Slotcall: AEX in mineur, particuliere belegger neemt teveel risico, rente verder up

De Fed is believer van self fulfilling prophecy. Inflatie roepen is inflatie krijgen. Recessie roepen, is recessie krijgen. Daarom was inflatie eerst transitory en recessie een solftish landing. Allemaal kretologie welke de mainstream(inclusief IEX en diverse forumleden) als zoete koek slikken.



Lang verhaal kort: zachte heelmeesters maken stinkende wonden..