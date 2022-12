"Dit is de grootste koersdaling die ik ooit heb meegemaakt"

Het is weer vrijdag en dus staat er voor u een gloednieuwe IEX BeleggersPodcast klaar. Het belooft een speciale uitzending te worden, want Lukas Daalder is te gast. Hij is beleggingsstrateeg van Blackrock Nederland. Met hem bespreken we de volgende onderwerpen:

Het ABP koopt toch olieaandelen

De rentebesluiten van ECB en Fed komende week

Hoe groot de kans is op een eindejaarsrally

Of we weer in obligaties moeten beleggen, en zo ja, in staatsobligaties of in high yield-bedrijfsobligaties

De enorme winstwaarschuwing van FlatexDegiro

Alles over beursnieuweling Exor

Of het een idee is om vooral in Europese aandelen te belegggen

ING en ABN Amro

De vijf winnaars van een gratis abonnement op IEX Premium.

