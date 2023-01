Nieuwe tegenvaller voor beleggers: Box 3-belasting nog verder omhoog

Ik verwacht dit jaar een stroom aan bezwaarschriften.

Met het arrest van de Hoge raad in de hand van de spaarders ( alleen belasten op werkelijk rendement) zullen cryptobeleggers en (defensieve) aandelenbeleggers bezwaar maken.

Ook verhuurders van panden kunnen per pand bezwaar maken ( dus daar waar het fictieve rendement goed is niks doen, maar een pand waarin bijv. geïnvesteerd is bezwaar maken) aangezien je per pand aangifte doet en niet per portefeuille.