IEX in actie voor Het Vergeten Kind

Van beleggers, voor beleggers. Dat is vanaf dag één de lijfspreuk van IEX, waar we trots op zijn en die we dagelijks in de praktijk proberen te brengen. Maar aan het eind van dit jaar zijn we er even niet alléén voor beleggers. Team IEX zet zich de komende weken in voor Het Vergeten Kind. Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Helpt u mee? Het Vergeten Kind roept iedereen op: laat deze kinderen er niet alleen voor staan! Door Het Vergeten Kind te steunen maken we ons hard voor betere jeugdzorg en zorgen we dat kwetsbare kinderen weer ‘gewoon’ kind kunnen zijn. IEX heeft zich verbonden aan deze actie: redactie en medewerkers zamelen de komende tijd persoonlijk geld in voor dit doel - en uiteraard kunt u ons ook helpen. IEX Media trapt de actie vandaag af met een eerste storting van €500. Als u ons wilt helpen om de vergeten kinderen van dit land een beter uitgangspunt voor hun toekomst te geven, kijk dan snel op de IEX-teampagina van Het Vergeten Kind. Alle kleine beetjes helpen!

