Slotcall: AEX niet van de wijs door tegenvallend inflatiecijfer

De AEX (+0,6%) doet het op een rustige handelsdag niet onaardig. Hoewel de zwaargewichten Shell (-0,5%) en Unilever (-0,3%) een stapje terug doen, blijven we in Amsterdam niet veel achter op de overige Europese indices.

Het bedrijfsnieuws is beperkt dus moeten we het vooral van de macro's. Het Amerikaanse producenteninflatiecijfer over november springt het meest in het oog. Het cijfer valt tegen, want de producentenprijzen stegen afgelopen maand met liefst 7,4% op jaarbasis. De markt rekende op een stijging van 7,2%.

De markt ging direct omlaag, aangezien het een indicatie is dat de Fed de rente langer hoog houdt. Desondanks herstelde het sentiment al snel. Wat meehelpt is een meevallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De Universiteit van Michigan meet maandelijks het vertrouwen van Joe Six-Pack en onderaan de streep kwam er een stand van 59,1 uit de bus. Ter vergelijking: de markt was op zoek naar een cijfer van 56,9. De gedachte is dat hoe optimistische de consument is hoe eerder hij geneigd is om geld uit te geven.

Bol.com

De groei van Bol.com is dit jaar behoorlijk teruggevallen. Daar waar het e-concern in 2021 een omzetgroei boekte van meer dan 20%, resteerde er in het derde kwartaal slechts een plus van 5%.

Voor het management reden om in te grijpen, want de komende drie jaar wordt er voor €225 miljoen bezuinigd. Dit gaat ten koste van 300 banen en dat is ruim 10% van het totale personeelsbestand van Bol.com.

Het belangrijkste risico voor het e-commerce-concern is de opkomst van Amazon. Het is immers de verwachting dat de Amerikaanse techreus de komende jaren marktaandeel in Nederland blijft winnen.

Hoewel Bol.com onderdeel is van Ahold, blijft het koersverlies (-5% YTD) van de supermarktketen relatief binnen de perken. Dit is mede omdat de waarde van Bol.com afgelopen jaar niet tot uiting kwam in de koers van Ahold Delhaize (+0,4%).

Momenteel koerst het aandeel tegen 11,5 keer de getaxeerde winst over boekjaar 2023. Of Ahold daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Unilever

De decembermaand wordt door veel beursgenoteerde bedrijven gebruikt om beleggers nog eens bij te praten over onder andere de strategie en vooruitzichten. Unilever (-0,3%) hield een wat het bedrijf noemt Investor Event, een variant op de meer gebruikelijke term Capital Markets Day.

Het Investor Event van Unilever is door de concerntop vooral gebruikt om de scherpere focus nog eens voor het voetlicht te brengen, waarbij groei tot absolute topprioriteit is uitgeroepen. Dit is in lijn met de kritiek vanuit de markt, die zict vooral richtte op de jarenlange achterblijvende groei.

Daar kan overigens wel een kanttekening bij gemaakt worden. Unilever heeft de afgelopen jaren wel degelijk stappen gezet, onder andere door de traag groeiende Spreads-divisie van de hand te doen, evenals een groot deel van de theedivisie.

Het management heeft zeker niet stil gezeten, maar ongeduldige aandeelhouders gaat het niet snel genoeg. De geruchten over een eventuele opsplitsing leven ook nog steeds. In het onderstaande artikel gaat analist Martin Crum hier dieper op in.

Unilever blijft de hoeksteen van elke portefeuille #UNILEVERPLC https://t.co/4127JYbfXU — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 9, 2022

Rentes

De rentes vandaag wat op, maar per saldo zijn de vergoedingen op tienjaars staatspapier deze week gedaald. Met name de Amerikaanse rente koelt de laatste weken stevig af.

Nederland: +5 basispunten (2,17%)

Duitsland: +6 basispunten (1,88%)

Italië: +6 basispunten (3,76%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (3,14%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (3,50%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,9%

AEX deze maand: +6,9%%

AEX dit jaar: -9,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -6,8%

Wall Street onderuit

De AEX stijgt 0,6% en presteert daarmee redelijk in lijn met de overige Europese indices. Vooral Wall Street heeft de wind tegen. De S&P500 en Nasdaq verliezen ruim 3%.

AEX

Het sentiment rondom Chinese aandelen zit de laatste weken stevig in de lift. Prosus (+4,3%) plukt hier als grootaandeelhouders van Tencent de vruchten van. Just Eat Takeaway (-5,9%) valt daarentegen wat terug. Deze week werd bekend dat de maaltijdbezorger per 19 december de AEX verlaat.

AMX

ABN Amro (+3,8%) is vandaag op de kooplijst van Credit Suisse gezet. De Zwitserse zakenbank verhoogt het koersdoel met €2,50 naar €17. Galapagos (-6,4%) sluit op het laagste niveau sinds februari 2016. Basic-Fit (-6,2%) weet de weg omhoog ook maar niet te vinden.

ASCX

De bewegingen binnen de small cap blijven relatief binnen de perken. Alleen bij de dalers zijn er een paar kleine uitschieters. Voorbeelden zijn TomTom (-7,2%) en Ebusco (-8,8%). Laatstgenoemde noteert dit jaar bijna 45% in het rood.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik