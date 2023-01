De spanningen op de huizenmarkt nemen mondiaal toe

De huizenprijzen in Zweden staan fors onder druk, zo blijkt uit de jongste data van SBAB - een Zweedse hypotheekverstrekker in staatseigendom. De gemiddelde waarde van een woning is sinds de piek van het voorjaar van 2022 gedaald met 17%.

Stijgende kosten voor levensonderhoud - vooral energie - en oplopende rentes vormen redenen voor de prijsdruk. Daarnaast zetten ook de mindere economische vooruitzichten een rem op de huizenprijzen.

De dip in de huizenprijzen is het ergst sinds de jaren negentig, maar komt niet geheel onverwacht. Marktwaarnemers en de centrale banken rekenden al op een daling van de gemiddelde huizenprijs met circa 20%.

Gevreesd wordt nu echter dat die 20% wel eens te conservatief kan zijn. Een belangrijk verschil met de Nederlandse huizenmarkt: de meeste huizenbezitters in Zweden hebben hun hypotheek niet langlopend gefinancierd, waarmee zij direct in hun portemonnee worden geraakt door de renteverhogingen van de Zweedse centrale bank.

De Zweden staan bepaald niet alleen in hun huizenmarktmalaise: Denemarken, Noorwegen, Canada, Australië en Nieuw Zeeland melden ook allemaal lagere huizenprijzen.

Damrak

Hoe 2023 zal verlopen voor beleggers is nog afwachten - al liggen er aardig wat uitdagingen te wachten - maar de start is alvast gunstig. Daar waar de financiele markten 2022 in mineur afsloten, vormde de eerste handelsdag van het jaar een vrijwel exact spiegelbeeld.

De eerste uitdaging voor IEX op deze plek is alvast de koersbewegingen van vandaag te duiden en dat is op deze nieuwsarme dag niet eenvoudig. Natuurlijk vindt er in de eerste tien handelsdagen van het nieuwe jaar normaliter vers kapitaal zijn weg naar de beurzen. Geld van particuliere beleggers, maar zeker ook van tal van professionele partijen, waaronder verzekeraars die ingelegde premies moeten investeren.

Wall Street deelt vandaag overigens niet mee in de feestvreugde: de Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten, maar dat gegeven vormt uiteraard geen verklaring voor de groene koersenborden.

Wel kregen de financiële markten aardig wat hulp van de obligatiemarkt: de rente dook omlaag - zie verder lager - en dat gaf aandelen een mooi steuntje in de rug.

De AEX won afgerond 1,8% om te sluiten op een stand van 701,16.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Dan nog even dit

Het afgelopen beursjaar markeerde een absolute draai bij het tot dan onaantastbaar geachte big tech. Er is het astronomisch aandoende (papieren) waarde verdwenen bij aandelen als Amazon, Apple, Meta en Tesla.

Dan nog even dit II

Toch een tikje sfeer bedervend, de sombere boodschap van het IMF zo aan de start van 2023. Het instituut waarschuwt dat dit jaar slechter zal verlopen in economisch opzicht dan het afgelopen jaar. Maar liefst een derde van alle landen zal dit jaar in een recessie belanden, zo luidt de verwachting:

ArcelorMittal

Een recessie in grote delen van de westerse wereld, en zeker in de eurozone, geldt inmiddels als onafwendbaar. En dan is de vraag of sterk-cyclische aandelen als staalgigant ArcelorMittal beter gemeden kunnen worden, of dat een en ander al - goeddeels - als ingeprijsd geldt.

De Beleggersdesk heeft nog eens grondig naar het staalfonds gekeken en komt tot een uitgesproken oordeel:

De rente in 2023

De rentestand geldt als een belangrijke, waarde bepalende factor bij de waardering van aandelen. Lastig, want deze variabele laat zich bijzonder lastig voorspellen. Desondanks is het zinvol de verwachtingen van de grote zakenbanken rond de rente in 2023 mee te nemen in de beleggingskeuzes. De Beleggersdesk bracht een en ander in kaart voor beleggers:

Vijf overnamekandidaten

Hoewel de M&A-activiteiten dit jaar vermoedelijk op een iets lager pitje zullen staan als gevolg van matige macro-economische omstandigheden, oplopende rentes en risicoaversie, is de kans groot dat er toch wel enkele fondsen het Damrak zullen verlaten dit jaar.

De Beleggersdesk identificeert een vijftal fondsen met een - ruim - bovengemiddelde kans om overgenomen te worden:

Booming optiehandel VS

Het aantal verhandelde optiecontracten in de VS doorbrak voor het eerst ooit de 10 miljard grens. Dat is het derde jaar op rij overigens dat er meer opties werden verhandeld dan ooit. Wel vlakt de groei af: in 2020 groeide het aantal verhandelde opties nog met 50%, gevolgd door 33% in 2021. Het afgelopen jaar bedroeg de stijging een heel wat bescheidener 5%.

Los van de verdere groei in het aantal verhandelde optiecontracten vallen er een paar interessante zaken op. Zo werden er het afgelopen jaar 30% meer putopties verhandeld ten opzichte van 2021, maar het aantal callopties daalde juist met 12%. Een en ander hangt uiteraard samen met – en heeft zelfs deels versterkt – de koersdalingen op Wall Street.

Ook opvallend: retailbeleggers waren in 2020 en 2021 erg actief met het handelen in opties, het afgelopen jaar dropen veel particuliere beleggers af na forse verliezen in (vooral) de zogeheten meme stocks.

De Amerikaanse optiehandel wordt in toenemende mate (weer) gedomineerd door professionele spelers die een voorkeur hadden voor zeer korte termijn contracten, inspelend op events zoals Fed-rentebesluiten en inflatiecijfers. Daarbij lieten vooral dag-opties een explosieve groei zien van meer dan 40%.

Cathie’s choice

De ARK Innovation ETF, het vlaggenschip van Cathie Wood’s ARK Invest, heeft circa 67% van zijn waarde verloren het afgelopen jaar. Een pijnlijke daling, al is dat gezien de samenstelling van de ETF – veel niet-winstgevende techfondsen – niet heel verwonderlijk als gekeken wordt naar de brute marktomstandigheden in 2022. De Nasdaq moest het afgelopen jaar ook een flinke veer laten met een daling van afgerond 35%.

Het is des te opvallender dat de ARK ETF per saldo het afgelopen jaar toch een inflow van $1,3 miljard aan kapitaal van beleggers realiseerde, in schril contrast met het behaalde rendement.

Of beleggers daar wijs aan doen, is de vraag. Analisten hebben van bijna de helft van de in de ARK ETF opgenomen fondsen de taxaties verlaagd, waaronder die voor Tesla en Zoom, twee fondsen met een flinke weging in de ETF.

Uiteraard is het enigszins gissen naar waarom beleggers toch kapitaal in de ARK ETF blijven investeren, ondanks de sterke daling en de duidelijke underperformance ten opzichte van de Nasdaq.

Wood geniet nog altijd flink wat populariteit onder particuliere beleggers ondanks het jaarverlies, vermoedelijk mede omdat zij nog altijd zeer nadrukkelijk in de media aanwezig is. Daarbij komt dat het rendement van de ARK ETF over 2020 nog zo’n plus 150% bedroeg en dat lijken beleggers niet te zijn vergeten. Ook geldt dat het mandje aandelen ten minste de belofte in zich houdt dat het vol zit met disruptors, in ieder geval op papier.

Centrale banken to the rescue?

Dat het afgelopen jaar een bar beleggersjaar is geweest, zal niemand zijn ontgaan. Toch even voor het beeld: de koersverliezen mondiaal in het afgelopen jaar bedroegen een hallucinante $18.000 miljard. Ongekend. De breed samengestelde MSCI All Country World index leverde ruim 20% in.

Wat 2023 te bieden heeft, wordt uiteraard afwachten, maar allicht dat een blik op de historie enig inzicht kan bieden in de nabije toekomst. Voor de bulls: het komt zelden voor dat financiële markten twee jaar op rij inleveren. Sinds 1928 is dat pas vier keer voorgekomen. Voor de bears: áls er wel een daling in het tweede jaar plaats vindt, zijn de verliezen in het tweede jaar groter dan het eerste jaar.

Bloomberg deed een rondje langs de velden en vond uit dat 71% van de professionele investeerders die aan het onderzoek mee deden, op een stijging rekent van de beurzen het komend jaar, mede gebaseerd overigens op de verwachting dat de Fed eind dit jaar al een aanvang zal maken met renteverlagingen.

Of de Fed daar eind dit jaar al toe zal overgaan, is verre van zeker. Inflatiebestrijding heeft topprioriteit en hoewel de piek inmiddels wel bereikt lijkt, is deze nog altijd onaanvaardbaar hoog en tamelijk hardnekkig.

