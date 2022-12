Schade is op langere termijn beperkt

Na een lange periode van stijgende koersen hebben de aandelenbeurzen afgelopen week een flinke tik gekregen. De toelichting van Fed-voorzitter Powell op het rentebesluit van woensdag heeft de markten onder druk gezet. Veel beleggers lijken hun winsten van de afgelopen weken van tafel te halen en de rest van het beursjaar af te wachten.

De Nederlandse beurs is in het weerstandsgebied tussen 736 en 743 punten op aanbod gestuit en heeft een forse stap terug moeten doen. De herstelbeweging vanaf medio oktober is hierbij afgebroken.

Hoewel het beeld op korte termijn allemaal wat minder positief oogt, valt deze correctie vooralsnog volledig binnen het langetermijn herstelplan.

Start van een nieuwe hogere bodem?

Alle grote Europese beurzen hebben de afgelopen weken hun dalende trend verlaten en zijn teruggekeerd boven hun 200-daags gemiddelde.

Om de verbeteringen te bevestigen, dienen de verschillende indices nog wel een nieuwe hogere koersbodem te vormen. Idealiter gebeurt dit boven de 200-dagenlijn, maar een tijdelijke terugval onder deze lijn brengt het beeld niet veel schade toe.

De huidige correctie lijkt dus de start te zijn van de vorming van nieuwe hogere koersbodems waarna, wellicht pas vanaf begin 2023, de weg omhoog weer kan worden opgepakt.

AEX index doet een stap terug

De beurs in Amsterdam is afgelopen week afgesloten op precies 700 punten! De index heeft hiermee in korte tijd ruim 40 punten moeten prijsgeven sinds de top van afgelopen dinsdag.

De AEX-index zakt nu terug richting de 200-dagenlijn, die nu als eerste steun dient tijdens de correctie.

Mocht de index hieronder terugzakken, dan nog is er geen sprake van paniek. We achten de kans namelijk groot dat de index tussen het huidige niveau en de oude bodems rond 632 punten een nieuwe hogere koersbodem zal vormen, waarmee het lange termijn beeld weer verder zal aantrekken.

Voorlopig zullen we dus even geduld moeten hebben en kan de correctie bij de individuele aandelen nog best voor wat vervelende verrassingen zorgen. Maar voor 2023 voorzien we weer stijgende koersen.





DAX-index geeft wat terrein prijs

De Duitse beurs is onder de weerstand rond 14.983 punten op verkoopdruk gestuit en heeft afgelopen week een stap terug gedaan. De index beweegt nog mooi boven haar 200-daags gemiddelde, die inmiddels opwaarts is gedraaid.

Ook voor de Duitse beurs geldt dat een nieuwe hogere koersbodem het technisch beeld verder zal doen versterken. Een hogere koersbodem boven de 200-dagenlijn wijst op een koopkrachtige vraag. Maar ook als de index wat verder corrigeert, handhaven we onze positieve visie voor de langere termijn.

CAC-index stuit op weerstand

De beurs in Parijs is precies op de weerstand van de oude top van eind maart afgeketst. De steile herstelfase is direct afgebroken, maar de index noteert nog boven haar 200-dagenlijn. De schade op lange termijn is dus nog beperkt.

Mocht het de index lukken om snel een nieuwe hogere koersbodem te vormen, dan kan er binnenkort alweer omhoog worden gekeken. Pas boven de weerstand van 6.829,40 punten zal het plaatje verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging.

