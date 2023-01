Engelse beurs staat klaar voor een inhaalrace

quote: JoostVLS schreef op 2 januari 2023 08:33: Er zijn ook tal van positieve signalen Zonnestraal en die negeer jij.

Lage werkloosheid, relatief lage rente, mondiale economische groei, recente outlook verhogingen waaronder Nike, etc.

Deze week stroomt er vers (pensioen) geld richting de beurzen want zij moeten positie innemen.

Misschien heb je daar wel gelijk in en heb ik een tunnelvisie. De meeste verhalen die ik lees is dat beheerfondsen cash aanhouden en verwachten op een economische neergang en dat de indexen behoorlijk onder druk blijven staan. Ik betwijfel of er vers geld de markt in stroomt. Als je al weet dat we zware tijden tegemoet gaan waarom zou je dan gaan beleggen? rentes gaan omhoog en op je spaarrekening krijg je nu ook al rente.