Grootste nachtmerrie Donald Trump wordt werkelijkheid

Het belooft een groene opening te worden in Amsterdam, want de futures in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk noteren circa 0,8% en 0,5% in het groen. In Azië is het sentiment gemixed. De beurs van HongKong noteert rondom de slotstand van gisteren, maar de Japanse Nikkei-index doet met een verlies van 0,8% toch weer een stapje terug.

Het nieuws dat de Japanse centrale bank zijn verruimende beleid afzwakt ettert, vandaag nog na. Verder is het relatief rustig in Azië. Een lichtpuntje is dat de Chinese airliner Juneyao zijn internationale vluchten in 2023 hervat. Het is wederom een bewijs dat China zijn coronabeleid heeft versoepeld.

De Europese beurzen openen naar verwachting licht in het groen en dat is mede omdat de futures op Wall Street in het groen staan. Houd er wel rekening mee dat de handelsvolumes laag zijn. Dit wil nog weleens leiden tot de nodige vreemde koersbewegingen. We steken onze handen dus niet in het vuur voor een hogere opening op Wall Street.

"Trump betaalde in 2016 slechts $750 inkomstenbelasting"

Omdat het bedrijfs- en macro-economische nieuws vanochtend beperkt is, kunnen we het niet laten om over te schakelen op politiek. De Amerikaanse politiek welteverstaan.

Een van de grootste nachtmerries van Donald Trump wordt werkelijkheid. Het Huis van Afgevaardigden heeft besloten dat de belastingaangiftes van de voormalig President over de periode 2015-2020 binnenkort openbaar worden.

Tot nu toe heeft Trump dit altijd tegen kunnen houden. De vraag zal niet zijn of hij belasting heeft ontweken, maar hoeveel. Er zijn bijvoorbeeld geruchten dat Trump in 2016 slechts $750 aan inkomstenbelasting heeft betaald. Een opvallend cijfer. Een gemiddelde bedelaar in Amsterdam betaalt nog meer belasting.

Hier blijft het niet bij, want het schijnt zo te zijn dat er ook veel jaren bij waren waarin Trump helemaal geen inkomstenbelasting betaalde. Dit is voor een miljardair toch vrij opvallend. Het laatste woord zal hier nog niet over zijn gezegd.

Advies, shorts en agenda

Akzo Nobel: naar €80 van €84 en kopen - Goldman Sachs

De AFM meldt deze shorts: Wat vooral opvalt, is dat de shorts in Basic-Fit in een rap tempo oplopen. Dat terwijl het aandeel rondom het laagste niveau van het jaar noteert. Zien de shorters iets dat wij niet zien?

Just Eat Takeaway: 7,56%

Wereldhave: 6,65%

Basic-Fit: 6,46% (+0,57%)

Besi: 4,08% (-0,10%)

Signify 3,76%

PostNL: 3,69%

Philips: 3,03% (+0,05%)

Air France-KLM: 2,46%

Alfen: 2,28%

TomTom 2,28% (+0,05%)

CM.com: 1,82%

Agenda

Het is vandaag vooral wachten tot het einde van de middag. Dan worden er enkele interessante economische data gepubliceerd, waaronder het Amerikaanse consumentenvertrouwen in december en de verkopen van bestaande woningen.

Oliehandelaren kijken vooral met interesse naar hoe de olievoorraden zich ontwikkelen. Dit cijfer komt om 16:30 uur uit.

Nu nog even dit

Iets zeggen is natuurlijk iets anders dan het ook echt doen, maar het blijft opmerkelijk.

Hebben Chinese aandelen de bodem gezet?

We have got him.

De grootste koerscorrectie van Tesla allertijden.

Deze daling van technologie-aandelen valt aardig te vergelijken met die van 2008.

Is dit positief of toch niet?

Veel plezier en succes.