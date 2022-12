Gezocht: (Junior) Redacteur voor IEX Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Kom je werken bij een van de leukste mediabedrijven van Nederland, marktleider op het gebied van beleggen, midden in het centrum van Amsterdam? IEX is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. Om onze groei te laten accelereren, zijn wij op zoek naar een sociaal vaardige (Junior) Redacteur IEX Media is een prachtig mediabedrijf en de autoriteit op het gebied van beleggen. Met een team van 40 professionals publiceren wij onder eigen merken financiële en economische content voor 2,5 miljoen unieke bezoekers per maand, 100.000 leden en ruim 11.500 betalende abonnees. Met meer dan 15 merken bedienen wij de markt met o.a. websites, apps, video’s, podcasts, events en magazines, primair gericht op beleggende consumenten en secundair op de business-to-businessmarkt. Onze bekendste merken zijn IEX.nl, Belegger.nl, Beleggen.nl, Beursduivel.be, Beurs.nl, Tostrams.nl en Beursgorilla.nl. Als (Junior) Redacteur maak je onderdeel uit van het contentteam. In deze functie volg je de financieel-economische ontwikkelingen en het nieuws over beursgenoteerde bedrijven en schrijf je hier artikelen over op onze websites, in onze nieuwsbrieven en voor IEX Expert, ons magazine. Je schrijft/redigeert teksten en creëert nieuwe content door de bril van de klant. Ook verbeter je continu teksten op begrijpelijkheid, vindbaarheid en aantrekkingskracht. Je kunt podcasts en video’s maken en, waar nodig, presenteren. Beleggingsexpert hoef je niet te zijn, maar affiniteit met de wereld van beurs en beleggen is natuurlijk wel een voordeel. Verder verwachten we een pragmatische instelling, goede sociale vaardigheden, oog voor detail en een creatieve geest. Dit krijg je van IEX Media Een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is;

Inspirerende werkomgeving bij een snelgroeiende en jonge multimediale uitgever met beleggen in het dna;

Een werkplek in het kloppend hart van financieel Nederland, op de Amsterdamse effectenbeurs

Alle kansen om door te groeien tot een gezichtsbepalende financieel redacteur;

Een werkweek van 40 uur (salaris marktconform). Zit je nog op school? We hebben ook een vacature voor een redactiestagiair! Interesse? Bekijk hier de volledige vacaturetekst. Wil je meer weten? Mail dan naar vacatures@iexmedia.nl of bel gerust voor meer informatie naar 020-4352170.

