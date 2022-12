De koersen hebben het op hun heupen van de Fed en straks de ECB nog

Interessant te zien en te horen dat de Fed nu wel een voorspelling durft te doen over de inflatie de komende jaren. 2023/25.In perspectief ...Indien de Fed in 2020 een voorspelling had afgegeven over 2021/22 dat de inflatie op zou lopen tot 8-13% zou ik onmiddellijk nu 'long' gaan. Probleem is echter dat de tijd bewezen heeft dat Cenrale banken volstrekt foute voorspellers zijn.

Ik ben er van overtuigd dat de begrotingstekorten grotendeels monetair zullen worden gefinancierd, de loon/prijsinflatiespiraal start per 01/01/23,de energieprijzen zullen hoog blijven.Oorlog in Europa drijft voedselprijzen verder op.En niet te vergeten voor de bond markets QE blijft in stand...!!!(='te lage' kapitaalmarktrentes).



Hoop dat Powell en cs gelijk krijgen maar geloven ....???Ik wacht af ..Neutrale positie met relatief veel cash is m i het beste.