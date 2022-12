Groene opening AEX, maar het wil nog niet swingen in december

Een zo goed als lege agenda, maar de AEX lijkt er een licht positieve opening uit te persen na de positieve dag van gisteren.

Dat is een welkome afwisseling na een decembermaand die tot nu toe wat minder positief verliep. Negen dagen eindigde de AEX in het rood, tegenover slechts zes plusdagen. Mocht het nog van een echte eindejaarsrally komen, dan wordt het zo langzamerhand wel tijd dat we daar iets van gaan zien.

De Amerikaanse beurzen zetten hielden hun goede humeur ook na het Amsterdamse slot nog even vast. Opvallend: de drie belangrijkste indices bleven binnen 0,1% van elkaar - dat is wel eens anders geweest dit jaar.

Ook opvallend: de beurzen stegen op nieuws dat in het huidige sentiment ook voor een beweging de andere kant op had kunnen zorgen: toenemend consumentenvertrouwen in de VS en goede resultaten van Nike en FedEx zijn goed nieuws voor de economie, maar slecht nieuws voor wie bang is voor centrale bank-haviken.

Kennelijk overheerst de poisitieve interpretatie op dit moment. Niet iedereen komt met positief nieuws, trouwens. Chipmaker Micron kondigde ontslagen aan (10% van het personeel in 2023) en verloor nabeurs ruim 1%. Het sluit zich aan bij een uitdijend rijtje van techbedrijven dat pesoneelstops of ontslagen aankondigt - onder andere Intel, Qualcomm, Meta en Tesla.

In Nederland zorgt de vierde maand-op-maand-daling op rij van de woningprijzen voor headlines. Binnenkort zullen ook de jaar-op-jaar-prijzen waarschijnlijk een daling laten zien.

Laadstation-exploitant Fastned haalde nog maar eens geld op, dit keer met de uitgifte van een nieuwe obligatie. Het is ook hard nodig, want het bedrijf wil het groeitempo nog wat opvoeren - en de cashburn is al behoorlijk hoog bij Fastned.

Europese futures staan licht in de plus, de AEX zo'n 0,6%

Azië swingt met groene koersen op de borden, Hongkong voorop met +2,5%

De dollar ronkt stationair op $1,065

In Amerika daalt de tienjaarsrente, de Duitse en Nederlandse noteren licht hoger

Goud en bitcoin hangen wat lusteloos rond op repsectievelijk $1814 en $16.976

In Amerika steeg de olieprijs (WTI) gisteren met 2,7%. Brent ligt er vanochtend vlak bij

Nieuws, advies, shorts en agenda