Hogere rentes raken vooral tech-aandelen, het lijstje hieronder maakt dat nog eens pijnlijk duidelijk:

Toch vertelt dat niet het gehele verhaal. De tegenwind bij tech-aandelen hangt óók samen met mindere vooruitzichten. Zo worstelen bedrijven als Amazon.com, Tesla en Apple met een tegenvallende vraag naar producten. En voor concerns als Meta en Alphabet geldt dat de advertentiemarkt sterk afkoelt.

Een recessie, zowel in de VS als de eurozone, geldt inmiddels wel als zekerheid. Interessanter is of dat een korte, lichte recessie wordt, of een diepere en langere economische krimp. En wat betekent dit voor de bedrijfswinsten.

Zakenbank Morgan Stanley is alvast tamelijk somber: de komende winstrecessie zal ertoe leiden dat de winsten van de S&P 500 fondsen dit jaar zullen dalen tot $180. Het valt te hopen dat de zakenbank ernaast zit: de consensus ligt namelijk op een winst van $230.

Beleggers doen er dit jaar dan ook verstandig aan hun focus de komende periode te leggen op de vooruitzichten die de bedrijven bij de presentatie van de jaarcijfers 2022 zullen afgeven voor dit jaar.

Wall Street

Wall Street houdt de eerste handeldag van het jaar de deuren gesloten.

Rentes

De internationale obligatiemarkten kozen, net als de aandelenmarkten, een duidelijke richting: omhoog. En u weet, hogere obligatiekoersen betekent lagere rentes. Ook hier allicht wat kapitaalinstroom vanuit verzekeraars en pensioenfondsen, maar wat een beweging.



Brede markt

Ook de bredere markt laat veelal aantrekkelijke plussen zien, al valt op dat het Damrak het jaar sterker aftrapt dan veel andere Europese financiële markten, waaronder Duitsland, België en Zwitserland.

De dollar blijft tamelijk stabiel tegenover de euro, goud doet exact niets en bitcoin kruipt langzaam richting de $17k.

Het Damrak

Exor (+ 2,7%) mocht als nieuwkomer binnen de AEX vandaag een relatief flinke koerswinst bijschrijven

(+ 2,7%) mocht als nieuwkomer binnen de AEX vandaag een relatief flinke koerswinst bijschrijven Philips (+ 3,5%) wordt door veel partijen toch getipt als kansrijke herstelkandidaat voor dit jaar

(+ 3,5%) wordt door veel partijen toch getipt als kansrijke herstelkandidaat voor dit jaar Shell (+ 2,7%) profiteerde allicht van het bericht dat de absolute piek in olie- en gasverbruik mogelijk pas in 2040 optreedt

(+ 2,7%) profiteerde allicht van het bericht dat de absolute piek in olie- en gasverbruik mogelijk pas in 2040 optreedt PostNL (+ 4,4%) stelde het afgelopen jaar behoorlijk teleur, maar weet zich vandaag bij de grootste stijgers te voegen

(+ 4,4%) stelde het afgelopen jaar behoorlijk teleur, maar weet zich vandaag bij de grootste stijgers te voegen Vopak (+ 3,4%) behoorde het afgelopen jaar tot de achterblijvers, maar ligt sinds de goede Q3-cijfers gevraagd

(+ 3,4%) behoorde het afgelopen jaar tot de achterblijvers, maar ligt sinds de goede Q3-cijfers gevraagd ForFarmers (+ 5,3%) behoorde vandaag ook tot de koplopers. Nieuws van betekenis kon niet gevonden worden

(+ 5,3%) behoorde vandaag ook tot de koplopers. Nieuws van betekenis kon niet gevonden worden Pharming (+ 5,8%) was in trek bij beleggers in 2022 en dat is dit jaar vooralsnog niet anders. Aftellen naar het FDA-besluit van 29 maart.

(+ 5,8%) was in trek bij beleggers in 2022 en dat is dit jaar vooralsnog niet anders. Aftellen naar het FDA-besluit van 29 maart. Op de lokale markt doet sympathieke academische uitgeverij Brill (+ 3,9%) een poging iets van het koersverlies van 2022 in te lopen



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

DSM: naar €152 van €107 en kopen - Baader Bank

Agenda 03 januari

03:45 Inkoopmanagersindex industrie China - dec

10:30 Inkoopmanagersindex industrie VK - dec (def.)

14:00 Inflatie Duitsland - dec (vlpg.)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie VS - dec

16:00 Bouwuitgaven VS - nov