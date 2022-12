Slotcall: inspiratieloze AEX levert in, energiecrisis verre van opgelost

Hoewel de energiecrisis voor het moment niet langer op de voorpagina's prijkt als gevolg van lagere olie- en gasprijzen, zijn de zorgen hieromtrent verre van verdwenen. De directeur van Shell Nederland - Marjan van Loon - liet waarschuwende geluiden horen.

Het is verre van uitgesloten dat Nederland in 2023 met gastekorten zal kampen. Het afgelopen jaar konden de voorraden nog aardig worden gevuld, zullen de gasimporten uit Rusland stokken.

Een deel van die wegvallende import uit Rusland kan gecompenseerd worden met de import van LNG elders, vooral de VS. Helaas ligt het prijskaartje daarvan een factor vier hoger. Of gaswinning uit Groningen een optie wordt, dat is aan de politiek. Shell wil daar zijn vingers niet aan branden.

Damrak

De AEX worstelde vrijwel de gehele dag met het vasthouden van het psychologische niveau van de 700 punten. Een licht hogere opening wist de index echter niet uit het slop te trekken. En nadat Wall Street gaandeweg de handel ook in het rood zakte, hielden de bulls de voor gezien.

De handelsvolumes lagen zoals gebruikelijk rond deze tijd van het jaar laag, dus al teveel zouden we hier niet aan willen aflezen, maar feit is wel dat de kracht uit de markt is.

Winnaars waren dun gezaaid, met beperkte winsten voor Galapagos, RELX en Pharming. Verliezers hadden de overhand, waarbij fondsen als NN Group, OCI en CM.com toch nog een aardige veer moesten laten.

De AEX sleept zich moeizaam naar het eind van het jaar en leverde vandaag zo'n zes punten in, een verlies van 0,9% op een slotstand van 694,84 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Dan nog even dit

Toch een wat opvallend bericht bij Bloomberg: de vliegtuigen raken op. Althans, de vraag overstijgt het aanbod ruimschoots en dat betekent voor consumenten voorlopig dat zij niet hoeven rekenen op lagere vliegticketprijzen:

As travel springs back and even China dismantles the last remaining Covid curbs, one stark truth is beginning to emerge — the world is running desperately short of planes https://t.co/Tc2FPzIEnF via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) December 28, 2022

Volgens zakenbank Jefferies is de backlog bij de vliegtuigbouwers inmiddels opgelopen tot een kleine 13.000. Dat zijn aantallen die niet zomaar weg vallen te werken.

ABN Amro

De Nederlandse economie geraakt komend jaar in zwaar weer en ook de vooruitzichten voor de Nederlandse huizenmarkt zijn wat minder gunstig. Sterker nog, er is een aardige afkoeling zichtbaar.

ABN Amro leunt relatief zwaar op zijn hypothekenportefeuille en de vraag is gerechtvaardigd in hoeverre de resultaten van de bank geraakt zullen worden door deze omslag op de huizenmarkt. U leest er alles over in een analyse van de Beleggersdesk bij IEX Premium:

Raakt afkoelende huizenmarkt de resultaten van ABN Amro? #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/AZVPqUb0Wu — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 28, 2022





AMG

Een mijlpaal voor AMG, het concern verkocht onlangs zijn allereerste industriële batterij. En dat is toch een niet te onderschatten stap voor het concern.

Analist Paul Weeteling: "AMG manoeuvreert zich naar een hogere positie in de waardeketen. De inzet op industriële batterijen is daar een onderdeel van. Met de levering van het eerste energieopslagsysteem door AMG LIVA (Lithium Vanadium Redox Flow Battery) aan het Duitse Wipotec is de kop eraf."

