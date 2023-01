Engelse beurs staat klaar voor een inhaalrace

De Engelse beurs is de afgelopen jaren flink achtergebleven bij de prestaties van de aandelenbeurzen op het Europese vasteland. Vooral de negatieve gevolgen van de Brexit hebben ervoor gezorgd dat de winsten en aandelenkoersen van de in de FTSE 100 genoteerde bedrijven de laatste jaren tegenvielen.

Toch oogt het technisch beeld van de Engelse beurs zeker niet dramatisch en lijkt de index zelfs klaar te staan voor een nieuwe opwaartse impuls en wellicht zelfs een inhaalrace ten opzichte van de overige Europese beurzen.

FTSE 100 index

De hoofdindex van de Engelse beurs, de FTSE 100 index, bestaat uit de 100 grootste beursgenoteerde bedrijven met Engeland als thuisbasis. Tegenwoordig vallen ook Unilever en Shell hieronder.

De FTSE 100 index is de afgelopen jaren per saldo niet veel opgeschoten. De index beweegt nog onder de hoogtepunten van 2018 en rond de niveaus van de start van de Brexit (1 januari 2020). Hoewel de bewegingen de afgelopen jaren volatiel waren, is de Engelse beurs per saldo dus weinig opgeschoten.

Het koersverloop wijst nu echter op een mogelijke bodemformatie, waarbij binnenkort flink hogere koersniveaus mogelijk kunnen worden. De Engelse beurs laat namelijk een kop-schouderpatroon zien, waarvan zowel de linkerschouder als het hoofd reeds zijn voltooid. De rechterschouder zal worden afgerond wanneer de index door de rode dalende lijn breekt.

Na een opwaartse uitbraak zal het technisch beeld fors verbeteren en zal er ruimte vrijkomen voor een mooie koersstijging. Op basis van de hoogte van de formatie kan een koersdoel worden berekend van ongeveer 10.000 punten. Vanaf het huidige niveau betekent dit nog een stijging van bijna 30%.

Correctieve fase

Het technisch beeld van de FTSE 100 index is recent al wat opgeklaard nadat de correctieve fase binnen het neutrale koersverloop opwaarts werd afgebroken. Hiermee is een aanval ingezet op de dalende toppenlijn en de weerstand van de oude toppen rond 7.790 punten.

Wanneer de index hierboven breekt, zal het startsein worden gegeven voor de grotere koersstijging.

De index noteert inmiddels boven haar 200-daags gemiddelde en lijkt ook een nieuwe hogere koersbodem te vormen. Dit wijst op aantrekkende vraag. Het lijkt hiermee slechts een kwestie van tijd voordat een serieuze aanval op de weerstand rond 7.790 punten kan worden ingezet.

AstraZeneca

Eén van de aandelen die zou kunnen bijdragen aan de mogelijke inhaalrace van de Engelse beurs is AstraZeneca. Dit farmaceutische bedrijf is een zwaargewicht binnen de FTSE 100 index en laat een veelbelovend koersverloop zien.

Het aandeel is de afgelopen maanden opgelopen naar de weerstandszone van de voorliggende koerstoppen rond GBp 11.500 en zet deze onder druk.

Na een opwaartse uitbraak zal het technisch plaatje verder verbeteren en zal de oude stijgende fase een nieuwe impuls krijgen. De koers kan dan nieuwe hoogtepunten gaan opzoeken en daarmee de FTSE 100-index een extra zetje geven.

