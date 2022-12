Slotcall: Een fractioneel beter inflatiecijfer stuwt aandelen omhoog

Aandelen schieten omhoog nadat het Amerikaanse inflatiecijfer blijkt mee te vallen. De markt rekende op 7,3% over november, maar het blijkt om slechts 7,1% te gaan. Poeh poeh, nou nou. Afijn, het is blijkbaar genoeg voor een hoogste AEX-stand sinds augustus dit jaar: 733 punten.

Hoewel de Federal Reserve er morgen twee kwartjes bijschrijft (drie is nu wel uitgesloten), zorgde dit inflatiecijfer er in eerste instandie voor dat de marktrentes hard kelderden. Het idee is dan dat de rentes op de langere termijn minder snel zullen stijgen, omdat de inflatie lijkt af te nemen. Dat betekent weer dat groeiaandelen groen kleuren. Er zit echter een grote maar aan dit verhaal.

En dat is dat deze grote koerssprongen op slechts 0,2% verschil ten opzichte van het inflatiecijfer waar vooraf op gerekend werd niet gigantisch is. Wellicht gingen beleggers na een eerste enthousiaste reactie rationeel nadenken, want tegen het einde van de beursdag liepen de grote koerswinsten toch wat terug en krabbelden de rentes weer wat op.

Achter de tralies

Terwijl velen deze maand met een warme kop chocolademelk in de hand, verwarmd door een rustig brandende kachel bij de kerstboom zitten, zit Sam Bankman-Fried er minder warmpjes bij. Een kille cel met flinke tralies, althans, zo stel ik het me voor. De oprichter van de in elkaar geklapte cryptobeurs FTX is vandaag namelijk op de Bahama's opgepakt. De vraag is, hoeveel jaar moet hij brommen voor de geintjes die hij daar uithaalde?

Wie voorspelde de eindejaarsstand van de S&P 500 goed?

Vorig jaar voorspelden verschillende zakenbanken en financiële partijen de eindstand van de S&P 500 dit jaar. We naderen het einde van 2022 en dus krijgen we te weten hoe dichtbij ze zaten. Wat blijkt? Voorlopig zit iedereen nog te hoog met zijn voorspelling. Morgan Stanley zette het laagst in en gokte op een eindstand van 4.400.

Aan de andere kant van het spectrum zien we BMO dat uitging van een eindstand van 5.300. Op dit moment koerst de index op iets minder dan 4.050. Het moet wel een heel forse decemberrally worden, namelijk nu nog +30%, wil BMO gelijk krijgen.

Last year's end-of-year forecasts for the S&P 500 Index. ?? pic.twitter.com/AZyJjF3khj — jeroen blokland (@jsblokland) December 13, 2022

Gaan PostNL en Bpost fuseren?

De combinatie van PostNL (+1,4%) met Bpost (-1,3%) blijft onverminderd logisch. Beide bedrijven hebben last van krimpende postvolumes - in Nederland loopt het postaanbod zelfs nog wat harder terug - en beide hebben steeds meer last van het oprukkende Amazon, of zullen dat in de nabije toekomst gaan krijgen.

Wellicht hét moment om nog eens te proberen de krachten te bundelen. Dit levert per saldo een sterkere postspeler in de Benelux op met beslist de nodige ruimte voor synergieën. De wederzijdse strijd om marktaandeel kan dan gestaakt worden. Hoe groot de kans is dat dit gebeurt en welke invloed dit heeft op het koersdoel en advies, leest u in de analyse van PostNL.

De toppers en floppers voor 2023

IEX-analist Niels Koerts is vanavond te gast in een webinar van Saxo. Om 19:00 uur bespreekt hij met beleggerstrainer Peter Siks van de bank drie mogelijke topaandelen van 2023 en drie floppers volgens het Nationaal Beleggerssentiment. U kunt zich voor dit gratis webinar hier inschrijven.

Top 3 stijgers en dalers

Over toppers en floppers gesproken, hieronder vindt u de toppers en floppers van vandaag.

Rentes

De rentes zijn - op de Amerikaanse na - weer een beetje bijgetrokken. Hoewel de Nederlandse tienjaarsrente nog steeds licht in de min staat, stond deze eerder vanmiddag nog acht basispunten in de min.

Brede markt

De AEX (+1,7%) presteerde beter dan de Franse CAC 40 (-1,3%) en de Duitse DAX (+1,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,6 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+1,5%), Dow 30 (+0,8%%) en de Nasdaq (+2,2%).

De euro stijgt 1,1% en noteert nu 1,065 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,9%) en zilver (+1,2%) stijgen.

Olie: WTI (+3,1%) en Brent (-3,4%) worden het niet eens.

Bitcoin (+3,4%) blijft liggen.

Het Damrak:

Vandaag maakte Adyen (+4%) bekend zijn unified commerce-oplossing in Japan aan te bieden. Bedrijven kunnen daarmee zowel offline- als onlinebetalingen met één systeem regelen. Toch is dit natuurlijk niet de reden dat Adyen vandaag zo hard stijgt. Dat komt simpelweg door het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer, zo bewijst de harde koerssprong om 14:30 uur vanmiddag.

(+4%) bekend zijn unified commerce-oplossing in Japan aan te bieden. Bedrijven kunnen daarmee zowel offline- als onlinebetalingen met één systeem regelen. Toch is dit natuurlijk niet de reden dat Adyen vandaag zo hard stijgt. Dat komt simpelweg door het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer, zo bewijst de harde koerssprong om 14:30 uur vanmiddag. Shell (+1%) verkoopt zijn belang in twee offshore-deelcontracten van Baram Delta in Maleisië aan Petroleum Sarawak Exploration & Production, voor een bedrag van $475 miljoen. Aanvullende betalingen tot $50 miljoen worden tussen 2023 en 2024 uitbetaald, afhankelijk van de ontwikkeling van de grondstofprijzen.

(+1%) verkoopt zijn belang in twee offshore-deelcontracten van Baram Delta in Maleisië aan Petroleum Sarawak Exploration & Production, voor een bedrag van $475 miljoen. Aanvullende betalingen tot $50 miljoen worden tussen 2023 en 2024 uitbetaald, afhankelijk van de ontwikkeling van de grondstofprijzen. Galapagos (+0,8%) en CellPoint hebben vandaag op het 64th Annual American Society of Hematology Congress - haal nu gerust even adem - eerste gegevens van de lopende ATALANTA-1 fase 1/2 studie met GLPG5101 gepresenteerd. Oftewel: Galapagos heeft studiedata gepresenteerd. Het biotechfonds noemde die eerste data 'bemoedigend'.

(+0,8%) en CellPoint hebben vandaag op het 64th Annual American Society of Hematology Congress - haal nu gerust even adem - eerste gegevens van de lopende ATALANTA-1 fase 1/2 studie met GLPG5101 gepresenteerd. Oftewel: Galapagos heeft studiedata gepresenteerd. Het biotechfonds noemde die eerste data 'bemoedigend'. De AFM is niet zo blij met ondernemer Rishi Kartaram. Hij heeft in februari en maart 2021 herhaaldelijk, kort na elkaar, aanzienlijke hoeveelheden aandelen van B&S Group (+1,3%) gekocht en weer verkocht. "Dit deed hij op zo'n manier, dat dit golfbewegingen veroorzaakte in de koers van het aandeel. Ondertussen handelde hij ook in zogeheten contracts for difference (CFD's) tegenover een Cypriotische beleggingsonderneming." Door aan de ene kant de koers van het aandeel te beïnvloeden, kon Kartaram aan de andere kant winstgevend in de CFD’s handelen, aldus de toezichthouder. Deze handelwijze staat te boek als cross-product manipulatie. Volgens de AFM verdiende Kartaram ruim 227.000 euro met zijn transacties in B&S, exclusief transactiekosten en dus legt de toezichthouder hem een boete op van €750.000.

(+1,3%) gekocht en weer verkocht. "Dit deed hij op zo'n manier, dat dit golfbewegingen veroorzaakte in de koers van het aandeel. Ondertussen handelde hij ook in zogeheten contracts for difference (CFD's) tegenover een Cypriotische beleggingsonderneming." Door aan de ene kant de koers van het aandeel te beïnvloeden, kon Kartaram aan de andere kant winstgevend in de CFD’s handelen, aldus de toezichthouder. Deze handelwijze staat te boek als cross-product manipulatie. Volgens de AFM verdiende Kartaram ruim 227.000 euro met zijn transacties in B&S, exclusief transactiekosten en dus legt de toezichthouder hem een boete op van €750.000. Het lokaal genoteerde Envipco (-0,7%) beweegt vandaag hard, maar wel ruim onder de slotkoers van gisteren. Het dagvolume ligt ongeveer vier keer zo hoog als normaal. Het bedrijf plaatste gisteren ruim 5,6 miljoen nieuwe aandelen tegen een prijs van €2,66. Het aandeel sloot die dag op €2,90, waardoor de korting ruim 8% bedraagt. Daarmee heeft het bedrijf nu €15 miljoen euro opgehaald.

Adviezen:

Philips: naar €14,50 van €31,20 en houden - Citi Research

ASML: naar €700 van €650 en kopen - Morgan Stanley

Adyen: naar €2.200 van €2.540 en kopen - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar €1,45 van €1,65 en houden - Deutsche Bank

Agenda woensdag 14 december 2022

00:50 Tankan index - Vierde kwartaal (Jap)

05:30 Industriële productie - Oktober (Jap)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - November (VK)

09:30 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

10:00 Maandrapport IEA - (Fra)

11:00 Industriële productie - Oktober (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Rentebesluit Federal Reserve (VS)

20:00 Dot plot Federal Reserve (VS)

20:00 Economische ramingen Federal Reserve (VS)

20:30 Toelichting Fed-voorzitter Jerome Powell (VS)