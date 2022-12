AEX breekt opwaarts trendkanaal af: beursfeestje tijdelijk voorbij

In plaats van een eindsprint geeft de AEX er de brui aan. Begeleid door stevige omzetten is de Nederlandse beurs uit haar stijgende trendkanaal gezakt.

Sinds de intradaybodem van medio oktober op 611,72 punten heeft de Nederlandse beurs een spectaculaire rally achter de rug van ruim 120 AEX-punten.

Maar dat feestje is nu tijdelijk voorbij. Technisch zijn er meerdere signalen van zwakte.

De AEX-uptrend is gebroken

De opmars is afgelopen week gedwarsboomd door de horde op 736,34 punten (gevormd op 4 augustus)

De markt komt uit een overbought conditie

De paniekbarometer draait weer omhoog, de onrust neemt toe

Technische verzwakking

Het is niet waarschijnlijk dat de AEX-index weer helemaal teruggaat naar de 630 punten-zone. Want de schade is beperkt.

Technisch is het wel aannemelijk is dat de markt even uitblaast en tot rust komt. Er ligt een redelijke steun op 700,94 punten (de bodem van 17 november). In het slechtste geval ligt er een vangnet rond 654,83 punten, waar zich de bodem van 3 november bevindt.

Ik bespreek vandaag de AEX, de OBOS-indicator van de Nederlandse beurs en de paniekbarometer.

AEX-index breekt de onderkant van het stijgende trendkanaal

Een verzwakking trad op nadat de AEX-index het stijgende trendkanaal heeft verlaten. De Nederlandse beurs krijgt ruimte voor een verdere koersdaling. Hierdoor boet het technische plaatje verder aan kracht in.

Er ligt een redelijke steun op 700,94 punten (de bodem van 17 november). In het slechtste geval kan de AEX naar 654,83 punten (de bodem van 3 november).

Vooralsnog is de schade beperkt. Weerstand ligt op 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).

OBOS-indicator

De OBOS-indicator van de AEX zakt op korte termijn uit een overbought-conditie (licht over-gekocht). Deze daling onder de overbought-lijn (in de rode cirkel) geeft een zwak signaal.

Vooral de negatieve divergentie (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator was de afgelopen weken opvallend. Deze situatie trad op omdat de AEX nog hogere toppen wist te vormen, terwijl de OBOS-indicator al lagere toppen vormde.

Met de technische OBOS-indicator (overbought-oversold), wordt berekend of een beweging niet te hard is gegaan, kunnen bijvoorbeeld uitverkochte (oversold) of uit-gekochte condities gevonden worden. Deze situatie treedt op bij OBOS-waarden onder de 20 (oversold) of boven de 80 (overbought).

Europese VIX-index krult opwaarts

De Europese VIX-index heeft recent de neerwaartse tendens verlaten. Thans krult de onrustbarometer weer opwaarts. De onrust onder Europese beleggers neemt weer toe.

De VIX-index (Europese paniekbarometer) geldt als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit. Vooralsnog is het technische signaal van de VIX te zwak om de rode vlag te hijsen, maar we zijn wel alert,

