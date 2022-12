ChatGPT: onaantastbare Google-zoekmachine heeft uitdager?!

Ja, hoor. Elon zal er ook eens niet tussen zitten. En nee, u kunt er niet in beleggen, om die vraag maar meteen te beantwoorden. Nog niet.

U moet het wel al weten, want wellicht is dit de komende jaren hét - of in ieder geval een van de - nieuwe technologieslagvelden. OpenAI is particulier. Met bekende namen zoals u ziet. Gewoon van Wikipedia geplukt:



Op de valreep van 2022, waarin technologie het moeilijk heeft en zelfs het onaantastbaar geachte Big Tech moet saneren, is er ineens weer fantasie. En niet zo'n beetje ook. Het heet ChatGPT. Het draait net een maand, maar nu al worden alle verloven bij Alphabet ingetrokken. Dat is overdreven, maar ze zijn daar wel wakker.

Jaartje of vijftien geleden was ik bij de opening van het Nederlandse vestiging van toen nog Google aan de Amsterdamse Zuidas. De ingevlogen hotemetoot had het bekende antwoord op de vraag wat het bedrijf het meest vreest: dat ooit, net als Google zelf, ergens in een garage iemand een geniale uitvinding doet.

Lees het, CNBC heeft een vrij toegankelijk en uitputtend verhaal over nu al fenomeen ChatGPT, een text-based artificial intelligence tool. Even kort en simpel: ik had bij wijze van trefwoorden ChatGPT en investing erin gegooid en... dit artikel was er dan uitgerold. Het ging vanzelf in plaats van dat ik uren moest zwoegen.

Dat geeft meteen aan wat voor mogelijke game changer ChatGPT zelf, of deze AI-technologie kan zijn. De eerste reacties en recensies zijn lyrisch, vandaar dat deze chatbot, zoals het ook wel heet, viral gaat. En behalve Alphabet staat heel Silicon Valley op scherp.

New: Google employees have asked executives whether OpenAI's viral ChatGPT represents a “missed opportunity” for the company. Sundar Pichai and AI chief Jeff Dean responded, saying the company has more “reputational risk" it has to balance. https://t.co/Q91An3oF6N — Jennifer Elias (@jenn_elias) December 13, 2022



De CEO van OpenAI is echter de eerste om toe te geven dat zijn tool in feite AI live in ontwikkeling is. Daar duiden de reacties ook op. Op een paar trefwoorden rollen er zowel geniale als compleet off-topic verhalen uit de chatbox.

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.



it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness. — Sam Altman (@sama) December 11, 2022



OpenAI is de eerste die misschien met een werkbare chatbox komt. Uit het CNBC-verhaal, want heel Silicon Valley zit er net als bijvoorbeeld bij automotive al jaren bovenop. De industrie botst echter tegen exact hetzelfde probleem aan: hoe in vredesnaam is dit 100% betrouwbaar te krijgen.

Vandaar ook de koudwatervrees bij Alphabet, zoals CNBC die schetst. Het bedrijf wil wel, ziet er zeker ook nut, noodzaak en kansen van in, maar is de eigen technologie al goed genoeg? De vraag stellen is die beantwoorden. Nog iets: is deze tak van sport inderdaad zelfs een bedreiging voor crypto en NFT's?!

Dat gaan we zien, maar misschien is een nieuwe technologie, of straks een nieuwe generatie die weer haar eigen this time it's different beursspeeltje heeft (na bijvoorbeeld de dotcoms van mijn generatie en de crypto's van milennials) een grotere bedreiging voor crypto dan tien plunderende Sam Bankman-Frieds.

Ofwel, gewoon niet hip en hot meer, waarna de kudde verder trekt en u misschien achterblijft met wat dan langzaam maar zeker, hoe langer hoe meer gebakken peren zijn.



Uit hetzelfde verhaal: dit is waarom Alphabet bij de les is. We zoeken tegenwoordig anders op internet. En zonder zoeken kan Alphabet het wel schudden, want vrijwel alle omzet en winst komt nog altijd uit de Google-zoekmachine (en YouTube). Other Things stelt helemaal niets voor bij het bedrijf.

Dat is nog niet alles, want waar het intussen in pakweg 265 jaar duidelijk is geworden hoe te verdienen aan zoekresultaten, moet hier het ideale verdienmodel misschien nog voor bedacht en uitgevonden worden.



Tot slot: legendarische beelden. Dat van die start-up in een garage mag u bij Google namelijk letterlijk nemen. Net als ooit Apple. En Harley-Davidson. Het filmpje duurt een minuutje, laat een jonge Larry Page himself zien en aan die pingpongtafel, midden in al die zooi, is ooit Marissa Mayer aangenomen.



Moet u uw aandelen Alphabet, bij wijze van, nu al in paniek bestens in het boek prakken? Ik heb ze niet, maar zou het zeker niet doen. De cash wappert daar nog steeds door de ramen naar binnen, revoluties gaat niet in één dag (op de beurs) en zowel bij koersen als bedrijven zien we vaak in eerste instantie false moves.

Bij koersen moet u denken aan bewegingen op macrocijfers die even heel kort een kant op gaan, om vervolgens rechtsomkeert de andere kant uit te zoeven. Bij bedrijven idem dito. Van de eerste generatie dotcoms heeft bijna geen enkel bedrijf overleefd. Pas de tweede, met onder meer Google, Amazon en Facebook, slaagde.

Misschien is ChatGPT ook wel een soort Netscape, de eerste internetbrowser. Dat veroverde stormenderhand de wereld, maar implodeerde net zo snel toen eerst Microsoft en later Google, Apple en de rest met browsers kwamen. De naam is ook niet goed: googlen is een werkwoord. ChatGPT'en gaat dat niet worden.

U ziet de alarmen afgaan bij Alphabet na nog een maandje ChatGPT, de sector is bij de les. Nog een vergelijking: dat iets in principe uitstervende business is, wil nog niet zeggen dat er niks meer te halen valt. Zie de zogenaamde stranded assets en fossiel maar na alweer een jaar of tien klimatisme. Puur zwart goud.

In ieder geval zorgt ChatGPT voor nieuwe fantasie in technologie, juist nu Big Tech misschien tegen zijn high water mark aan botst, de chipwereld in een westerse en Chinese wordt onderverdeeld en crypto in de touwen hangt. De koersen van alle coins in alle soorten en maten blijven nog goed liggen, dat wel.

De reputatie van dit wereldje is aan diggelen. Wie gaat er nog in de brokers, miners en vermogensbeheerders investeren met al die zwendel en fraude? Wall Street niet. En bitcoin kan nog steeds geen enkel kunstje, behalve goeroes en influencers ertoe aanzetten de meest absurde koersdoelen te roepen.

Nog even de grafiek van Alphabet en verhip, gaan we bijna nog denken dat Peak Google alweer achter ons ligt. Hoeft niet, kan wel. Met name Meta laat dit jaar zien dat niets beursigs ook Big Tech vreemd is.