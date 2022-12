We vergelijken AEX (-7% YTD) en MSCI Netherlands (-17%) en daar rolt toch een aandeel uit...

Voor ons gewone, Nederlandse melkboerenhondenbeleggers is de AEX 25 Index onze benchmark. Voor zeg maar Wall Street en City is dat de MSCI (Morgan Stanley Capital International) Netherlands Index.

Twee Nederlandse indices, maar ze generen (dit jaar) een totaal verschillend rendement. Afgerond herbelegd en in euro's is het -7% voor de AEX en liefst -17% voor de MSCI Netherlands. Hoe kan dat?



Hoe dat kan? Het heeft alles te maken met de samenstelling en regels van deze indices:

De AEX is zeg maar een Amsterdamse index en herbergt in principe de 25 grootste, meest liquide en meest vrij verhandelbare aandelen van het Damrak - wie het ook maar zijn en waar ze ook maar vandaan komen

Die MSCI Index is vooral een Nederlandse index en bevat louter aandelen die juridisch en statutair in ons land zijn gevestigd - wie het ook maar zijn en waar ze ook maar vandaan komen

En dat levert compleet verschillende samenstellingen en indexwegingen op. Helaas is de Euronext data per 30 september, maar de namen zijn hetzelfde en alleen de percentages verschillen nu:

De MSCI-data van de MSCI Netherlands is veel recenter. U ziet nu meteen hét grote verschil tussen deze twee indices:

Onder meer Shell, Unilever, RELX en ArcelorMittal zitten wel in de AEX, maar niet in die MSCI Index, En toevallig deden deze fondsen in 2022 allemaal (veel) beter dan de AEX

ASML is goed voor ruim een derde van het MSCI gewicht en toevallig deed Veldhoven veel minder dan de brede markt dit jaar, net als Adyen en Prosus. ING deed weer net 1% beter dan de AEX

Overigens heeft Shell nooit in de MSCI Netherlands gezeten, maar Unilever was tot de opkomst van ASML het zwaargewicht. Dit aandeel is echter met Unilever zelf naar Londen verhuisd. DSM verkast naar Zwitserland en gaat er dus ook uit. Flow Traders kan het ook schudden met de verhuizing naar Bermuda.



Er zijn nog meer verschillen tussen beide indices - en niet zo'n beetje ook. Dit is de koers versus verwachte omzet, winst en waardering. De analisten prijzen voorzichtig een omzet- en winstdip in.



Daar is bij de MSCI Netherlands geen sprake van. De index kent een technologiegewicht van 45% (!) en ondanks hun koersdecepties dit jaar, laten ASML en Adyen nog altijd double digits-groeicijfers zien. Vandaar dat hier de verwachtingen... oplopen! Met al die tech is de index ook veel duurder dan de AEX.

De waardering is vergelijkbaar met de S&P 500, maar die kent de helft minder technologie. Dutch Tech Discount, of buitenkans: misschien wel geen van beide.



Zo laten die twee Nederlandse indices een compleet ander beeld zien en dat is structureel. De MSCI Netherlands is al decennia oud, maar de AEX is pas anno 1983.



Zo'n lang plaatje moet natuurlijk logaritmisch. Het verschil in rendement tussen die twee in enorm: gemiddeld zeker 1% per jaar. En dat dus louter en alleen door verschil in regels. De hamvraag is of u moet switchen, want rendementen uit het verleden zeggen niets over de toekomst. Hangt vooral van uw visie op ASML af.



Als u niet kan kiezen - er zijn ook nog tientallen andere MSCI landen-, sector- en thema-indices - dan is er altijd deze lucratieve mogelijkheid. Ga niet zelf kansloos goud zoeken (ergo een index uitzoeken die beter doet dan de brede markt), maar koop de plaatselijke leverancier van schoppen, pikhouwelen en goudzeven.

Ergo, kijk eens naar MSCI zélf. Dat ging op vrijwel de top van bull market 2003-2007 naar de beurs en... Jeuj. Waarom heb ik die nooit gekocht?, vraagt u zich nu net als ik ook af. Bij Morgan Stanley zelf staan ze vast ook te tandenknarsen en bij Goldman Sachs weten ze nu ook wat het is om Muppets te zijn.



Kijk behalve die koers - want die komt echt niet uit de lucht vallen - eens naar die fantastische omzet, winst en dividendlijnen van MSCI. Uiteraad is dit de markt niet ontgaan en dit fraaie aandeel is dan ook kneiterduur voor een defensieve financial. Het dividendrendement is ook maar 1,0%.



Niet dat u als aandeelhouder wordt vergeten, want moet u kijken wat MSCI allemaal over de slagboom gooit! To the moon, het dividend groeit als een raket en het bedrijf graait gewoon de eigen aandelen naar binnen. U ziet het goed, wie het aandeel tien jaar geleden voor $40 kocht, beurt nu al $5 dividend (12,5%).

Geen wonder dat het aandeel zo duur is, maar ik moet me er echt meer in verdiepen om te weten of het ook té duur is. Eén ding is wel duidelijk: de MSCI indices zelf zijn lucratief, maar het uitgeven daarvan is nog veel lucratiever. Ennuh, blieft er nu nog iemand de AEX? Want daar begon dit blog toch echt mee :-)