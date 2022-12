Beleggers staan voorbeurs op scherp bij Fugro

De financiële markten slepen zich moeizaam richting het einde van het jaar. De zogeheten risk appetite ontbreekt bij veel beleggers en dat is na de stevige verkoopdruk van vorige week en op scherp staande centrale banken zo vreemd nog niet.

Vandaag maakt Exor zijn opwachting in de AEX, Just Eat Takeaway wordt opgenomen in de AMX. In Duitsland wordt Porsche opgenomen in de DAX en noteert VW maar liefst €19,06 ex-dividend. In België heeft Fagron een activistisch grootaandeelhouder met een flink belang achter zich aan.

Op het Damrak is de agenda goeddeels leeg. Beleggers zullen hun ogen in ieder geval op Fugro hebben. De rol van het concern bij een dambreuk in Brazilië - die 272 mensen het leven kostte - wordt opnieuw onderzocht.

Weinig actie te bespeuren

Europese futures

Azië moest opnieuw tussen de 0,5 - 1,5% inleveren

VIX vertoont weinig tekenen van leven zo rond de 22

Amerikaanse dollar ligt tamelijk vlak versus de euro

Tienjaarsrentes maken een pas op de plaats

Goud en crypto houden winterslaap, olieprijs loopt wat op

Ondertussen houdt Elon Musk een poll met de vraag of hij op moet stappen als CEO van Twitter:

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

NN Group: koersdoel onveranderd €52,80 naar houden van kopen - Berenberg

De agenda

10:00 Duitsland IFO business klimaat december (consensus 87,4)

22:00 Nike Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

Een eindejaarsrally is méér dan welkom, zeker gezien de stevige koersdalingen van vorige week. Normaliter geldt december als een 'goede maand' maar this time it's different, of zouden de professionele partijen al klaar zijn?

The world’s biggest money managers are set to unload up to $100 billion of stocks in the final few weeks of the year https://t.co/NCjQYjfRFo via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) December 17, 2022



De huidige energiecrisis is op zijn minst vervelend, zal nog een flinke impact hebben op de economie - vooral in Europa - maar is allicht een gevalletje nog 'even' doorbijten:

Nuclear fusion: from science fiction to ‘when, not if’ https://t.co/09ziammLzA — Martin Crum (@martinjancrum) December 17, 2022



De kritiek op Elon Musk neemt met elke verdere koersdaling van het aandeel Tesla almaar toe:

Musk’s troubling week pushes #Tesla investors closer to the edge: Tesla’s stock price sank 16% over last 5 sessions for its worst week since pandemic. Musk’s actions at Twitter ‘damaged’ his reputation. EV demand set to slow as Musk is occupied w/Twitter. https://t.co/OZOpozLffs pic.twitter.com/7iK3d3g24s — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 17, 2022



Hout is even 'out'

Lumber prices are at their lowest levels since June 2020, down 78% from the peak in May 2021. pic.twitter.com/H47uVZBJ1F — Charlie Bilello (@charliebilello) December 17, 2022



U gaat betalen vooor uw CO2-uitstoot, als het aan Brussel ligt althans

Brussels agrees details of world-first carbon border tax https://t.co/ORfx66ZKIG — Martin Crum (@martinjancrum) December 18, 2022



Energiecrisis voorlopig nog niet voorbij

Europe's energy bill has surged to €1 trillion in the fallout of Russia's war in Ukraine — and the crisis is only getting started https://t.co/GjryhXDXIY via @markets — Martin Crum (@martinjancrum) December 18, 2022



Ook Japan worstelt met inflatie

Japanse inflatie stijgt ook hard. Maar nog in geen vergelijking met Westerse wereld. Deze week nieuwe cijfers.

licht blauwe lijn is kerninflatie zonder voeding en energie pic.twitter.com/IzRcsjOBLH — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 19, 2022

Maak er een mooie dag van.