Unibail

Vastgoed bleek het afgelopen jaar toch niet die waardevaste belegging die beleggers in gedachten hadden en dat gold zeker ook voor Unibail. Het vastgoedconcern heeft een flinke underperformance laten zien ten opzichte van sectorgenoten en daar zijn tal van redenen voor aan te voeren. Meer bij IEX Premium:

2022 was niet het jaar van Unibail-Rodamco-Westfield #UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD https://t.co/Rx6H11lEUs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 28, 2022

Wall Street

In de VS gingen de financiële markten aanvankelijk gematigd positief van start, maar draaiden later in de min. De ogen van beleggers waren vooral gericht op autobouwer Tesla.

Koopjesjagers vonden het na acht negatieve handelssessies wel voldoende en besloten het aandeel op te pikken. Na circa een uur hadden de bulls hun kruit echter verschoten en resteerde er ook voor Tesla een schamele plus van 1%.

De bredere markt kleurde eveneens groen. De Dow Jones noteerde na een kleine twee uur handel 0,5% in de min, de S&P 500 verloor 0,6% en de Nasdaq daalde met 0,9% op.

Rentes

Het was op de internationale obligatiemarkten een relatief rustige dag. Hoewel, zowel Italië als het VK waren opnieuw duurder uit. De tienjaarsrente in Italië nadert inmiddels de 5% en dat kan het land zich niet veroorloven met zijn torenhoge schuldenlast.

Tienjaarsrente Nederland 2,84% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Duitsland 2,51% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Italië 4,66% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente VK 3,72% (plus 9 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,87% (plus 1 basispunt)





Brede markt

De meeste Europese beurzen lieten evenals de AEX het kopje hangen. Opvallende uitzondering: de Britse FTSE 100. Goud heeft moeite de $1.800 vast te houden terwijl ook de olieprijs een veer moest laten. Bitcoin tot slot blijft nog steeds tamelijk stabiel rond de $16,5k hangen.

Het Damrak

Aegon (- 1,4%) lag net als concullega NN Group er zwak bij

(- 1,4%) lag net als concullega NN Group er zwak bij NN Group (- 4,3%) was de grootste daler binnen de AEX, nieuws om deze daling te duiden kon helaas niet gevonden worden

(- 4,3%) was de grootste daler binnen de AEX, nieuws om deze daling te duiden kon helaas niet gevonden worden ASR (- 1,9%) deed ook mee aan de mineurstemming bij de verzekeraars

(- 1,9%) deed ook mee aan de mineurstemming bij de verzekeraars Fugro (- 2,2%) weet vooralsnog niet te herstellen van de koersdreun van vorige week. Het wachten is op meer duidelijkheid rond Brazilië

(- 2,2%) weet vooralsnog niet te herstellen van de koersdreun van vorige week. Het wachten is op meer duidelijkheid rond Brazilië SMB Offshore (- 1,9%) beweegt al geruime tijd zijwaarts rond de €15

(- 1,9%) beweegt al geruime tijd zijwaarts rond de €15 CM.com (- 3,2%) dreigt een moeilijk jaar in stijl af te sluiten, geen nieuws ook hier

(- 3,2%) dreigt een moeilijk jaar in stijl af te sluiten, geen nieuws ook hier Ebusco (- 2,9%) zet vrijwel dagelijks nieuwe lows neer, ondanks dat de bussenbouwer aardig op schema ligt. Een afbouwende grootaandeelhouder speelt het concern allicht parten

(- 2,9%) zet vrijwel dagelijks nieuwe lows neer, ondanks dat de bussenbouwer aardig op schema ligt. Een afbouwende grootaandeelhouder speelt het concern allicht parten Op de lokale markt is MotorK (- 1,3%) nog slechts goed een dubbeltje verwijderd van de weinig benijdenswaardige status van pennystock

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Shell: initial coverage kopen met koersdoel £26,18 - Cowen & Co

TotalEnergies: naar €58 van €56 en kopen - Cowen & Co

Agenda 29 december

00:00 Betaaldatum rentecertificaten Rabobank

10:00 Geldhoeveelheid eurozone - nov

14:30 Wekelijkse steunaanvragen VS

17:00 Wekelijkse olievoorraden VS