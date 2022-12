Dit zijn de meest verhandelde aandelen van 2022

Voor veel beleggers is 2022 een jaar om snel te vergeten. Rusland dat het nodig vond een oorlog te starten, torenhoge energieprijzen en stijgende rentes; het helpt aandelen allemaal niet omhoog. Toch werd ook dit jaar weer volop gehandeld. Maar wat zijn eigenlijk de meest verhandelde aandelen en ETF’s van het jaar?

Om hierachter te komen hebben wij contact gezocht met verschillende brokers. Trade Republic, Saxo Bank en DeGiro deelden enkele interessante gegevens met ons. Zo blijkt het meest verhandelde aandeel bij DeGiro Tesla te zijn. Het bedrijf waar altijd wel wat te beleven valt. Opvallend, want bij de andere twee brokers is dit juist niet het geval.

Met -72% dit was Tesla dit jaar vooral een tranentrekker in veel portefeuilles. Wellicht is het aandeel om die reden wat minder populair bij klanten van TradeRepublic en Saxo Bank. Tesla moet het bij Trade Republic namelijk doen met een vijfde plek in de lijst met meest verhandelde aandelen. Onder Nederlandse klanten van Saxo Bank was Tesla nog minder populair. Het AI- en autobedrijf komt bij deze broker namelijk niet verder dan een schamele 23ste plaats.

De populairste aandelen en ETF’s bij TradeRepublic

Bij Nederlandse klanten van Trade Republic is het Amazon dat het meest verhandeld werd. Uit de data van deze broker blijkt dat beleggers internationaal georiënteerd zijn en weer kansen zien in Amerikaanse techaandelen. De rest van de top tien bestaat namelijk uit Alphabet, Apple, Microsoft, Tesla, ASML, Realty Income, Coca-Cola, Berkshire Hathaway (B, uiteraard) en Johnson & Johnson.

De broker was zo vriendelijk ook door te geven welke ETF’s het meest in trek waren. De S&P 500 was, net als bij DeGiro, het populairst. De Core MSCI World en de S&P 500 Information Tech vormen de rest van de top drie. Enkele ETF’s die eruit springen zijn de Global Clean Energy-ETF, de enige dividend uitkerende tracker in de top tien, en de Automation & Robotics-ETF.

Meest verhandelde aandeel in 2022 bij Saxo Bank

De gegevens van Saxo Bank schetsen een iets ander beeld dan dat van zijn concurrenten. Daar staat geen techbedrijf op plek één, maar Shell. Met ruim 37% koerswinst is dit met afstand het best presterende AEX-aandeel van 2022. De rest van de top tien meest verhandelde aandelen bij Saxo Bank ziet er als volgt uit: ING, ASML, Philips, Just Eat Takeaway, Besi, ASMI, Aegon, ABN Amro en Prosus. Ook de rest van de top tien kent dus minder techaandelen dan bij Trade Republic.

Nu 2022 bijna achter ons ligt, kunnen we vooruitkijken naar 2023. Volgens het door IEX gemeten Nationaal Beleggerssentiment hebben beleggers hoge verwachtingen van metaalproducent AMG en de chippers. Wellicht schrijven we over een jaar dat dat dan ook de meest verhandelde aandelen van 2023 waren.