Weinig herstel te bespeuren voorbeurs, maar er is genoeg onenigheid

De AEX-indicatie is een zuinige - nog afgerond naar boven ook - van +0,1% na een waar debacle gisteren. Eén voordeel: we kunnen gewoon de centrale banken de schuld geven.

Zo meer, want het is spannend dat markt en die banken weer verschillend denken, net als toen inflatie een issue begon te worden. Zij de centrale banken weer behind the curve met hun barse rente- en inflatieverhaal gisteren, of moeten we als beleggers meer op economie en winsten gaan letten? Het jaar 2023 leert het ons.

Weinig nieuws nu, maar het is vandaag Quadruple Witching Day, alle week, maand- en kwartaalopties expireren. Misschien dat dit rond 12:00 uur 16:00 uur nog wat beweging geeft.

Europese futures openen zo tussen nul en +0,3%

De Amerikaanse staan ook op +0,3%

Azië valt dik mee! De meeste markten dalen inderdaad, maar het is met een nul voor de komma en die maffe Hang Seng stijgt in Hong Kong met 0.5%. Tencent doet dat ook

Valt nog mee? Er is zeker geen paniek. De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +8,0% op 22,8

De dollar daalt 0,3% naar 1,0657 na ook weer een wilde rit

Goud stijgt 0,4%, olie zakt 0,2% en crypto kruipt een paar tienden omhoog

De rentes stijgen door na die ware explosie gisteren. Tja, waar we bij de AEX van de week nog 740 op het bord hadden en nu weer tegen 700 aankijken, zo had onze rente 2% in zicht. Nu even niet meer. Blijf kijken vandaag, want dit kan ook aandelen wel weer eens bepalen.

Dat was een flinke klap gisteren op de onverwacht havikse rentebesluiten van zowel Fed als ECB. Het beeld ziet er meteen minder goed uit. De AEX is oranje en paars is onze tienjaars rente.

Ht interessante is, markt en en centrale banken zijn het even niet eens. Fed en ECB denken dat inflatie en daarmee hogere rentes van hen nog wel even voortduren in 2023 en jammer dan, de economie moet dan maar slagzij maken. De beurs gaat er vanuit dat inflatie en rentes eerder zakken. Hier zijn de verwachtingen daarvoor.

Dit zijn de vijfjaar bench mark swaps voor die inflatie. Ze trenden lager, maar nog geen streefcijfer van 2% te zien. Om het beeld nog wat op te leuken, heb ik beide valuta hun eigen kleurtje gegeven. Gezellig hé?

De markt voorziet ook geen 5% Fed-rente meer, waar de Fed voor volgend jaar nog wel vanuit gaat. En de economie dan? Daar krijgen we vandaag een beeld van middels de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over december uit deze landen: U ziet de uitslagen en consensus, dit ruikt naar recessie.

Daar liet de ECB gisteren al geen gras mee rover groeien, zonder het woord te gebruiken. Krimp dit en volgend kwartaal en dan zijn we er formeel al. Of het daarmee gedaan is? Recessie wordt misschien wel het beursthema van 2024.

In hoeverre krijgen we dan ook een winstresssie, is dan de volgende vraag voor ons beleggers. Die voorspellen zowat alle huizen, banken en instituties, maar is nog niet aan de data af te lezen. Dit is de AEX consensus. Ja, de omzet- en winstverwachtingen dalen, maar het is nog steeds mondjesmaat.

Hetzelfde geldt voor de S&P 500. Gisteren even niet, maar zie hoe lagere verwachtingen meteen duurdere aandelen opleveren, als de koersen blijven liggen, of zelfs stijgen. Wat dat betreft ben ik zelf niet zo bullish voor volgend jaar. Ik denk dat de upside beperkt is, maar laat me graag verrassen. Aan de bovenkant graag.

Liever niet van onderen, maar als het zo is, is het zo. Ik ga er zelf hoe dan ook niet anders van beleggen, gewoon stug maandelijks doormiddelen. Enfin, er is geen bedrijfsnieuws op het Damrak, Adobe deed gisteravond +4,6% op cijfers en tot volgend jaar, dit is is mijn laatste voorbeurs 2022. Dank voor het lezen.

