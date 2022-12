Licht hogere opening in de maak, Tesla uit de gratie

De financiële markten zijn hard toe aaan een adempauze. In de VS doken de indices aanvankelijk fors omlaag op sterker dan verwachte macrocijfers, maar halverwege de handelsdag werd een deel van de verliezen weer ingelopen.

Dat gold overigens niet voor autobouwer Tesla. Het aandeel moest opnieuw fors inleveren en daalde met nog eens 9% om te sluiten op amper $125. De belofte van Elon Musk om in ieder geval de komende twee jaar verder geen aandelen te verkopen maakte weinig indruk.

Europese futures noteren licht hoger

Azië was in mineur en leverde tussen de 0,5 - ruim 1% in

VIX is weer tot boven de 20 gekropen

Amerikaanse dollar stabiel versus de euro

Tienjaarsrente VS nadert de 3,7%

Goud daalt licht crypto stabiel, olieprijs weer boven de $80





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:52 Musk belooft geen aandelen Tesla meer te verkopen

07:30 Japanse inflatie nog iets verder omhoog

07:23 Heijmans aan de slag met hoogspanningsnet Tennet

07:18 Krimp Nederlandse economie conform verwachting

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting hoger





De AFM meldt deze shorts:

Het is druk bij het shortregister zo vlak voor Kerst.

Analistenadviezen

Just Eat Takeaway: naar €28 van €33 en kopen - Citi Research

Basic Fit: initial coverage kopen met koersdoel €41 - Jefferies

Boeing: naar $200 van $188 en kopen - JPMorgan Chase

Alphabet: naar $115 van $160 en kopen - Needham & Co

De agenda

00:30 Inflatie Japan - nov

06:30 Economische groei Nederland - Q3 (2e raming)

14:30 Orders duurzame goederen VS - nov

14:30 Persoonlijk inkomen en PCE-inflatie VS - nov

16:00 Verkopen nieuwe woningen VS - nov

16:00 Consumentenvertrouwen UvM - dec (def.)

En dan nog even dit

Goed voor de inflatie, maar of het iets om echt blij van te worden

Paper prices are slumping and mills are cutting production, a worrying sign that an economic slowdown is already under way https://t.co/D6pnfgm0BL — Bloomberg Markets (@markets) December 22, 2022



En ook commodities zijn weer even uit de gratie

Investors have pulled $129 billion out of the global commodities market in a record seasonal retreat as wild price swings spur a rush for the exits https://t.co/5EkEFnwV12 — Bloomberg Markets (@markets) December 22, 2022

Cryptoliefhebbers kunnen zich opmaken voor veel meer regulering

The Bank of England says it plans to step up its effort to regulate trading in digital currencies https://t.co/UfaAHinndG via @business — Martin Crum (@martinjancrum) December 22, 2022

Ook in de VS maakt de SEC aanstalten het cryptotoezicht sterk te vergroten

SEC Chair Gary Gensler says "the runway is getting shorter" for crypto firms that don't follow the rules https://t.co/jnSAOrtlR6 via @business — Martin Crum (@martinjancrum) December 22, 2022

David Tepper - Appaloosa Management - is bearish op Amerikaanse aandelen

David Tepper urges market to trust the Fed, says he is 'leaning short' on stocks - https://t.co/n5Tt3K4TMH — Martin Crum (@martinjancrum) December 22, 2022

Cathie Wood's keuze voor niet winstgevende techfondsen breekt haar op

Cathie Wood’s Ark sheds almost $50bn in assets since 2021 peak https://t.co/YKSFhptNdw — Martin Crum (@martinjancrum) December 22, 2022

Tesla smijt met kortingen, dat zal de marges niet ten goede komen

Tesla shares tank after doubling U.S. discounts on key models https://t.co/4JymguSrPC — Martin Crum (@martinjancrum) December 22, 2022





Wall Street wordt wakker en stelt vraagtekens bij ongebruikelijk VIX-gedrag

Wall Street’s favorite volatility gauge has acted so strangely in this brutal year for equities that a debate has emerged over its soundness https://t.co/DbLzJMeZs2 via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) December 22, 2022

Veel plezier en succes vandaag