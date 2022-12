Duits sentiment en Amerikaanse inflatie, we gaan het meemaken

De AEX-indicatie is bijna 1,0% na een vrolijk Wall Street.

Er is weinig nieuws op het Damrak. Sam Bankman-Fried van FTX getuigt niet voor het Huis, maar zit (dan eindelijk gewoon?) in de bak en we doen het vandaag vooral met VS inflatie.

Europese futures openen rond +0,5%, ofwel misschien ligt de Amsterdamse tech goed

De Amerikaanse futures doen 0,2% à 0,3% hoger

In Azië staan China, Korea en Taiwan wat lager en Japan en Hongkong wat hoger, het is allemaal met een nul voor de komma

Hé, de volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +9,5% op 25,0?! Ja, dat klopt en zo'n hoge score hebben we lang niet meer gezien. En al helemaal niet in een stijgende markt

De dollar daalt 0,2% naar 1,0558

Goud klimt 0,4%, olie stijgt 1,2% à 1,4% en crypto doet dat met ruim een procent

De rentes puffen er één à twee basispuntjes bij. Wellicht is er tot de VS inflatie rust hier.



Het bericht waar we eigenlijk al weken op wachten, NYT heeft de primeur: Sam Bankman-Fried van FTX is niet meer op vrije voeten. En hij getuigt vanmiddag ook niet voor het Huis van Afgevaardigden; het hoeft niet meer... Jemig, wat een beschuldigingen. Daarmee wilt u echt niet voor een Amerikaanse rechter staan.

The criminal charges against Mr. Bankman-Fried included wire fraud, wire fraud conspiracy, securities fraud, securities fraud conspiracy and money laundering, said a person with knowledge of the matter.

Lawyers involved in the case expressed surprise at the suddenness of the arrest. Mr. Bankman-Fried had been widely expected to face a criminal indictment.

But complex white-collar fraud cases can take months to build. Until the arrest, Mr. Bankman-Fried was slated to testify remotely about the FTX collapse in a hearing in front of the House Financial Services Committee on Tuesday.

The hearing is still set to go ahead, just without Mr. Bankman-Fried’s testimony.

Breaking News: Sam Bankman-Fried, the FTX founder, was arrested in the Bahamas after U.S. prosecutors filed criminal charges, the Bahamas government said. https://t.co/Nzw6mDVHXC — The New York Times (@nytimes) December 12, 2022



Een vrij toegankelijk stuk voor wie de link niet open krijgt, volgens CNBC kan SBF tientallen jaren gevangenisstraf krijgen:

Sam Bankman-Fried has been arrested following FTX collapse. Here's what happens next https://t.co/GPdpWKYS1G — CNBC (@CNBC) December 13, 2022



Bitcoin lijkt intussen niet erg onder de indruk:



Hier zijn alvast de Duitse inflatiecijfers over november, de eerste schatting (HICP) hebben we twee weken geleden al gehad en die viel dik mee. Keurig in de prik, afvinken en wat is er nog meer?



Om 11:00 uur zien we het huidige - over december dus - Duitse economische sentiment. Hopelijk is het weer een tikje lustiger:



Mobiliseert en trekt alle verloven in, om 14:30 uur zijn er de Amerikaanse consumentenprijzen (CPI) over november. Hebben we inderdaad peak inflation gezien? Opgelet, bij de vorige cijfers gingen de koersen ermee aan de haal en morgen is er het Fed-rentebesluit van naar verwachting twee kwartjes verhoging.



Hier is de hele consensus voor wie echt niets wil missen, of in ieder geval het maandcijfer en kerninflatie.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:21 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Air France-KLM

08:08 Britse werkloosheid licht omhoog

08:05 Kleine daling Duitse inflatie bevestigd

07:55 Oprichter cryptobeurs FTX opgepakt

07:54 AEX vermoedelijk hoger van start in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers

07:19 Corbion benoemt marketingdirecteur

07:13 Galapagos presenteert studiedata

07:12 Shell verkoopt belang in Baram Delta

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

12 dec Oracle verslaat verwachtingen

12 dec Argenx benoemt bestuurslid

12 dec Wall Street sluit hoger

12 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

12 dec Olieprijs veert op

12 dec Wall Street koerst hoger

12 dec Europese beurzen sluiten lager

12 dec Envipco lanceert private plaatsing

De AFM heeft geen nieuwe short-meldingen en hier is de vrije lege, maar mogelijk venijnige agenda:

08:00 Inflatie - November def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Oktober (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - December (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - November (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - November (VS)

En dan nog even dit

Werd het gisteren zomaar gezellig:

The Dow jumped Monday as traders looked ahead to a highly anticipated Federal Reserve meeting and new inflation data.



The Dow gained 1.58%.

The S&P 500 rose 1.43%.

The Nasdaq was up 1.26%. https://t.co/QpdCR4951o pic.twitter.com/OsOHhXuk9G — CNBC (@CNBC) December 12, 2022



+2,1%:

Oracle beats on top and bottom lines https://t.co/8rvTRC5Fqk — CNBC (@CNBC) December 12, 2022



Ja, eerst was er gisteren nog dit. Brutale aap, zeiden we dan vroeger. Exemplarisch wellicht voor dat SBF en zijn inner circle het contact met de realiteit helemaal zijn verloren:

Ex-FTX CEO Bankman-Fried declines to testify before Senate or accept service of subpoena, panel says https://t.co/qvPh7cwwQH — CNBC (@CNBC) December 12, 2022



Ja, het waren een paar fantastische jaren voor de happy few. Van het geld van de klanten.

FTX spent $256 million on Bahamas real estate — now the island's government wants it back https://t.co/xNd4HX5YQv — CNBC (@CNBC) December 13, 2022



Ja, denk maar eens goed na. Wall Street is in ieder geval kopschuw nu:

WATCH: It's been a brutal year for the crypto industry – overall cryptocurrency market capitalization has lost $1.63 trillion in value. One analyst told @Reuters that it's time for the industry to change from ‘being a purely speculative casino asset’ pic.twitter.com/Ev7oRsmir6 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 13, 2022



Tesla deed gisteren -6,3% en zette een nieuwe low neer:

Elon Musk is no longer the richest person in the world https://t.co/JHzFnU2kWy — CNBC (@CNBC) December 12, 2022



You win some, you lose some:

EXCLUSIVE: SpaceX's offer to sell shares values Elon Musk's private company at about $140 billion, up from an estimated $127 billion in July https://t.co/Qcp3oy0Gz5 — Bloomberg Markets (@markets) December 13, 2022



Logistiek is het talent van CEO Tim Cook:

Apple said that it had invested more than $100 billion in its Japanese supply network over the last five years, as its Chief Executive Officer Tim Cook visited the epicenter of the country's semiconductor industry https://t.co/V48suLiVg7 pic.twitter.com/eUtoZ7YCw5 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 13, 2022



China, dat wel altijd over de verre toekomt nadenkt, was het Westen gewoon voor:

Western countries forge green alliance for getting electric vehicle minerals https://t.co/GVYcTAAw09 pic.twitter.com/EnADFDXz1U — Reuters Business (@ReutersBiz) December 13, 2022



Veel plezier en succes vandaag.