022) zijn nu de laatsten. De weer sterk dalende rentes bevestigen het beeld. Historisch feit: vandaag een jaar geleden noteerde onze tienjaars (paars) voor het laatst met een nul voor de komma.

Nu de top uit november 2021 op 829,66 niet meer in de jaargrafiek zit, oogt de AEX steeds zijwaartseriger. Het is een brede bandbreedte tussen ongeveer 740 en 630, maar het oogt sinds driekwart jaar per saldo vrij richtingloos. Dan kan misschien ooit die spike naar beneden naar 611 het beroemde uitkotsmoment blijken.

Hoe dan ook, vooralsnog blijven aandelen en rentes elkaar bevestigen. Het gaat met dik hout deze eerste drie dagen van het jaar. Over twee dagen mag u het over het vijfdageneffect hebben: staat er dan een year-to-date plus, dan wordt 2023 goed. Uiteraard en zoals altijd is het track record niet geheel feilloos...

En ja, de AEX: hoe nu verder, pas wakker worden als 740 op het bord komt? De grafiek suggereert het misschien. Nog even twee domme en zinloze feitjes:

Vandaag precies een jaar geleden noteerde onze tienjaarsrente dus voor het laatst met een min

Morgen is het weer een jaar geleden dat de AEX voor het laatst met een acht begon

Beste nieuws vandaag is dat de inflatie snel terug loopt, zoals vandaag Frankrijk laat zien. Op maandbasis is het zelfs -0,1%!

De inkoopmanagersindices vallen vandaag allemaal mee, op een piepkleine misser van de ISM Manufacturing Index na. Deze cijfers duiden op nulgroei of lichte recessie, maar zeker geen economische ramptijden.

Dan zit het weer ook nog mee - oordeelt u zelf of dat al dan niet door het klimaat komt - en zo staat onze gas future TTF op het laagste niveau in een jaar. Uiteraard is er weer een spike naar boven zodra bijvoorbeeld het woord rayonhoofden valt, maar dat zien we dan wel weer.

Eindelijk is het ook weer eens leuk om het over good old familiebedrijf Sligro te hebben. Mooie omzetcijfers 2022 vandaag en dit oordeelt onze analist Martin Crum:

Sligro beschikt over een zeer sterke marktpositie in Nederland en na verwerking van de Belgische overname ook in België. Dat gaat zich op termijn uitbetalen. Echter, de markt zit niet erg mee en het lijkt op korte termijn eerder moeilijker te worden dan beter.



Vooral de horeca merkt het merken en dat is het belangrijkste afzetkanaal. De horeca zet minder om, de energierekening gaat flink omhoog en personeel is schaars en duur. Afkoeling van de markt heeft wel als voordeel dat de schaarste aan producten en personeel kan afnemen.

Met drie chippers in onze AEX en ongetwijfeld een aantal van u met een positie in het ook Nederlandse, maar aan de Nasdaq genoteerde NXP Semiconductors, wil ik u dit Bloomberg artikel niet onthouden. De kop luidt:

Battered by Covid, China Hits Pause on Giant Chip Spending Aimed at Rivaling US

Copypaste, zeg het maar of China haar ambitie op geeft om binnen enkele jaren minimaal het westen te hebben ingehaald, het misschien helemaal opgeeft, of gewoon over gaat op Plan B. Onze grootste vrees als aandeelhouders is dat Chinese bedrijven in geen tijd onze chippers wegconcurreren. Is die overtrokken?

Misschien nog even een idee, een opvallende stijger is goud. Een onzekere economie en zwakkere dollar kan het in het voordeel zijn en de crypto malaise en schandalen ook. Daar zitten veel mensen in die het systeem niet vertrouwen. Mochten ze alsnog verkopen, dan gaan die wellicht eerder naar goud dan aandelen.

In ieder geval staat goud (in dollars) op het hoogste punt sinds afgelopen voorjaar.

Geklokt op het Amsterdamse slot: fraaie indices, gruwelijke olieprijzen (of fijne als u volgende week moet tanken), crypto blijft goed liggen ondanks een zeer sceptische Fed (risk, risk en nog eens risk) en ECB (crypto = gokken). En de dollar daalt, of euro stijgt, waarschijnlijk door de Europese data.

De rentes nog en alweer zo'n implosie. Onze tienjaars ging op 2,93% 2023 in...

Onze beleggersdesk is nog half met vakantie en doet krachten op voor het altijd zo uitputtende jaarcijferseizoen dat er halverwege deze maand aan zit te komen. Dat kent rond 1 februari zijn hoogtepunt, blijft door sudderen tot eind maart en rolt daarmee zowat aan het Q1-cijferseizoen aan toe door.

Niet veel kopij dus, maar wel even dit stukje van Paul Weeteling.

Gisteren had hij al Besi:

En ING betaalt dze maand nog even een extra dividendje van €0,08 per aandeel:

Met name veel reacties op Twitter, had u deze, misschien wel omstreden longread al gespot?

Zelden heb ik zo met zijden handschoenen stuk zitten tikken. De reacties zijn ook duidelijk hoe gevoelig dit onderwerp is. Wapenaandelen dus: waarom doen ze het goed (3x raden), wel of niet doen en welke en hoe dan?

Verder nog iets? op het Damrak. Zeker. Nogmaals, het zijn opvallend veel aandelen die het vorig jaar slehct deden die u nu bij de stijgers ziet en waren Shell, Fugro en en OCI niet de beste AEX en midkapaandelen?