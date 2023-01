Welkom in beursjaar 2023 en we starten met groene scheuten

De eerste AEX-indicatie tik is goed in het nieuwe jaar: +0,8%. De beste wensen voor 2023 en dat uw risico maar naar u toe mag komen.

We openen rustig, want de halve wereld is nog dicht. Onder meer VS, Japan, VK, China en Hong Kong komen nog een dagje bij. De eerste week van het jaar doen we het met inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata. Verder is het duimen voor winstwaarschuwingen.

Europese futures openen een halfje hoger

De Amerikaanse zijn nog dicht? Geen beweging te zien

Im Osten nichts neues, In Azië zijn dus alle grote markten nog dicht

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +1,1% op 21,7

De dollar zakt 0,1% naar 1,069

Goud doet niks, olie scoort wisselend (WTI +3,0% en Brent +0,1%) en crypto dikt een paar tienden aan

De rentes leveren zo waar wat in. Ja, die lieten wel een kerstrally zien. En dus aandelen even niet. De AEX doet 2,8% dividendrendement, ofwel voor het eerst sinds heel lang is die enorme spread die er was tussen dividend en rente verdwenen.



Intussen begint het jaar meteen op de eerste beursdag, want hier is al het eerste rondje inkoopmanagersindices industrie over december.



Meevaller, onze Nevi PMI komt beduidend hoger uit dan over november:



Dit geeft weer wat moed, uit het Nevi persbericht.



Als nou ook eens de daling van de omzet-en winstverwachtingen van de analisten eens tot staan wordt gebracht... Eigenlijk is er nog amper sprake van een daling. Kroniek van een winstrecessie die er nog altijd maar niet wil komen.



Ik hoor u hardop denken of de AEX misschien de bodem al heeft gezien en die feestdagenzeperd op ook het Amsterdamse koersenbord een vergissing was. Misschien, maar wat vertellen met name de rentes ons? Het is vandaag precies een jaar geleden dat onze tienjaars weer boven nul uit kwam. Zie wat er nu staat.



En nu dit, want sinds vorige week staat onze tienjaarsrente weer boven het AEX dividendrendement: 2,9% versus 2,8%. Dit geeft even een heel ander risicoperspectief na jaren van zeg maar gerust een nobrainer spread.

08:08 AEX start handelsjaar in het groen

07:51 Minder sterke krimp Nederlandse industrie

07:22 Chinese economie in december flink verslechterd

07:11 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:01 Beursagenda: Belgische bedrijven

07:00 Beursagenda: macro-economisch

06:59 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:58 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - December (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - December (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - December (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - December (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (eur)

Zo en nu willen we nooit meer iemand over 2022 horen:

WATCH: U.S. stocks fell on the last trading day of 2022, closing out the biggest yearly decline since the financial crisis of 2008 https://t.co/Yf2PAHDhGZ pic.twitter.com/wnEF5Nivck — Reuters Business (@ReutersBiz) December 31, 2022

En dit willen we niet over 2023 horen?

For 2023, many US interest-rate strategists expect Treasuries will extend their recent rally, dragging yields lower and steepening the curve in the second half https://t.co/AjyfD5EaMo — Bloomberg Markets (@markets) December 31, 2022

Citaat Bloomberg:

President Xi Jinping said tough challenges remain in China’s fight against Covid-19 and acknowledged divisions in society that led to rare spontaneous protests, after weeks of silence on a virus policy pivot that’s infected hundreds of millions and delivered a severe blow to economic activity.



In a New Year’s address on Saturday, Xi said the country is in a new phase of Covid control and has adapted after following a science-based and targeted approach. The day before, he said the nation’s strategy had been “optimized” to protect people’s lives and minimize economic costs.

China has entered a new phase in the development of Covid-19 and tough challenges remain, Xi said in an annual New Year's Eve speech https://t.co/10DPD1LNfx — Bloomberg Markets (@markets) December 31, 2022

Dit gaat ten koste van de marges. Deze week verschijnen de verkoopcijfers dcecember en heel 2023.

Tesla is offering Model 3 sedan and Model Y sport utility vehicle buyers as much as 10,000 yuan ($1,450) if they take delivery by Feb. 28 https://t.co/jVyJAvypsM — Bloomberg Markets (@markets) January 2, 2023

Citaat Bloomberg:

In the evolution of the electric vehicle, 2022 will be remembered for its megafauna: Massive electric trucks finally roamed the land, with equally outsized prices.

Next year, however, should bring some subspecies — a diaspora of SUVs, including some slightly smaller options and, rarer still, a precious few with more modest window stickers. If you are in the market for a car, here are four prognostications to keep in mind.

Here are four EV trends to watch in 2023 https://t.co/m9E9LdJz8k — Bloomberg Markets (@markets) January 1, 2023

Voorlopig niet veel:

Where does crypto go from here?



Editors at the Bloomberg Crypto podcast answer your questions about what's in store for the sector in the new year after a tumultuous 2022. Fill out our form here: https://t.co/oGx8CFOGz8 pic.twitter.com/VD2zClJb3d — Bloomberg Markets (@markets) January 1, 2023

Misschien een beetje off-topic, maar ben ik nou zo dom, of is het niet meer logisch dat landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan en wie al niet meer (stiekem) zelf een bom willen? Wat dacht u ook van het Midden-Oosten. Nee, over geopolitiek moeten we misschien maar niet te veel nadenken op de beurs.

Maar dat is eigenlijk ieder beursjaar zo. Gelukkig dwingt de markt de markt zelf wel om efficiënt en doeltreffend te zijn. Vergeet dat nooit als marktdeelnemer.

South Korea's president says his government is in talks with the US on taking a more active role in managing nuclear weapons on the Korean Peninsula, a significant policy shift to deter North Korea https://t.co/1BZJo93q2x — Bloomberg Markets (@markets) January 2, 2023

Veel plezier en succes vandaag.