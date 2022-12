Hypotheekadviseurs spelen makelaar

Bericht delen via:

Iedereen in Nederland kan vandaag nog makelaar worden. Er zijn namelijk geen eisen, zoals die er wel zijn voor bijvoorbeeld hypotheekadviseurs. Die moeten een diploma (eens in de drie jaar een WFT PE-examen) halen en hebben een zorgplicht tegenover hun klanten. Bovendien kan de AFM nog eens onverwachts op visite komen om te kijken of alles volgens de regeltjes wordt gedaan.

Via House.nl kunnen hypotheekadviseurs nu ook makelaar spelen en hiermee extra geld verdienen. De hypotheekadviseur gaat het eerste jaar gratis een samenwerking aan met House.nl. Vanaf het tweede jaar wordt een bedrag in rekening gebracht. Hoeveel dat gaat zijn, is nog niet bekend. House.nl geeft wel aan dat het een 'aantrekkelijk' bedrag gaat worden: het wil niet dat hypotheekadviseurs de samenwerking na een jaar beëindigen.

Twee pakketten

Door een samenwerking aan te gaan met de landelijke platformmakelaar House.nl kunnen de hypotheekadviseurs hun eigen klanten helpen met de verkoop van hun woning. De vraag is natuurlijk wat een hypotheekadviseur moet doen en wat de verdiensten zijn.

House.nl heeft twee pakketten waaruit de verkoper kan kiezen:

Doe-het-zelf-pakket

geen kosten voor de mensen die hun woning verkopen

verkopers doen zelf de rondleidingen

verdienste hypotheekadviseur is €150 plus gratis hypotheekleads

de koper betaalt €2.495 euro inclusief BTW aan House.nl

Ontzorgd-pakket

house.nl begeleidt het verkoopproces

hypotheekadviseur begeleidt de bezichtigingen (€2.011)

hypotheekadviseur opent de deur voor de taxateur (plus €147)

hypotheekadviseur neemt de meterstanden op (plus €147)

verdienste hypotheekadviseur is minimaal €2.011 euro en maximaal €2.306 euro incl BTW

koper en verkoper betalen allebei €2.495 inclusief BTW aan House.nl

Hypotheekadviseurs die zelf geen makelaar willen spelen, kunnen verkopers ook direct naar House.nl verwijzen. De verdienste voor de hypotheekadviseur is dan €150 plus gratis hypotheekleads.

De verkoper bepaalt welk pakket (Doe-het-zelf of Ontzorgd) wordt ingezet. House.nl regelt dat de te koop staande woning op de website van Funda, sociale media en House.nl wordt gezet. Kosten en werkzaamheden die voor rekening komen van House.nl zijn:

begeleiding proces van begin tot eind door behandelaar house.nl

taxatierapport en vraagprijsbepaling (onderling overleg)

verkoopbord

foto’s van de woning

plattegronden en NEN-meetrapport

plaatsing op Funda

beheer van het biedingproces

koopovereenkomst en toewijzing notaris

optioneel: energielabel en duurzaamheidsrapport

Open of gesloten veiling

De verkoper beslist hoe de bieding verloopt. Er zijn twee mogelijkheden:

open veiling

gesloten bieding

Bij de open veiling kan iedereen het bod op de woning zien op de website van House.nl. House.nl geeft aan diverse mogelijkheden te hebben om fraude te voorkomen - denk aan iemand die hoger biedt op de te koop staande woning maar eigenlijk de woning helemaal niet wil kopen.

Kopers brengen hun bod uit met daarbij hun eisen zoals ontbindende voorwaarden, bouwkundig rapport en eventueel een motivatie. Alle bieders krijgen na afloop te zien wat de biedingen zijn geweest en onder welke voorwaarden er is geboden.

De uiteindelijke koper die een hypotheek nodig heeft voor de gekochte woning moet via House.nl de woning laten taxeren. Er is voor deze werkwijze gekozen om beïnvloeding van de taxatiewaarde te voorkomen.

Verkopers die hun woning via het platform te koop hebben gezet mogen altijd besluiten om de verkoop te stoppen. House.nl zal dan wel kosten (opstartkosten) van ongeveer €1.000 in rekening brengen.

Makelaarsdienstverlening

House.nl bestaat al drie jaar. Vanaf oktober 2022 kunnen hypotheekadviseurs gebruik maken van de makelaarsdienstverlening. In de eerste twee maanden hebben meer dan 100 adviseurs interesse getoond. House.nl biedt hypotheekadviseurs een cursus verkoopbegeleiding aan die in het eerste kwartaal van 2023 start. Aangesloten hypotheekadviseurs ontvangen ook nog een gratis promotiepakket.

Voor veel hypotheekadviseurs kan het interessant zijn om ook makelaar te zijn. Vooral als de klant een doorstromer is die een andere woning heeft gekocht. De hypotheek voor de nieuwe woning met meestal daarbij een overbruggingshypotheek moet toch geregeld worden. Hierna moet de huidige woning vaak nog verkocht worden.

Door een klant hiermee te helpen, blijft de hypotheekadviseur op de hoogte van het gehele proces. Hierdoor weet de hypotheekadviseur ook wat de verkoopprijs en de daadwerkelijke verkoopwinst zijn geworden.

Het financiële plaatje voor de belastingdienst (het daadwerkelijke Box 1-bedrag) kan dan ook worden aangepast. Is er sprake van extra verkoopwinst, dan kan direct bepaald worden hoe dit bedrag kan worden ingezet: om de nieuwe hypotheek af te lossen, of om alsnog iets te verbouwen in de nieuwe woning.

Makelaars zullen niet blij zijn

De verwachting is dat 2023 een veel minder jaar gaat worden voor de hypotheekadviseurs. De oversluitmarkt is volkomen gesloten. Er worden minder huizen verkocht en dus ook gekocht. Voor hypotheekadviseurs betekent dat minder werk.

Het animo onder hypotheekadviseurs om als makelaar wat extra te verdienen, kan wel eens groot zijn. Ik verwacht echter niet dat de makelaars zo blij zijn met dit initiatief.

Lees ook de vooruitblik van Jos Koets op de hypotheekrente en de huizenprijzen in 2023