Slotcall: Dit is wel een heel matige decemberrally

De AEX sloot op deze druilerige donderdag 0,9% hoger en ook andere Europese indices kleurden groen. Hoewel een plusje altijd fijn is, is dit wel een heel armzalige decemberrally.

De Chinese overheid is Tencent (+2,8%) weer wat beter gezind en daarom stond Prosus (+3,3%), dat een belang van bijna 30% heeft in het techbedrijf, vandaag bovenaan de AEX, waar de defensieve fondsen moeten inleveren. De midkap werd aangevoerd door Just Eat Takeaway (+3,6%) en bij de smallcaps was het BAM (+1,7%) dat bovenaan stond - de handelsvolumes zijn bescheiden, in deze laatste dagen van het jaar.

Recessie kan voordelig zijn voor ASML

“Aandeelhouders van ASML (+3%) hebben weinig te vrezen van de verslechterende economische vooruitzichten. Aan de vraag zal het volgend jaar niet liggen. Dit komt met name door de achterstand op het orderboek en het streven van machtsblokken naar een eigen chipindustrie", stelt analist Paul Weeteling.

Sterker nog, een milde recessie kan volgens de techanalist zelfs in het voordeel van de chipmachinemaker werken. "Het is de renteontwikkeling op korte termijn die de olifant in de kamer is voor de koers”, zo legt Weeteling uit in zijn analyse van ASML.

Aandeelhouders trekken aan het langste eind bij Basic-Fit

Basic-Fit (+1,6%) wordt midscheeps geraakt door de stijgende energieprijzen. De shorters hebben hier tot dusver met succes een voorschot op genomen. De inschatting van analist Niels Koerts is echter dat de aandeelhouders van de sportschoolketen uiteindelijk aan het langste eind trekken.

Basic-Fit is volgens Koerts de sterkste speler binnen de sector en daarnaast neemt het aantal sporters op lange termijn gestaag toe. Of dat het aandeel nu koopwaardig maakt, leest u in zijn analyse van de sportschoolketen.

Macronieuws

Op macrogebied viel er vandaag niet heel veel te beleven. Wel verschenen de initial jobless claims vandaag. Het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering afgelopen week lag exact zo hoog als de consensus, 225.000.

Paul Weeteling in de IEX BeleggersPodcast

Arend Jan Kamp geniet van een paar vije dagen, en dus vervang ik hem morgen in de IEX BeleggersPodcast. Uiteraard klets ik die drie kwartier niet alleen vol. Dit doe ik uiteraard niet alleen. Techaandelenanalist Paul Weeteling schuift aan en zoals altijd is analist Niels Koerts ook weer van de partij. Samen gaan we het onder andere uitgebreid hebben over Tesla. Vragen aan ons? Laat ze achter in de reacties hieronder.

Top 3 stijgers en dalers

Rentes

De rentes gaan vandaag wat omlaag. Uitzondering op de regel is de Britse tienjaarsrente.

Nederland: -3 basispunten (2,82%)

Duitsland: -2 basispunten (2,48%)

Italië: -7 basispunten (4,57%)

Verenigd Koninkrijk: +7 basispunten (3,72%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (3,86%)

Brede markt

De AEX (+0,9%) presteerde minder goed dan de Franse CAC 40 (+1%) en de Duitse DAX (+1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 21,6 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+1,9%), Dow 30 (+1,2%) en de Nasdaq (+2,8%).

De euro stijgt 0,5% en noteert nu 1,067 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,8%) stijgt, maar niet zo hard als zilver (+1,9%).

Olie: WTI (-0,6%) en Brent (-0,6%) dalen.

Bitcoin (+0,3%) stijgt een beetje.

Het Damrak:

Prosus (+3,2%) ligt er goed bij. De trigger is dat Tencent van de Chinese toezichthouder goedkeuring heeft gekregen om enkele nieuwe videogames op de markt te krijgen.

(+3,2%) ligt er goed bij. De trigger is dat Tencent van de Chinese toezichthouder goedkeuring heeft gekregen om enkele nieuwe videogames op de markt te krijgen. De chippers maken het verlies van gisteren weer volledig goed. Met name ASML (+3,0%) heeft er zin in.

(+3,0%) heeft er zin in. Sowieso liggen de technologie-aandelen er vandaag goed bij. Adyen (+2,4%) en Just Eat Takeaway (+3,6%) zijn hiervan het voorbeeld.

(+2,4%) en (+3,6%) zijn hiervan het voorbeeld. De defensieve havens blijven daarentegen achter. Ahold Delhaize (-0,2%), Shell (-0,1%) en Unilever (-0,3%) maken een pas op de plaats.

(-0,2%), (-0,1%) en (-0,3%) maken een pas op de plaats. Basic-Fit (+1,6%) maakte vanochtend bekend dat het zijn tarieven in Frankrijk verhoogt. Het ligt voor de hand dat Nederland en België snel zullen volgen.

(+1,6%) maakte vanochtend bekend dat het zijn tarieven in Frankrijk verhoogt. Het ligt voor de hand dat Nederland en België snel zullen volgen. Flow Traders (+1,7%) krabbelt wat op. Year to date resteert er echter nog een verlies van 32%.

(+1,7%) krabbelt wat op. Year to date resteert er echter nog een verlies van 32%. Accsys (+1,4%) gaat vandaag omhoog, maar blijft dit jaar met afstand het slechtst presterende aandeel van het Damrak. De problemen met de bouw van de fabriek in Hull hangt als een molensteen om de nek van het bedrijf.

(+1,4%) gaat vandaag omhoog, maar blijft dit jaar met afstand het slechtst presterende aandeel van het Damrak. De problemen met de bouw van de fabriek in Hull hangt als een molensteen om de nek van het bedrijf. Voor Ebusco (+2,6%) geldt bijna hetzelfde. Het aandeel ligt er vandaag goed bij, maar noteert nog altijd rondom het laagste niveau van het jaar. Voor de lange termijn blijven we echter wel enthousiast. Hoe dit precies zit, leest u in dit artikel.

Agenda vrijdag 30 december 2022

06:30 Producentenprijzen CBS - nov

06:30 Producentenvertrouwen CBS - dec

06:30 Detailhandelsverkopen CBS - nov

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - dec