Slotcall: Een winnende verliezer

Net als veel kerstbomen op dit moment was de AEX vandaag weer een gezellige mix van rood en groen. Die laatste kleur werd - inmiddels voor de derde dag op rij - verzorgd door Philips (+4,1%).

Beleggers lijken langzaam weer wat vertrouwen te krijgen in het aandeel, nadat de fabrikant van verzorgingsapparatuur woensdag positieve testresultaten presenteerde. ASML is een zware jongen in de index en ook nog eens de hardste daler.

TSMC naar Europa

"Goed nieuws voor aandeelhouders van TSMC (-2,8%): er lopen vergevorderde gesprekken over nog meer geografische spreiding van de bedrijfsfaciliteiten. Volgend jaar gaat het er even om spannen of groei in het vat zit, maar op lange termijn staat het bedrijf er ijzersterk voor. Er is natuurlijk één heel groot risico bij dit aandeel, maar daar wordt keihard aan gewerkt, zo blijkt uit het laatste nieuws", schrijft analist Paul Weeteling.

Dat risico is natuurlijk een Chinese inval in Taiwan, de thuisbasis van TSMC. Dat zal echter niet lang zo blijven. Het chipcomplex in aanbouw in de VS wordt fors uitgebreid, de bouw van een fabriek in Japan is begonnen, en vandaag meldt de Japanse krant NikkeiAsia dat gesprekken over de bouw van een chipfabriek in Duitsland in een vergevorderd stadium zijn.

Sportaandelen

Madison Square Garden is een van de grootste evenementenhallen van de wereld. Twee aandelen zijn ermee verbonden: MSG Entertainment, dat het vastgoed en de air rights bezit, en Madison Square Garden Sports, eigenaar van basketbalteam The New York Knicks en ijshockeyteam The New York Rangers.

De verkoop van een meerderheidsbelang in de Amerikaanse basketbalclub Phoenix Suns voor $4 miljard deed deze week de fantasie terugkeren in het aandeel Madison Square Garden Sports; Patrick Beijersbergen zet beide aandelen naast elkaar.

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,2%

AEX deze maand: -2,8%

AEX dit jaar: -12,1%

De AEX

Zoals gezegd durven beleggers langzaamaan weer in Philips te stappen. Het aandeel koerst sinds begin deze week bijna 8% hoger, en dat terwijl het op maandag en dinsdag nog beurswaarde inleverde. Ik zal, omwille van de kerstgedachte, maar niet te lang stilstaan bij het feit dat het aandeel nog altijd -70% staat sinds april vorig jaar. Het is dan ook een winnende verliezer. De chippers hadden een mindere week. Wat niet meezat is dat sectorgenoot Micron Technology meldde dat het afgelopen kwartaal een verliest heeft geboekt.

De AMX

Het is ASR dat onder de midkappers het hardste is gestegen deze week. Niemand zal verbaasd zijn dat Fugro moederziel alleen onderaan is geëindigd. CEO Mark Heine zal betere weken hebben gehad. Afgelopen maandag bleken er onderzoeken te lopen naar Fugro's rol in een zeer dodelijke mijnramp in Brazilië. Dit was voldoende om de koers die dag tientallen procenten omlaag te brengen. Gedurende de week is de koers een klein beetje hersteld.

De AScX

ForFarmers staat met een winst van ruim 7% bovenaan in het weeklijstje van de AScX. Van Lanschot Kempen staat een beetje onterecht zo ver onderaan. Het bedrijf ging deze week namelijk ex-dividend. Het maakt eigenlijk ook niet uit, want verliezer van de week is toch weer CM.com

Dan rest mij enkel nog u ontzettend fijne kerstdagen te wensen!