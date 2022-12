De koersen hebben het op hun heupen van de Fed en straks de ECB nog

De AEX-indicatie is -0,7% na weer een stevig rondje (dit keer vrij havikse) Fed gisteren en strakjes hebben we ter lering ende vermaak de ECB nog.

Europese futures zakken zo rond 0,6% à 0,7%

De Amerikaanse kleuren 0,2% à 0,4% rood

In Azië daalt alles nipt, op Hongkong na dat 1,5% daalt. Tencent doet daar -2,6%

Wat doet de volatiliteit tegenwoordig raar? Dalen in een stijgende markt en stijgen in een dalende markt, het is nieuw. De CBOE VIX-index staat -6,1% op 21,1

De dollar stijgt 0,3% naar 1,0654

Goud en olie staan -0,9% en crypto daalt 0,5% à 1,5%

De rentes dan en zie vooral Nederland en Duitsland, de meevallende-inflatie-euforie van de laatste tijd moet wellicht even terug in haar hok.



Dit is in ieder geval de kortste uitleg, duiding en verklaring van het Fed-rentebesluit gisteren. Met gevoel voor ironie, want het ging er weer even heet aan toe. Het besluit was namelijk een tikje havikser dan verwacht.

Powell ends. Stocks flat on the day. It was all priced in. pic.twitter.com/RZbvW28Z8y — Joe Weisenthal (@TheStalwart) December 14, 2022



De aandelenkoersen gingen aanvankelijk fors onderuit, rentes omhoog, maar de dollar omlaag. De Fed is nog niet klaar met rente verhogen en inflatiebestrijding. De koersen trokken later bij, want de centrale bank zegt dat ze close is en is vrij optimistisch over de economie.

The Fed projects raising rates as high as 5.1% before ending inflation battle https://t.co/tPc67vETdz — CNBC International (@CNBCi) December 14, 2022



Dit was de Nasdaq 100 gisteren intradag, zo ruig ging het er weer aan toe.



De verwachtingen nog even van de Fed zelf:

FOMC dot plot revisions revealed big upward ratcheting for the Fed funds rate throughout forecast horizon, following the expected rate boost in 2022. The 4.4% 2022 figure is now followed w/5.1% median in 2023 that reflects an extra half-point hike beyond prior median of 4.6%. pic.twitter.com/p54xoMkvst — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 14, 2022



Niettemin zijn in een dag tijd de lange verwachtingen voor de Fed-rente van de markt flink gezakt, zie hier die voor over een jaar:



Vanmiddag is de beurt aan de BoE en de ECB om de rente met twee kwartjes te verhogen. De ECB krijgt maar twee regels in de agenda en we horen van de president hoe de verhouding inflatie, economie en energie ligt. Het is een kleine moeite om meteen alle Amerikaanse data van vanmiddag te geven; het is echt veel.



Bloomberg over dat ECB-rentebesluit:

The European Central Bank is poised to slow the recent pace of interest-rate increases and outline plans to shrink its almost €5 trillion ($5.3 trillion) stash of bonds, broadening efforts to curb inflation that’s still five times the target.

All but three of 51 economists surveyed by Bloomberg predict a half-point move on Thursday. That would take the deposit rate to 2% — around the point widely considered to neither stimulate nor constrain the struggling euro-zone economy.

Inflatie bestrijden, maar de economie niet te veel beschadigen: Bloomberg laat de dilemma's van de bank zien.



Behalve die Amerikaanse data is er ook een resem Chinese en die laten wellicht zien waarom de strikte Covid-maatregelen (mede) worden versoepeld. Het gaat zo niet geweldig daar.



Kortom, genoeg weer om ons druk over te maken vandaag. Hier nog de AEX, trekt u ook, al is het maar onwillekeurig met uw ogen, een lijntje over die drie toppen sinds de winter? Kom op, wie geeft de index even dat broodnodige kontje, schreeuwt het beeld bijna. Technische uitbraak zou een mooie kerstboodschap zijn.

Dat kan dan wel een boodschap zijn dat aandelen te duur worden, maar dat zien we dan wel weer.



Bij ons is er nieuws van Pharming, NSI en Fastned - links hieronder - en wie hebben we hier? Het is nu wel een keer leuk geweest, Elon. Je laat je eigen aandeel deze maand flink underperformen...



