Wall Street wacht af, geen grote technische schade

Deze week staat Wall Street in het teken van het rentebeleid; onder andere de Amerikaanse consumentenprijzen worden bekendgemaakt. Met een serie belangrijke macrocijfers zullen beleggers het sentiment testen. De algemene verwachting is dat de Federal Reserve de rente met 50 basispunten zal verhogen.

Beleggers zijn daar overigens niet helemaal zeker van. Zij hebben de afgelopen weken de kat uit de boom gekeken en hun kruit droog gehouden, getuige het aarzelende verloop van de indices. De S&P 500-index beweegt al sinds medio november tussen 3.900 en 4.100 punten, en de Dow Jones heeft al een tijdje moeite met de top van augustus op 34.278,20.

Ook tech blijft hangen, met de Nasdaq 100 al enige tijd onder de 12.000 punten-horde. Het is wel opvallend dat tech deze keer niet vooruitloopt op de andere indices, zoals mijn collega Wouter Slot gisteren al aangaf.

Technisch op peil

Afgezien van de recente consolidatie ligt Wall Street er technisch nog goed bij. De schade van de recente aarzeling is minimaal. Ik voorzie in de huidige technische plaatjes nog geen grote dips. Als de Fed geen grote verrassingen in petto heeft, verwacht ik dat de eindejaarsrally wordt hervat.

Daarom de kortetermijn-technische plaatjes van de Dow Jones, de S&P500, de Nasdaq100 en de SOX-index.

Dow Jones aarzelt rond weerstand 34.278,20

De Dow Jones blijft al een tijdje hangen rond weerstand 34.278,20 punten (top van 16 augustus). Vooralsnog kijken beleggers het even aan

De technische schade van de recente aarzeling is minimaal. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien, daarna wordt 35.497,25 punten het volgende opwaartse koersdoel.

De Dow Jones heeft steun rond 33.147,11 punten (bodem van 17 november).

S&P 500-index maakt pas op de plaats

De S&P 500 index neemt een adempauze boven de steun 3.904,87 punten.

De recente daling brengt de S&P 500 terug naar het niveau van de voorgaande top van begin november. Het beeld blijft redelijk, zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. Aan de bovenkant is de ruimte beperkt tot 4.100,80 punten (top van 1 december). De steun ligt op 3.904,87 punten (bodem van 17 november).

De technische schade van de recente adempauze is zeer beperkt.

Nasdaq 100-index zoekt naar richting

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs ontwikkelt zich binnen een zijwaartse consolidatie. De kracht van deeze range is niet overtuigend, omdat de koerstoppen en koersbodems in elkaar overlopen.

Zolang steun 11.450,34 punten (bodem van 29 november) intact is, blijven we echter gematigd positief. Technisch is de ruimte van de Nasdaq 100 beperkt tot weerstand 12.115,34 punten (top van 1 december).

De recente consolidatie heeft geen grote schade aan het technische plaatje aangebracht.

Amerikaanse halfgeleiders komen even tot rust

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, neemt een adempauze. Steun ligt rond 2.633,85 punten (de bodem van 17 november). In feite vormt deze steun een fraaie hogere bodem, ruim boven die van begin november rond 2.259,87 punten.

Afgezien van de recente consolidatie ligt de SOX-index er redelijk bij.







