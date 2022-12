AEX-herstel ontbeert vers kapitaal

De eindejaarsrally van de Nederlandse beurs is vrijwel geheel stilgevallen. In de afgelopen dagen heeft de AEX ruim 30 indexpunten verloren. Het herstel van de voorgaande maanden lijkt als een nachtkaars uit te gaan.

Oranje kerst

Op dit moment springen er steeds meer technische signalen op oranje. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle verloven ingetrokken moeten worden, maar geeft zo tegen de kerst wel een signaal om behoedzaam te zijn.

Een van de zwakke signalen op dit moment is de moneyflow-indicator, die neerwaarts krult. Dit signaleert dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse aandelenmarkt is opgedroogd. De matte ontwikkeling van deze geldstroomindicator bevestigt het afbrokkelende technische profiel van de AEX.

Op de korte termijn is herstel niet uit te sluiten. Gezien het matige technische profiel oogt de markt echter niet sterk genoeg om de uptrend te hervatten. Het rsico dreigt dat de AEX een lagere top gaat vormen.

Hoge volatiliteit

Wat technisch opvalt is dat het koersverloop van de AEX in de afgelopen weken wordt gekenmerkt door een hoge mate van volatiliteit.

Vandaag bekijk ik de AEX, de moneyflow-indicator en de onrustbarometer VIX.

De Nederlandse beurs ligt er technisch bezien matig bij. Nu de opwaartse trend is gebroken, lijkt een meer zijwaarts koersverloop het meest waarschijnlijk.

De AEX-index is even nipt onder de steun op 700,94 punten (bodem van 17 november) geweest. Indien de steun het definitief begeeft, mag verdere koersdaling van AEX-index worden verwacht. Pas na een doorbraak boven weerstand 736,34 punten (gevormd op 4 augustus) is er sprake van een technische verbetering.

Volgende steun zien we rond de 654,83 punten van 3 november.

Zwakke moneyflow signaleert afnemende geldstromen

De moneyflow-indicator laat een flinke daling zien. Een negatief signaal trad op nadat de indicator onder de eerdere toppen zakte. Hiermee is de eerdere opwaartse uitrbraak geneutraliseerd. Dit signaleert dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse beurs stagneert.

Deze indicator, die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Verdere uitleg kunt u helemaal onderaan dit blog vinden.

Onrust onder Europese beleggers neemt licht toe

De VIX-index maakt al een tijdje pas op de plaats. Maar watopvalt aan de Europese paniekbarometer is dat de neerwaartse fase is verlaten. Dit suggereert dat de onrust op de aandelenmarkten iets toeneemt. De VIX geldt als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit.

Wat houdt moneyflow - of geldstroom - in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken, is daar direct van afgeleid.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (waarop de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (als de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgehaald.