Aandelen hebben het heen en weer, twee kwartjes dus en iets met 115 jaar cel

Bedaarde markten in aanloop naar het Fed rentebesluit vanavond en morgen die van de ECB van allebei twee kwartjes, heet het dan.

De AEX-indicatie is -0,1%, nadat Wall Street gisteren bijna helemaal de inflatiecijferwinst inleverde. Zo stond de Nasdaq 100 zelfs ruim +4%, maar daar bleef op het slot maar 1% van over.

Europese futures openen allemaal net in de min

De Amerikaanse plussen +0,2%

Tech? In Azië staan Taiwan en Korea ruim een procent hoger, waar de andere indices net plussen. Tencent doet +2,5% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -9,6% op 22,6 (zo meer)

De dollar zakt een paar honderdsten naar 1,0636

Het zijn nipt net tienden: plus voor goud en crypto en een min voor olie

De rentes houden zich ook nog koest.



Nee, op een haar na zette de AEX (oranje) gisteren niet een nieuw hoger topje neer dan die uit augustus en april. Er is nog werk aan de winkel voor de stieren? Wel was er gisteren een hoger intradagtopje dan die uit augustus, maar weer niet dan die uit april. De trend in de rente lijkt nog wel aandelen te bevestigen.



Waar aandelen de aanvankelijke grote winst gisteren op het Amerikaanse inflatiecijfer weer goeddeels inleverden, houdt EUR/USD stand boven 1,06. Wat een rit en het valutapaar verhaptstukt vandaag en morgen Fed- en ECB-rentebesluiten.



Nog een dingetje over aandelen: nadat de volatiliteit, ofwel de CBOE VIX Index eergisteren liefst 9,5% opliep tijdens nota bene een stijgingsdag, ging dat percentage er gisteren weer af.



Het zijn maar twee regeltjes in de agenda, twee Fed-kwartjes worden er vanavond verwacht.



Zelfs na het meevallende inflatiecijfer van gisteren is de markt daar niet helemaal van overtuigd. Verder mag u nieuwe economische ramingen verwachten, maar daar hecht de Fed zelf niet te veel waarde aan in deze gekke (economische) tijden. Ja en wat zegt de voorzitter allemaal in de persconferentie?

De vorige keer was er een duivisch rentebesluit, maar hield Jerome Powell een vrij haviks verhaal. Vanavond legt hij uit in welk tempo de Fed de rente al dan niet blijft verhogen. De truc is om en de inflatie effectief te bestrijden, maar tegelijkertijd de economie niet te veel beschadigen. Lastige baan.



Nog even dit dan en de gearresteerde SBF krijgt op de Bahama's geen bail vanwege vluchtgevaar. Volgens Bloomberg kan hij 115 jaar krijgen. En u hoeft geen jurist te zijn om dit de begrijpen: one of the biggest financial frauds in American history.

Federal prosecutors charged Sam Bankman-Fried, the 30-year-old founder of defunct cryptocurrency exchange FTX with perpetrating what they called ‘one of the biggest financial frauds in American history’ https://t.co/LAiGBUclEk pic.twitter.com/yotQ4xaxBh — Reuters Business (@ReutersBiz) December 14, 2022

Meer, want ook bij Binance rommelt het...?

Binance, the world's biggest crypto exchange, said it had ‘temporarily paused’ withdrawals of the major stablecoin USDC https://t.co/EY1nViaiQ3 pic.twitter.com/r6ldDm1xNK — Reuters Business (@ReutersBiz) December 14, 2022

Mijn naam is haas, zegt intussen bitcoin zelf. Het blijft een fascinerende markt.



Tot slot nog dit, gaan Nederland en ASML ruzie maken met de VS?

De VS dringen aan op exportbeperkingen voor ASML. Topman Peter Wennink vindt dat de Nederlandse chipmachinefabrikant al genoeg inleverde. Ook de Nederlandse regering wil de exportbeperkingen niet een-op-een overnemen. https://t.co/0ppKzQ8AoO — NRC (@nrc) December 14, 2022

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda:

00:50 Tankan index - Vierde kwartaal (Jap)

05:30 Industriële productie - Oktober (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - November (VK)

10:00 Maandrapport IEA - (Fra)

11:00 Industriële productie - Oktober (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Rentebesluit Federal Reserve (VS)

20:00 Dot plot Federal Reserve (VS)

20:00 Economische ramingen Federal Reserve (VS)

20:30 Toelichting Fed-voorzitter Jerome Powell (VS)

Ja, er stond overdag heel wat meer...

Stocks rose Tuesday after the release of new U.S. inflation data, while traders awaited a key Federal Reserve policy decision.



The Dow gained 0.31%.

The S&P 500 rose 0.73%.

The Nasdaq surged 1.01%. https://t.co/veukkAqOfS pic.twitter.com/PMlSqyoyLo — CNBC (@CNBC) December 13, 2022

Morgen:

European Central Bank set for 50 basis point rate hike on hopes that inflation has peaked https://t.co/IPzM0k7lA4 — CNBC (@CNBC) December 14, 2022

Het is echt malaise in het VK:

Britain's new 'winter of discontent' deepens as widespread strikes mount over festive period https://t.co/uoLc6jB0uN — CNBC (@CNBC) December 14, 2022

Is er inderdaad na een jaar of 25, eindelijk een soort van uitdager voor Google?

New: Google employees have asked executives whether OpenAI's viral ChatGPT represents a “missed opportunity” for the company. Sundar Pichai and AI chief Jeff Dean responded, saying the company has more “reputational risk" it has to balance. https://t.co/Q91An3oF6N — Jennifer Elias (@jenn_elias) December 13, 2022

Citaat:

All eyes are on China's semiconductor-equipment laggards. Beijing is readying a $144 billion fiscal package aimed at supporting tool and machinery manufacturers that are woefully behind Dutch and Japanese rivals.

A combination of targeted subsidies and local demand will help. But catching up will be a years-long, if not decades-long, slog.

From Breakingviews - China's chip suppliers have some growing up to do https://t.co/SADmn2gJUB — Reuters Business (@ReutersBiz) December 14, 2022

Zou het en hoe beleggen we hier in?

Nuclear fusion just passed a major milestone: Generating more energy than used to create the reaction https://t.co/Q56ihRwoX1 — CNBC (@CNBC) December 13, 2022

Veel plezier en succes vandaag.