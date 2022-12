Slotcall: Koers Tesla opnieuw kiezelhard onderuit

Bericht delen via:

Er zijn van die dagen waarop er op het Damrak praktisch niets gebeurt. Vandaag is zo'n dag. De macro-agenda is volledig leeg en ook de bedrijven hebben niets te melden.

Het is tekenend dat de AEX op precies dezelfde slotstand sluit als afgelopen vrijdag. Dit is 701,06 punten. Het is voor het eerst dat ik meemaak dat de AEX zelfs op twee cijfers achter de komma op hetzelfde niveau sluit.

Een knappe prestatie al is het anderzijds ook een tegenvaller. Bij opening noteerde de AEX nog 0,8% in het groen. De beurzen werden vanochtend gedragen door het positieve sentiment vanuit Azië.

Gisteren werd immers officieel bekend dat China per 8 januari een einde maakt aan zijn strenge coronabeleid. Hier leest u er meer over. Het komt dus niet als een volslagen verrassing dat Prosus (+1,9%) de grootste winnaar is binnen de hoofdindex.

Tesla

De sell-off in het aandeel Tesla duurt voort. Ook vandaag gaat er bijna 9% van de koers af. Voor analist Paul Weeteling aanleiding om het aandeel nogmaals onder de loep te nemen.

Om gelijk met de deur in huis te vallen. Weeteling had niet verwacht dat de koers vanaf de top met zo'n 70% zou dalen. Hierover zegt hij het volgende:

"We hadden verwacht dat de extreme randjes er wel af zouden zijn nu zowel balans, resultatenrekening als cashflow gezonde verhoudingen laten zien. Een halvering van de koers of zelfs iets meer is altijd mogelijk, maar dit gaat toch een stuk verder. Op dit punt zitten we er vooralsnog naast."

De belangrijkste reden waarom het aandeel zo hard is gedaald is de afzwakkende vraag naar Tesla's. Het is een zeldzaamheid dat Tesla korting geeft op zijn auto's. Weeteling laat zich hier echter niet door afschrikken en ziet voor de lange termijn kansen.

Zijn uitgebreid toegelichte koersdoel en advies leest u in het onderstaande artikel.

Terugblik

Het einde van het jaar is aangebroken en dus is het tijd om mijzelf even door de mangel te halen. Ik blik uitgebreid terug op de tien voorspellingen die ik voor het gehele jaar heb gedaan.

De conclusie is dat er een aantal voorspellingen een schot in de roos bleken, maar dat er ook een paar pijnlijke missers bij zitten. De voorspelling dat de Fed de rente over het gehele jaar slechts met 75 basispunten zou verhogen, bleek - eufemistisch gezegd - niet helemaal uit te zijn gekomen.

Ook de 900-puntengrens is ver buiten beeld gebleven. Zoals gezegd staan er ook een paar mooie tips tegenover, zoals JDE Peet's als turnaround kandidaat en Deutsche Telekom als aandeel met de beste risico/rendementsverhouding. Daarnaast maakten Adyen en Air France-KLM hun naam als flopper helemaal waar.

Het volledige verhaal inclusief rapportcijfer leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Europese rentes blijven maar oplopen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt liefst twaalf basispunten tot 2,84%. Dit is het hoogste niveau sinds juli 2011.

Nederland: +12 basispunten (2,84%)

Duitsland: +11 basispunten (2,51%)

Italië: +11 basispunten (4,62%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (3,67%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (3,81%)

Brede markt

De AEX blijft onveranderd en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de DAX (+0,5%) en CAC (+0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,1% tot 22,4 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones wint 0,2%, terwijl de S&P500 (-0,1%) en Nasdaq (-0,9%) terrein prijsgeven.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,065 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,4%) en zilver (+1,5%) hebben er zin in.

Olie: WTI (+1,5%) en Brent (+1,6%) profiteren van de afnemende Chinese lockdownrestricties.

Bitcoin (-0,4%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

Prosus (+1,9%) lift mee op het goede sentiment onder Chinese techaandelen.

(+1,9%) lift mee op het goede sentiment onder Chinese techaandelen. De chippers vallen daarentegen in negatieve zin op. Vooral ASML (-1,3%) en Besi (-2,1%) doen een stap terug. Groot bedrijfsnieuws is er overigens niet.

(-1,3%) en (-2,1%) doen een stap terug. Groot bedrijfsnieuws is er overigens niet. Verder noteren alle hoofdfondsen met een nulletje voor de komma. Het toont aan hoe rustig deze handelsdag is.

Fagron (+1,8%) bodemt voorzichtig uit, maar van een trendbreuk is nog geen sprake.

(+1,8%) bodemt voorzichtig uit, maar van een trendbreuk is nog geen sprake. PostNL (+1,3%) doet het niet onaardig, maar het is op slechts de helft van het gemiddelde dagvolume.

(+1,3%) doet het niet onaardig, maar het is op slechts de helft van het gemiddelde dagvolume. Pharming (-3,4%) laat een veer vandaag. Afgelopen week haalde Kempen het aandeel nog van de verkooplijst af.

(-3,4%) laat een veer vandaag. Afgelopen week haalde Kempen het aandeel nog van de verkooplijst af. De beursgang van Avantium (-1,9%) is tot dusver tot een mislukking uitgelopen. In maart 2017 ging de maker van bioafbreekbaar plastic voor €11 naar de beurs. Daar is nu nog geen €4 van over. Het is de verwachting dat het bedrijf in 2024 van start kan gaan met de productie.

(-1,9%) is tot dusver tot een mislukking uitgelopen. In maart 2017 ging de maker van bioafbreekbaar plastic voor €11 naar de beurs. Daar is nu nog geen €4 van over. Het is de verwachting dat het bedrijf in 2024 van start kan gaan met de productie. TomTom (-1,2%) noteert op het laagste niveau sinds maart. De afgelopen jaren is het aandeel dood geld gebleken.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Het zal u niet verbazen dat er vandaag geen advieswijzigingen voorbij komen. Vrijwel alle zakenbankanalisten zijn deze week vrij.

Agenda: woensdag 28 december