Slotcall: AEX zet sterke jaarstart voort, terwijl Tesla weer hard onderuit gaat

De AEX zet zijn sterke jaarstart nog even voort. De Nederlandse hoofdindex sloot 0,9% hoger, al stond het eerder vandaag nog 1,7% in de plus. Het is Prosus (+4,1%) dat de boventoon voerde. Uiteraard was dit omdat Tencent weer steeg.

Verder deed Besi (+2,4%) het goed. De AMX (+1,1%), die nog hoger sloot, had Just Eat Takeaway (+5,5%) als leader of the pack, al hijgden ABN Amro (+5,4%) en PostNL (+2,7%) in de nek van de maaltijdbezorger.

Afnemende inflatie

Wat meehielp was het Duitse inflatiecijfer. In de maand december stegen consumentenprijzen op jaarbasis met 8,6%. Een meevallertje, want er werd gerekend op 9,1%. Daarmee neemt de Duitse inflatie aardig af, want vorige maand was het nog 10%.

Niet alleen Duitsland ziet zijn inflatie afnemen, ook de Turkse prijzen stijgen minder snel. In november was er nog sprake van 84,4% inflatie op jaarbasis. Een maandje later, in december, bedroeg de inflatie 'nog maar' 64,3%. Kijk, dat is vooruitgang.

Tesla weer hard onderuit

Het jaar verloopt vooralsnog niet voorspoedig voor Tesla (-12,5%). Na in 2022 al zo'n 65% aan beurswaarde te hebben verloren, levert het vandaag weer ruim 12% in. Het merk heeft in 2022 beduidend minder auto's afgeleverd dan verwacht. Tesla leverde ongeveer 1,31 miljoen auto's af, terwijl de oorspronkelijke doelstelling 1,4 miljoen auto's bedroeg. Zorgen over de vraag bij Tesla groeien.

Extra kapitaaluitkering ING

ING Groep (+2,4%) start het jaar met een extra kapitaaluitkering aan aandeelhouders. De bank heeft zijn aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard afgerond, maar daarvan slechts €1,2 miljard effectief benut om eigen aandelen in te kopen. In totaal zijn er ruim 107 miljoen eigen aandelen ingekocht op een gemiddelde koers van €11,25.

Zoals eerder gecommuniceerd zal ING het niet benutte deel van het inkoopprogramma, €0,3 miljard dus, teruggeven aan aandeelhouders. Die krijgen op 16 januari €0,082 cash per aandeel bijgeschreven. Of de bank nu een interessante belegging is, leest u hier.

Besi voelt consumentendip het sterkst

De verwachte resultaten van Besi op zeer korte termijn laten zich extreem moeilijk inschatten. ASML (+0,7%) kan de vraag niet aan, overal worden nieuwe chipfabrieken gebouwd of aangekondigd, maar het consumentenvertrouwen staat op een meerjarig dieptepunt. Dat laatste hakt in op de vraag naar smartphones, ondanks dat het een eerste levensbehoefte is geworden, en dus op de vraag naar de machines van Besi.

Het verschil tussen ASML en Besi is dat ASML levertijden hanteert van 6 tot 18 maanden, terwijl bij Besi in weken geteld wordt. Stel dat er op dit moment nagenoeg voldoende productiecapaciteit is in het deel van het chipproductieproces waar de machines van Besi actief zijn, dan ziet het bedrijf de vraag direct teruglopen wanneer de consument versombert. Bij ASML daarentegen kijken klanten vanwege de lange levertijd over een dip heen en bestellen noodgedwongen veel verder vooruit. Lees hier de visie van techanalist Paul Weeteling.

Top 3 stijgers en dalers

Rentes

Dalende rentes. In Nederland komt de tienjaarsrente uit op 2,72%.

Brede markt

De AEX (+0,9%) presteerde beter dan de Franse CAC 40 (+0,6%) en de Duitse DAX (+0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 23,5 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,9%), Dow 30 (-0,6%) en de Nasdaq (-1,2%).

De euro daalt 1,1% en noteert nu 1,055 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,4%) en zilver (+0,3%) stijgen.

Olie: WTI (-3,3%) en Brent (-3,2%) dalen.

Bitcoin (+0,7%) stijgt.

Het Damrak:

De AEX-index zal in 2023 doorstijgen naar 725 punten, zo is de gemiddelde verwachting van de 121 beleggingsexperts die deelnamen aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. De marktkenners zetten hun kaarten dit beursjaar op ASML (+0,7%), ING, Adyen (+0,1%) en... jawel: Philips (+1,9%). Het zijn juist Unibail-Rodamco (+0,3%), ArcelorMittal (-0,1%), Exor (+0,4%) en Randstad (+1%) kunt u volgens hen beter kunt mijden.

Techaandelen zoals ASML en Adyen begonnen de dag overigens stukken beter, maar tegen het einde van de middag liepen deze winsten snel terug.

KPN (+0,1%) heeft zijn positie in de zorgsector versterkt door de overname van integratiespecialist Itzos. Met deze acquisitie zet KPN naar eigen zeggen de volgende stap in het verder ontsluiten en verbinden van data uit zorginformatiesystemen voor zorginstellingen.

Berenberg vindt ASR (+0,7%) en Aegon (+1,1%) nog altijd koopwaardig. De zakenbank heeft vandaag het koersdoel voor ASR verhoogd van €52 naar €52,20 euro bij handhaving van het koopadvies. Daarnaast bleef ook Aegon op de kooplijst van de zakenbank, met een onveranderd koersdoel van €6,20.

Sligro (+5,1%), dat vandaag flink hoger sloot, heeft in 2022 een omzet van €2,46 miljard geboekt. Dit verwachten analisten van ING. Daarmee zou de omzet krap 30% hoger uitvallen dan in 2021, toen de omzet €1,9 miljard bedroeg.

Dat niet alle techbedrijven het vandaag goed doen, bewijst Azerion (). Het game- en advertentiebedrijf is de grootste daler van de dag.

Adviezen:

Heineken: naar €113 van €100 en kopen - Bank of America

ASR: naar €52,20 van €52 en kopen - Berenberg

Agenda woensdag 4 januari 2023

00:45 Consumptieprijsindex Frankrijk - provisional results – December 2022

00:45 Inflatie Frankrijk - provisional results – Dec 2022

10:00 Ondernemersvertrouwen Verenigde Staten ISM Mfg Index - Dec 2022