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:19 Carlsberg neemt Canadese brouwer Waterloo over

08:10 Van Lanschot Kempen keert uit

08:08 RoodMicrotec sluit samenwerking met Novelda

08:00 AEX lager van start na Amerikaans rentebesluit

07:53 Fastned opent 250ste laadstation begin 2023

07:37 NSI leent duurzaam

07:32 Musk verkocht opnieuw miljoenen aandelen Tesla

07:24 Pharming presenteert positieve studiedata met leniolisib

07:12 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:02 Japanse export groeit minder hard

06:59 Tegenvallende productiestijging Chinese industrie

06:59 Werkloosheid Nederland licht omlaag

06:56 Flinke daling Chinese detailhandelsverkopen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

14 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

14 dec Wall Street lager gesloten

14 dec Beursblik: Powell weer hawkish

14 dec Fed verhoogt rente en projecties

14 dec Olieprijs hoger gesloten

14 dec Update: Beursblik: Fed verhoogt renteprojecties

14 dec Beursblik: Fed verhoogt renteprojecties

14 dec Fed verhoogt rente met 50 basispunten

14 dec Wall Street koerst af op hoger slot

14 dec Europese beurzen lager gesloten

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is vol; de laatste drukke dag van het jaar:



00:50 Export - November (Jap)

04:00 Detailhandelsverkopen - November (Chi)

04:00 Industriële productie - November (Chi)

06:30 Werkloosheid - November (NL)

08:45 Inflatie - November def. (Fra)

09:00 B&S Group - Bava

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

10:00 Norges Bank - Rentebesluit (Noo)

13:00 Rentebesluit Bank of England (VK)

14:15 Rentebesluit Europese Centrale Bank (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - December (VS)

14:45 Toelichting rentebesluit ECB voorzitter Lagarde (eur)

15:15 Industriële productie - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)



22:00 Adobe - Cijfers vierde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Ja, het was me de sessie wel weer:

WATCH: U.S. stocks closed lower in volatile trading after the Federal Reserve raised interest rates by an expected 50 basis points but said its economic projections see higher rates for a longer period https://t.co/I1OKLYr5V2 pic.twitter.com/nrhtwhSoce — Reuters Business (@ReutersBiz) December 15, 2022



Hier nog even in beeld:

The Federal Reserve raised interest rates by 50 basis points and projected further hikes through the end of 2023 in what it cast as a long and likely painful campaign to rein in inflation. Read more https://t.co/FpyROKKgCW pic.twitter.com/udiHkqkl6O — Reuters Business (@ReutersBiz) December 15, 2022



Crisis en recessie, maar aan de werkloosheid leest u het nog altijd niet af. Ook niet aan de winstverwachtingen trouwens. En misschien ook niet echt aan de huizenprijzen en aandelen, als we dan nog even doorgaan.

In november waren er 364 duizend #werklozen. Daarmee daalde de #werkloosheid licht. Het UWV registreerde eind november 145 duizend lopende WW-uitkeringen.https://t.co/LaErfwxKiX pic.twitter.com/1n2rzDQETT — CBS (@statistiekcbs) December 15, 2022



Er volgen er vast nog wel meer. Het is net als na de dotcombubbel en de Kredietcrisis: na (euforische) bull markets komt altijd weer naar buiten wat er misging en wie zich misdragen hebben in onze zucht naar snel gratis rijk worden. Front running dus, er staan celstraffen op.

U.S. prosecutors said they have charged eight individuals in securities fraud, alleging they made millions using Twitter and Discord to manipulate stocks by engaging in a so-called ‘pump and dump’ scheme https://t.co/DgGEcvy3p7 pic.twitter.com/oyqt7OIaIW — Reuters Business (@ReutersBiz) December 15, 2022



Toe maar:

The US Senate voted to ban the TikTok video-sharing app from all government-issued phones as the Biden administration considers restrictions on the Chinese-owned platform https://t.co/yHfLQ06Fm5 — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2022



Opvallend? Want juist 2022 maakt duidelijk dat fossiel... Vul verder zelf maar in.

HSBC will no longer finance new oil and gas fields or related infrastructure in a move that climate activists say puts it ahead of many peers in addressing global warming https://t.co/c9LKidgsmn — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2022



Met klantengeld rommelen is een financiële halsmisdaad (in de VS) en de essentie van het FTX-debacle.

Ryan Salame, former co-CEO at FTX Digital Markets, tells island regulators that client assets were transferred to Alameda Research to “cover financial losses” at the trading firm, court filings show https://t.co/MNcyeSwuCv — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2022



Haha, buy the dip (until you flip?):

Cathie Wood scoops up more shares of Tesla and Coinbase, underscoring her faith that electric vehicles and cryptocurrency are key future trends https://t.co/8tR0OREiKE — Bloomberg Markets (@markets) December 15, 2022



Veel plezier en succes vandaag.