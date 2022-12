Slotcall: Stijgende rente verpest beurssentiment

Het is de laatste serieuze handelsweek van het jaar en het is geen week die geruisloos aan ons is voorbij gegaan. De koersen wapperden werkelijk alle kanten op. Daar waar we dinsdag nog dachten aan een kerstrally, mogen we nu blij zijn dat de AEX (-1,1%) nog op 700 punten is gesloten.

Het rentebesluit van zowel de Federal Reserve als de ECB heeft er flink ingehakt. Een stijgende rente en een afkoelende economie is bepaald geen ideale combinatie. Ook vandaag vliegen de rentes op de kapitaalmarkt omhoog. De Nederlandse tienjaarsrente stijgt liefst 13 basispunten tot 2,50%.

Het is dus niet zo vreemd dat Unibail Rodamco (-4,7%) en Just Eat Takeaway (-2,4%) een veer laten. De banken ING (+1,6%) en ABN Amro (+1,0%) liggen er daarentegen juist goed bij. Een stijgende rente op de kapitaalmarkt komt de rentemarge van beide banken ten goede.

Sterke inkoopmanagersindices uit Duitsland

Hoewel het humeur van beleggers vandaag niet al te best is, valt er weldegelijk ook goed nieuws te melden. De inkoopmanagersindices in Europa kwamen aanmerkelijk beter uit dan verwacht.

Een voorbeeld is de Duitse PMI voor de dienstensector. De markt rekende op 46,3, maar in werkelijk kwam er een stand van 49,0 uit de bus. De inkoopmanagersindex voor de industrie viel eveneens hoger uit dan verwacht. Het is wederom een signaal dat de recessie milder wordt dan we eerder vreesden.

B&S Group

Nu over naar het bedrijfsnieuws. Gisteren is Jan Arie van Barneveld, voorzitter van de Raad van Commissarissen van B&S Group (-6,2%), ontslagen. Grootaandeelhouder Willem Blijdorp eiste het vertrek van Van Barneveld nadat hij als onafhankelijk commissaris tegen het overnamevoorstel van Blijdorp stemde.

Kitty Koelemeijer heeft daarop besloten om haar functie als onafhankelijk lid van de RvC neer te leggen. Het gevolg is dat er nu slechts twee leden van de RvC over zijn: Willem Blijdorp zelf en zijn zoon Leendert Blijdorp. Op zijn zachtst gezegd geen gezonde situatie.

Sowieso is Blijdorp niet van onbesproken gedrag, zo verstrekte hij hypotheekleningen aan werknemers van B&S Group en doet hij zaken in Iran. Kortom, over de gang van zaken bij het bedrijf is het laatste woord nog niet gezegd.

Het aandeel geldt als overnamekandidaat, maar of u het aandeel ook op fundamentele gronden kunt kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Ontex

Het met hoge kosteninflatie worstelende Ontex (-1,7%) haalt de bezem door de raad van bestuur. Een slanker bestuur moet leiden tot een versnelde uitvoering van de omgegooide strategie. Tevens wordt het 'strategisch comité' ontbonden en ligt de verantwoordelijkheid weer volledig bij de afgeslankte raad van bestuur.

Het wachten is nu allereerst op de verkoop van de overige in de etalage staande activiteiten. Dit betreft fabrieken in onder meer Brazilië, Turkije en Pakistan. Analist Martin Crum had van de inmiddels vervangen CEO Berrozpe verwacht dat dit al in kannen en kruiken zou zijn.

Immers, veel eerder dit jaar had het concern al enkele indicatieve biedingen ontvangen, maar dit heeft vooralsnog niet geleid tot een definitieve verkoop. Of het aandeel kansen biedt, leest u hieronder.

2023 wordt het jaar van de waarheid voor Ontex #Ontex https://t.co/mAKfYQYoEq — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 16, 2022

Rentes

De rentes vliegen werkelijk omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt 13 basispunten tot 2,50%. De uitwerking van het ECB-rentebesluit is niet mals.

Nederland: +13 basispunten (2,50%)

Duitsland: +10 basispunten (2,18%)

Italië: +19 basispunten (4,34%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (3,14%)

Verenigde Staten: +16 basispunten (3,40%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -3,4%

AEX deze maand: -3,3%%

AEX dit jaar: -12,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -9,9%

Wall Street onderuit

Het is een week om snel te vergeten. De Europese indices noteren ruim 3% in de min en ook de AEX (-3,4%) kan de dans niet ontspringen. Wall Street verliest 2% en presteert verhoudingsgewijs een tikje minder slecht.

AEX

Het brede beeld is dat alle AEX-fondsen deze week in het rood sluiten. Randstad is de 'weekwinnaar' met een verlies van 0,5%. Vooral ArcelorMittal (-7,3%) en Just Eat Takeaway (-7,3%) krijgen er aardig van langs. Belangrijk bedrijfsnieuws kwam ik echter niet tegen.

AMX

Galapagos (+7,0%) gaat tegen de markt in omhoog. Het ingelijfde Cellpoint heeft bemoedigende resultaten van een kandidaat celtherapiemiddel gerealiseerd. Alfen (-8,9%) blijft net als alle andere groeibedrijven deze week achter. Veel bedrijfsnieuws is er overigens niet.

ASCX

De chaos bij Accsys (-9,9%) is compleet nu ook CEO Rob Harris het veld ruimt. Volgens het bedrijf is hij op zoek naar 'other opportunities'. Voor de in augustus vertrokken CFO gold overigens hetzelfde. De gang van zaken is hoogst opmerkelijk en de houtveredelaar had hier wel iets meer over naar buiten mogen brengen.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik