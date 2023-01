De opening oogt aardig, Sligro, Tesla en Fed over rente en crypto

De AEX indicatie is +0,4% na een mislukte eerste beursdag op Wall Street.

We doen het vandaag met:

Cijfers Sligro

ISM Index

Fed notulen laatste rentebesluit

Franse inflatie

Nieuwe Tesla avonturen!

Hoe staat de boel er nu bij?

Europese en Amerikaanse futures openen of staan een paar tienden hoger

Azië moet u gewoon even zien, want het beeld is wisselend. Tencent staat +3,8% in Hong Kong en let maar weer op Prosus dus.





De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +5,7% op 22,9 en dat is wel erg veel

De dollar verliest na die forse rit van een cent gisteren nu 0,3% op 1,058

Goud heeft met +0,5% weer de geest, olie verliest 1% en crypto stijgt 1 à 3% ondanks veel slecht nieuws voor crypto, zo meer

De rentes houden het nog even rustig:



Sligro trapt het jaarcijferseizoen 2022 af met omzet vorig jaar. Die is met €2,48 miljard beter dan verwachte €2,41 miljard. Koers deed gisteren al +6,1%, dus even afwachten.



Normaal zijn er altijd op de eerste beursdag van de maand álle inkoopmanagersindices industrie over de afgelopen maand en twee dagen later volgen dan álle inkoopmanagersindices dienstensector. Deze week loopt alles door elkaar heen en in elkaar over. Let u vandaag vooral op de ISM Manufacturing Index.







Deze ISM Index is zo fameus, omdat die sinds 1947 álle recessies juist voorspelde. Het hangt er nu een beetje om: milde recessie? Geen zware en dat is al heel wat met die inflatie-explosie. Wat denkt u? Ik vermoed dat vooral de overspannen arbeidsmarkt de meubelen redt. Massa-werkloosheid is een ramp.



Van gisteren nog even, bitcoin was jarig en copy paste uit eigen werk:

Vandaag veertien jaar geleden was eerste onderhandse bitcoin transactie. Pas sinds juli 2010 is er echt een markt en beeld. Rekent u vanaf $0,0080, of twaalf dagen later vanaf bodem $0,0050. Vinger opsteken wie die kocht, óf verkocht. Helaas moeten meer mensen rekenen vanaf absolute top $68.999,99...



The agencies meenden dat op deze manier te moeten herdenken/vieren. Hoe groot en strak wapperend wilt u een rode vlag hebben?

Federal Reserve, top bank regulators flag 'significant' worries over crypto assets https://t.co/PYLbyQRH7Y by @Jenniferisms — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 3, 2023

Hier is de hele preek en hier zit geen woord cryptojargon tussen. Ik zou zeggen: verdiep u er in, als u allerlei coins hebt. Wie kent hem niet? Charlie Munger vindt het kidnappers money. Zeg maar of deze clubs dat ook met zoveel woorden zeggen.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Nieuwe contracten voor Geojunxion

08:12 Duitse importprijzen stijgen weer minder hard

08:05 Vlakke opening AEX voorzien

07:48 Omzet Sligro in 2022 met 31% gestegen

07:13 Vopak start joint venture met LOHC Technologies

07:04 Krimp Japanse industrie houdt aan

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: macro-economisch

03 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

03 jan Wall Street sluit lager

03 jan Olieprijs daalt sterk

03 jan Wall Street in het rood

03 jan Europese beurzen sluiten wederom hoger

03 jan Eurocommercial keert tussentijds dividend uit

03 jan AEX sluit weer hoger

Er wordt zo 7,2% YoY Franse inflatie verwacht.



En dan nog even dit

De networks weten ook altijd precies waarom de koersen hoe bewegen, hé? Dit aloude pure fake news fenomeen, want dat is het, gaat ook dit jaar gewoon door.

Wall Street's main indexes closed lower on the first trading day of 2023 as investors worried about what the Federal Reserve's rate hiking path might look like this year and a potential recession https://t.co/iacYJ1kYvA pic.twitter.com/iKzPwa5oRw — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2023

Vanavond notulen dus:

The Fed is set to shed more light on why it’s worried that strong inflation may linger as the US economy moves into the new year https://t.co/fCSUjVWKkL — Bloomberg Markets (@markets) January 4, 2023

Wat nu weer?

Elon Musk subpoenas head of Saudi Arabia wealth fund over Tesla tweet https://t.co/NAMuw7T9Wb — Financial Times (@FT) January 3, 2023

Leuk op je eerste werkdag...

Tesla's top executive in China, Tom Zhu, has been promoted to take direct oversight of the company's U.S. assembly plants as well as sales operations in North America and Europe. The company’s shares dropped by more than 10% at the start of the new year https://t.co/Oq83ORdRQG pic.twitter.com/AIrKBO96Yf — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2023

In Nederland gaan die Kia's als warme broodjes. Of Picanto's :-)

South Korea’s Hyundai Motor and its affiliate Kia expect their combined global sales to jump nearly 10% in 2023, even as their sales last year fell short of target due to supply chain disruptions. Read more here: https://t.co/LtiPvuKp1Q pic.twitter.com/OFUGALDifW — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2023

Met je klauwen aan $10 miljard klantengeld zitten kun je inderdaad geen fraude meer noemen.

WATCH: Sam Bankman-Fried pleaded not guilty to criminal charges that he cheated investors in his now-bankrupt FTX cryptocurrency exchange and caused billions of dollars in losses in what prosecutors have called an epic fraud https://t.co/mhRZYeSxBA pic.twitter.com/s6MsegvfjP — Reuters Business (@ReutersBiz) January 4, 2023

Nog eentje:

A former CFO for blank-check firms pleaded guilty to wire fraud in a scheme to embezzle more than $5 million to trade crypto assets and meme stocks https://t.co/C08HAmZBsX — Bloomberg Markets (@markets) January 4, 2023

Is China wat milder aan het worden, of komt ze gewoon kolen te kort?

EXCLUSIVE: Chinese authorities are discussing plans to ease a ban on Australian coal imports after more than two years https://t.co/PJ25LID96T — Bloomberg Markets (@markets) January 4, 2023

Nog niet gelezen, maar dat ga ik zeker even doen!

EXCLUSIVE: China is pausing massive investments aimed at building a chip industry to rival the US, after considering $145 billion in subsidies https://t.co/dJJeFf56jB — Bloomberg Markets (@markets) January 4, 2023

Veel plezier en succes vandaag.