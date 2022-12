"Wij beleggers gaan er flink op achteruit"

Het is weer vrijdag en dus staat er voor u een gloednieuwe IEX BeleggersPodcast klaar. Omdat Arend Jan een paar dagen vrij heeft, neem ik dit keer de honneurs waar. Te gast is Senior analist Martin Crum en daghandelaar Peter Siegmann. Peter is mede-oprichter en handelaar van Better Options. Hij geeft onder andere een aantal tips en tricks over hoe je een goede handelaar kan worden.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: