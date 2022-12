AEX flirt met weerstand, maar onrustbarometer stijgt ook

Bericht delen via:

Dinsdag flirtte de AEX index, binnen het stijgende trendkanaaltje, met de eerste horde rond 736,34 punten. De eindejaarsrally wordt pas hervat na een overtuigende uitbraak hiervan.

Zolang het proces met hogere bodems intact is, blijven we optimistisch. Blijf wel alert, want er zijn wel wat puntjes van zorg.

Draaipunt

Ten eerste is er de lichte overbought-conditie waarover ik onlangs berichtte. Bovendien begint de Europese paniekbarometer, de VIX-index, opwaarts te draaien. Dit signaleert dat de onrust toeneemt. Zijn beleggers de weg kwijt?

De reden dat onrust toeneemt is mogelijk dat beleggers nog niet overtuigd zijn van een structurele afname van de inflatie.

Of zoals een handelaar het onlangs verwoordde: 'Ik wil weten of er voldoende signalen zijn dat het prijsmomentum consistent afzwakt.' Men is dus nog niet 100% overtuigd van een minder krap rentebeleid.

De markt staat thans dus op een draaipunt.

Alle signalen op een rij

Ik maak hieronder de balans op van alle signalen. Eerst de positieve kant van het plaatje:

Het opwaartse trendje is intact

Serie hogere bodems is ongebroken

Het topje van 15 november (blauwe stippellijntje) rond 718,45 punten weet recente dips op te vangen

Dan de minkant

Minpunten zijn er ook:

AEX blijft licht overbought

Top van 4 augustus rond 736,34 punten heeft de opmars gedwarsboomd

Europese paniekbarometer, de VIX-index, begint opwaarts te draaien.

Voorlopig geven wij de het stijgende trendkanaal voorrang in onze technische beoordeling. Dat houdt in dat zolang de uptrend intact is, we de rode kaart op zak houden.

Het helpt dat het Amerikaans inflatiecijfer voor de maand november van 7,1%, dat gisteren bekend is gemaakt, meeviel. Maar beleggers blijven er ook de komende tijd kien op of er wel voldoende signalen zijn dat het prijsmomentum afzwakt.

Vandaag neem ik het korte termijn technische plaatje van de AEX onder de loep, alsmede de Europese paniekbarometer, de VIX-index.

AEX-index flirt met de eerste weerstand van 736,34 punten

De Nederlandse beurs is bovendien opgeveerd vanaf de onderkant van het stijgende trendje. Dus technisch pauzeert de AEX-index binnen de stijgende trend, dus onder de eerste horde van 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).

Positief is ook dat alle recente dipjes worden opgevangen op of rond het topje van 15 november (blauwe stippellijntje) rond 718,45 punten.

De hogere koersbodems signaleren nog steeds kopers in de markt. De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking van de stijgende fase.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de recente koerspiek naar boven wordt gebroken. We mogen dan verdere koersstijgingen verwachten. Pas bij een terugval onder de steun van 700,94 punten (de bodem van 17 november) verzwakt het beeld.

Een opwaartse uitbraak lijkt een kwestie van tijd.

Europese VIX-index draait opwaarts

De Europese VIX-index heeft recent het koerstopje van eind november gebroken. Bovendien is de neerwaartse tendens verlaten. De onrust onder Europese beleggers neemt licht toe.

De VIX-index (Europese paniekbarometer) geldt als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit. Vooralsnog is het technische signaal te zwak.

