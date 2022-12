Slotcall: Ongekende koersafstraffing Fugro

De een na laatste week van het jaar is aangebroken dus sluiten handelaren en beleggers de boeken. Het gevolg is dat de handelsvolumes de komende dagen relatief laag zijn. Soms wil dit nog weleens leiden tot de nodige uitschieters, maar vandaag is dit binnen de AEX (+0,1%) niet het geval.

De stijging van vandaag wordt volledig veroorzaakt door Shell (+2,1%). Het voormalige Koninklijke Olie heeft een indexgewicht van circa 15% waarmee het de hoofdindex ruim 0,3% hoger zet. De andere aandelen hebben de hoofdindex dus vooral tegengezeten.

Sinds de oorlog in Oekraïne is Shell met afstand het best presterende fonds binnen de AEX. Year to date noteert het aandeel 37% hoger. Beursjaar 2022 heeft bewezen hoe afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen. Shell plukt hier optimaal de vruchten van.

Verder vallen de chippers ASMI (-2,5%) en Besi (-1,5%) wat tegen, al zijn beleggers wel gewend aan grotere koersuitslagen. Aegon (+2,7%) heeft er sinds 16:00 uur ineens zin in. Op onze Reutersterminal komen we geen nieuws tegen. Het handelsvolume is wel bovengemiddeld.

Fugro

Fugro (-23%) was hard op weg om met afstand het beste aandeel van 2022 te worden. Aan alle euforie komt vandaag echter een einde. De bodemonderzoeker verliest bijna 30% van zijn beurswaarde op het bericht dat het bedrijf onderwerp van gesprek is in Brazilië.

Pointer, een onderzoeksprogramma van de KRO-NCRV, meldt dat Braziliaanse autoriteiten de rol van het bedrijf bij een dambreuk in 2019 opnieuw onderzoeken. Deze dambreuk heeft 270 mensen het leven gekost en geleid tot de nodige milieuschade.

De risico's zijn groot, want er valt niets te zeggen over de mogelijke financiële schade voor Fugro. Voor analist Martin Crum vormt dit aanleiding om een no-rating voor het aandeel af te geven.

Het is hoogst ongebruikelijk dat de IEX-Beleggersdesk een no-rating afgeeft. Dit doen we alleen op het moment dat we het koersdoel - vanwege de hoge mate van onzekerheid - niet langer kunnen onderbouwen. Het volledige verhaal leest u hieronder.

Exor

Een heugelijk moment voor Exor (+0,2%), want de Italiaanse investeringsmaatschappij maakt vandaag zijn debuut in de AEX. Niet ten onrechte, aangezien het bedrijf met een market cap van €16,7 miljard aanmerkelijk groter is dan bijvoorbeeld NN Group, KPN en Philips.

Een zwaargewicht wordt Exor overigens niet. Het indexgewicht komt naar verluid uit op 1%. Deze lage weging is gevolg van het feit dat de familie Agnelli met zijn belang van 52% in de holding een behoorlijke vinger in de pap heeft.

Het indexgewicht wordt bepaald op basis van zowel de beurswaarde als verhandelbaarheid van een aandeel. Hoe hoger de beurswaarde en verhandelbaarheid (hoge free float), hoe hoger het indexgewicht.

De Italianen beleggen o.a. in Ferrari en Stellantis. In het onderstaande artikel gaan we wat dieper in op deze bedrijven.

Rentes

De toespraak van ECB-President Christine Lagarde van afgelopen donderdag lijkt nog altijd door te werken op de rentemarkt. De Europese rentes gaan immers wederom omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt drie basispunten tot 2,52%.

Nederland: +3 basispunten (2,52%)

Duitsland: +3 basispunten (2,20%)

Italië: +8 basispunten (4,37%)

Verenigd Koninkrijk: +15 basispunten (3,47%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (3,57%)

Brede markt

De AEX klimt 0,1% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 0,9% tot 22,4 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones wint 0,3%, terwijl de Nasdaq (-0,5%) juist wat terrein prijsgeeft.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,061 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,2%) weten het even niet.

Olie: WTI (+1,9%) en Brent (+1,9%) vinden de weg omhoog.

Bitcoin (-0,3%) handhaaft zich boven de $16.000.

Het Damrak

NN Group (+0,2%) blijft vandaag achter ten opzichte ASR (+1,7%) en Aegon (+2,3%). De verzekeraar werd door Berenberg van de kooplijst geschrapt, maar het koersdoel van €52,80 blijft gehandhaafd.

(+0,2%) blijft vandaag achter ten opzichte (+1,7%) en (+2,3%). De verzekeraar werd door Berenberg van de kooplijst geschrapt, maar het koersdoel van €52,80 blijft gehandhaafd. Ahold Delhaize (+0,5%) kent een prima dag al moeten we het handelsvolume van 700.000 stukjes ook weer niet overdrijven.

(+0,5%) kent een prima dag al moeten we het handelsvolume van 700.000 stukjes ook weer niet overdrijven. Voor de aandeelhouders van Adyen (-2,7%) is het een jaar om snel te vergeten. Year to date noteert het betaalplatform bijna 43% in het rood. Groeibedrijven worden bovengemiddeld geraakt door de hoge rente, omdat toekomstige kasstromen door een hogere verdisconteringsvoet minder waard worden.

(-2,7%) is het een jaar om snel te vergeten. Year to date noteert het betaalplatform bijna 43% in het rood. Groeibedrijven worden bovengemiddeld geraakt door de hoge rente, omdat toekomstige kasstromen door een hogere verdisconteringsvoet minder waard worden. Basic-Fit (-2%) nadert het laagste niveau van het jaar. Is het een typisch gevalletje van window dressing?

(-2%) nadert het laagste niveau van het jaar. Is het een typisch gevalletje van window dressing? De koers van Air France-KLM (+2,5%) lijkt de laatste weken enigszins te stabiliseren. Feit blijft dat het aandeel dit jaar ruim 35% lager noteert.

(+2,5%) lijkt de laatste weken enigszins te stabiliseren. Feit blijft dat het aandeel dit jaar ruim 35% lager noteert. Het enthousiasme omtrent het aandeel Flow Traders (-2,3%) loopt er de laatste weken weer uit. De verhuizing naar Bermuda doet het sentiment ook geen goed.

(-2,3%) loopt er de laatste weken weer uit. De verhuizing naar Bermuda doet het sentiment ook geen goed. De CEO van Avantium (+3%) trad afgelopen zondag op in een televisieprogramma dus dan weet u het wel.

(+3%) trad afgelopen zondag op in een televisieprogramma dus dan weet u het wel. Het is voor grootaandeelhouder Willem Blijdorp weer een tikje goedkoper geworden om B&S Group (-2,4%) van de beurs te halen.

(-2,4%) van de beurs te halen. De koers van Fastned (+5,2%) staat de laatste weken weer in de lift. Het snellaadbedrijf sloot eind oktober een interessante deal met Schroders Capital, waardoor de onderneming de komende 3 tot 4 jaar verzekerd is van voldoende kapitaal.