Vandaag leg ik in de IEXBeleggersPodcast uit waarom ik dit een van de beste beursjaren vind die ik heb meegemaakt, ondanks dat ik ook wel eens wat meer rendement heb gemaakt... Als u nog vragen voor collega Niels Koerts en mij hebt, lees ik in die in de comments.

Is er toch nog een nieuwtje op het Damrak:

Deze gaat zeker ook nog even mee:

En dan nog even dit

Waar ws Rudolph the Red-Nosed Reindeer gisteren, toen we hem zo nodig hadden op die donkere decmeberdag?

Major U.S. indexes plunged to their biggest daily percentage drops in weeks, a day after Fed Chair Jerome Powell suggested restrictive interest rates are here to stay, even as the central bank slashed its economic forecasts. Read more https://t.co/lLTffqAeGj pic.twitter.com/Ru0w5Nh6gn — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2022

Voor wie het gisteren voor elkaar kreeg dit te missen:

The European Central Bank raised interest rates by half a percentage point, as it laid out plans to fight against runaway inflation. The Bank of England also raised its key interest rates by 50 basis points to 3.5% - its highest since 2008. Read more https://t.co/w6lpTT5eip pic.twitter.com/RhnhunViG4 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2022

Intussen in China na de Covid-19 U-turn:

"The virus is really hitting all of China at once."



China’s abrupt end to Covid Zero is sparking concerns about overloaded hospitals and the possibility of another variant mutating from the surge in cases. @rachelwqchang breaks it down https://t.co/eT9pT3XYBy pic.twitter.com/pWXRXAvJ2F — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 16, 2022

Wat valt er momenteel niet tegen?

U.S. retail sales fell 0.6% in November, the biggest drop since December 2021, dragged down by a drop in auto sales and furniture as well as electronics and appliances. Read more https://t.co/WrbtkRQd9t pic.twitter.com/Sx712dW1Sm — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2022

Draadje, geen idee of dit ook (de koersen van) onze chippers raakt:

The latest US blacklistings will hit China's semiconductor and AI sectors, dealing another blow to the country's tech ambitions. It's also shows the growing US determination to contain China's advance. @debbywuintaipei @jendeben @ianmking https://t.co/9fItvEJ4BR via @bpolitics — Peter Elstrom (@pelstrom) December 16, 2022

Hij had nog wel beloofd om niet meer te vekopen... Op de een of andere manier steeg het fonds gisteren wel als een van de weinigen met 0,6% dwars tegen de markt in.

WATCH: Tesla investors were frustrated with CEO Elon Musk, accusing him of turning his attention to the newly acquired Twitter, when they learned that Musk unloaded some 22 million additional shares of the electric car company this week https://t.co/WowS2kWxs3 pic.twitter.com/Qmhh1A7V2s — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2022

Intussen in cryptoland:

Customer outflows from Binance’s crypto trading platform are slowing, blockchain data show https://t.co/4OQvNBXZ5Q — Bloomberg Crypto (@crypto) December 16, 2022

Oef...

French prosecutors raid General Electric site on tax fraud probe -AFP https://t.co/t5G6yDp8Xx pic.twitter.com/65lGimyQde — Reuters Business (@ReutersBiz) December 16, 2022

Gelet op de geopolitiek kunnen wapenaandelen volgend jaar misschien beter doen dan de markt:

President Joe Biden says the US will keep supplying Ukraine the weapons it needs to fight Russia for “as long as it takes.” Honoring that pledge is forcing the Pentagon and its NATO counterparts to change the way they do business. https://t.co/ygO64n34kE — Bloomberg Markets (@markets) December 16, 2022

Want voor ESG moet u zich tegenwoordig verantwoorden?! Dit is wel heel erg 2022:

Texas lawmakers grilled finance industry executives at a hearing, questioning whether their ESG policies are hindering state pension investments https://t.co/8DiEsxughT — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2022

