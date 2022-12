Technisch vangnet onder druk

Is de rust op de markten terug, nu de rentekogel door de kerk is? De Nederlandse beurs is technisch kwetsbaar, ondanks dat het laatste rentebesluit van dit jaar door de markt verwerkt is.

Op de Nederlandse beurs zien we dat de novemberbodem van de AEX rond 700,94 punten onder druk staat. De grote vraag zo vlak voor de kerst is of dit technische vangnet sterk genoeg is om nieuwe winstnemingen op te vangen.

We zullen hoe dan ook rekening moeten houden met beweeglijkheid, want tegen het einde van het jaar zullen portefeuillebeheerders hun portefeuilles opschonen, het zogenaamde window dressing. Slecht presterende aandelen worden op de valreep nog even ingeruild voor de outperformers.

De technische indicatoren van de AEX ogen verdeeld, de markt is dus kwetsbaar. De balans van de 5 geraadpleegde indicatoren:

2 Neutraal: RSI en Stochastics

2 Positief: Verschil AEX t.o.v. 200-dagenlijn en MACD

1 Negatief: Momentum

Vooralsnog geven we de markt het voordeel van de twijfel, nu de novemberbodem rond 700,94 punten de markt wist op te vangen. Bovendien werd dit begeleid door 2 positieve, 2 neutrale en slechts één negatieve indicator.

Vandaag bekijk ik de AEX vanuit de trendmatigheid. Onder de AEX-grafiek bekijk ik aantal indicatoren.

AEX zoekt naar richting

De AEX-index heeft de opwaartse trend verlaten, hetgeen wat verzwakking oplevert. Belangrijk is dat de steun op 700,94 punten (de bodem van 17 november) de forse koersdaling heeft weten op te vangen. De ergste kou is hierdoor uit de lucht, althans voorlopig. Op korte termijn is nu een herstel noodzakelijk.

Weerstand voor AEX-index ligt op 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).

De belangrijkste indicatoren

Neutraal: de Relatieve Sterkte-Index (RSI) is recent hard gedaald, maar heeft de koop-zone (< 30) nog niet bereikt.

Gematigd positief: de MACD verzwakt op korte termijn wat (daalt, maar beweegt nog boven 0). De MACD-indicator is een trendvolgende momentumindicator die het verschil meet tussen twee voortschrijdende gemiddelden. Indien het korte voortschrijdende gemiddelde onder het lange zakt, komt de MACD in negatief territorium terecht.

Positief: het verschil tussen AEX en 200-dagenlijn. Deze indicator signaleert dat de AEX precies boven de 200-dagenlijn noteert. Feitelijk is de AEX eaxct teruggezakt naar de 200-dagenlijn. De horizontale zwarte lijn in het midden van deze grafiek geeft de 200-dagenlijn weer. De 'beweeglijke' zwarte lijn geeft het koersverloop van de AEX-index weer.

Negatief: het momentum tendeert op korte termijn omlaag. De Rate of Change (ROC) is een momentumindicator die de procentuele prijsverandering meet tussen de huidige koers en de koers van een aantal perioden geleden. De ROC meet als het ware de snelheid waarmee de prijs van de onderliggende waarde verandert. Indien de waarde boven de signaallijn beweegt, is er sprake van toenemend momentum. Een stand onder de signaallijn duidt op afnemend momentum.

Neutraal: stochastics geven op korte termijn een neutrale conditie aan. De stochastics worden - zoals vrijwel alle oscillatoren - gebruikt als overbought/oversold-indicator en voor de divergenties. Waarden boven de 80 worden beschouwd als overgekocht (overbought) terwijl waarden onder de 20 worden gezien als oververkocht (oversold). Een waarde van de stochastic van 20 tot 80 wordt als neutraal beschouwd.

Tostrams past overigens een subtielere beoordeling toe, waarbij ook wordt gekeken of deze indicator net uit de oversoldzone of net uit de overboughtzone breekt.