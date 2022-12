Vlakke opening AEX en het coronaspook waart weer rond

De AEX opent naar verwachting vlak en ligt op koers om de strijd om dit jaar boven de 700 punten te eindigen net te gaan verliezen. Hoewel: +0,7% in de laatste twee beursdagen van dit jaar oogt niet per se onhaalbaar.

Na een kleine drie jaar lukt het Covid-19 nog steeds om een aanzienlijke invloed te hebben op het beurssentiment. Nu 'zero covid' in China is losgelaten krijgt het land de volle laag van het virus. In Milaan testte bijna de helft van de passagiers op twee vluchten uit Peking en Shanghai positief. Zowel Italië als de VS eist inmiddels een negatieve test voor inreizenden uit China. En ze zullen niet de enige blijven, is de verwachting.

Apple (-3%) was gisteren op Wall Street het voornaamste slachtoffer; iPhone-maker Foxconn bevindt zich in het hart van de besmettingsgolf. Met verliezen van ruim een procent turfde zowel Dow Jones, S&P500 als Nasdaq de zoveelste dalingsdag in deze decembermaand.

Malaise alom? Nee, of all stocks wist Tesla er gisteren een plus van 3% uit te persen, hoewel ook dat bedrijf last heeft van productieoproblemen door de Covid-uitbarsting in China. Na dit dramatische jaar voor Tesla-beleggers is het echter weinig meer dan een doekje voor het bloeden.

Europese futures liggen iets zwakker dan de AEX, met kleine minnetjes

Azië kleurt met dank aan corona overwegend rood; zowel de Nikkei als de Hang Seng-index staan ongeveer een procent in de min.

Eurodollar ligt nog op één oor op $1,061

Het is stil aan het rentefront. Weinig tot geen beweging in de tienjaarsrentes

Goud wint iets op $1.814, olie levert wat in, met WTI nu op $78,26

Nieuws, advies, shorts en agenda

Nieuws is er tradtioneel niet veel in de dagen na kerst, hoewel "Exxon klaagt de EU aan" over de belastingheffing op hoge energiewinsten op iedere beursdag een serieus te nemen headline zou zijn.

Het overige belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:10 AEX vermoedelijk lager van start

07:53 Lucas Bols neemt Fluère over

07:48 Exxon klaagt EU aan

07:12 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

28 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

28 dec Wall Street lager gesloten

28 dec Olieprijs lager gesloten

28 dec Wall Street koerst af op lager slot

28 dec Bava Lavide keurt alle agendapunten goed

28 dec Europese beurzen overwegend lager gesloten

28 dec Alumexx verwacht overnames Euroscaffold en ASC in voorjaar 2023 af te ronden

De AFM meldt deze shorts:

Analistenadviezen

Morgan Stanley herhaalt het koopadvies voor Tesla, maar verlaagt het koersdoel naar $250

KBC herhaalt het houden-advies voor ASML

JP Morgan verhoogt het koersdoel voor Boeing naar $200 (kopen)

De agenda

Veel is het niet, maar totale non-items zijn het nu ook weer niet. Olie is beweeglijk, dus een schuin oogje op die olievoorraden kan geen kwaad.

14:30 Wekelijkse jobless claims (VS)

16:30 Olievoorraden (VS)

En dan nog even dit

De 'tech-heavy' AEX staat op -13%

By the time the clock rings out 2022, the tech-heavy Nasdaq will have put in one of its biggest annual declines in at least 14 years https://t.co/0ZVCrc8oKs pic.twitter.com/rqCRTW1wRM — Bloomberg Opinion (@opinion) December 28, 2022



Ja kinderen, vroeger was de rente gewoon negatief

Negative-yielding #debt went from zero to USD 18 trillion to zero.



Have we seen the last of negative-yielding debt?



And if so, what alternatives are policymakers looking for?#CBDC

ht @riteshmjn pic.twitter.com/rxWlqWKB7Q — jeroen blokland (@jsblokland) December 28, 2022



Ook nog positief nieuws uit China

China granted publishing licenses to 45 foreign games and 84 domestic games for release. It is the latest move to lift strict restrictions that have hit China's gaming industry over the last 18 months. Read more: https://t.co/oCSoKeqiT7 pic.twitter.com/R7GdGRAU9k — Reuters Business (@ReutersBiz) December 28, 2022



Daar zit u dan, met uw oudejaarslot