Slotcall: AEX in mineur, particuliere belegger neemt te veel risico, rente verder up

Mohamed El-Erian gooide in een interview met CNBC de knuppel in het hoenderhok. De voormalig topman van Pimco vraagt zich openlijk af of de Fed wel helemaal eerlijk is geweest over relevante zaken als (verwachte) economische groei en (verwachte) inflatie.

Oftewel, speelde - en speelt - de Fed niet een politiek spel in plaats van man en paard te benoemen zoals de Bank of England dat wél heeft gedaan? We zijn benieuwd hoe de gemiddelde IEX bezoeker hier tegenaan kijkt: zat de Fed er gewoon faliekant naast, of heeft de Amerikaanse centrale bank doelbewust een politiek spel gespeeld? Laat het - op beschaafde wijze - weten in de comments.

Damrak

Beleggers die hopen op een eindejaarsrally komen voorlopig van een koude kermis thuis. Het wil even niet vlotten, met enkele rentebesluiten later deze week en een recessie op komst in de eurozone. De omzetten zijn veelal relatief laag en triggers nu nog risicovolle posities in te nemen, zijn er niet.

De AEX noteerde de gehel handelsag in het rood, zij het dat het verlies beperkt bleef. Dat gold dan weer niet voor enkele individuele aandelen, met een negatieve hoofdrol voor ander andere Besi, Philips, Prosus en Unibail. Echt stevige winnaars waren er binnen de hoofdindex niet te vinden.

Een divisie lager waren de staalgerelateerde fondsen en vastgoedaandelen uit de gratie. Wel wisten onder andere ABN Amro, Galapagos en Vopak zich aan het negatieve sentiment te onttrekken. Binnen de AScX hadden de bears eveneens de overhand met stevige verliezen voor onder andere Accsys, ForFarmers, Heijmans en Wereldhave.

Nieuws van bankentoezichthouder EBA dat het aantal probleemleningen fors toeneemt, maakte weinig indruk op beleggers. ING daalde licht, ABN Amro steeg zelfs. Wellicht dat het feit dat de probleemleningen vooral bij Duitse en Franse banken uitstaan, een rol speelde bij deze onderkoelde reactie.

De AEX sloot de handelsdag af met een verlies van een half procent op een stand van 720,69 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Dan nog even dit

Dan nog even dit II

Altijd interessant: particuliere doe-het-zelf beleggers denken dat het in aanloop naar het laatste Fed-rentebesluit een goed idee is om aandelen long te zitten. Professionele beleggers opteren juist voor shortposities vooruitlopend op wat naar verwachting een renteverhoging van nog eens 0,5% wordt. De komende dagen zal blijken wat de beste strategie is geweest:

AB Inbev

's Werelds grootste bierbrouwer, het Belgische AB InBev, heeft het bedrijfsmatig dit jaar uitstekend gedaan, hetgeen ook netjes weerspiegeld is in een sterk opgelopen koers.

Inmiddels is het door de Beleggersdesk gehanteerde koersdoel ruimschoots bereikt en dan is de vraag of er koersmatig nog meer in het vat zit, of dat beleggers er verstandig aan doen hun interesse te verleggen. Het antwoord vindt u in een uitgebreide analyse bij IEX Premium:

Palantir

De direct listing van Palantir op Wall Street in 2020 was aanvankelijk geen succes, maar na enkele maanden storten beleggers zich alsnog op het aandeel, om al vrij snel van een koude kermis thuis te komen.

Het Amerikaanse concern zit met zijn software in principe in the sweetspot, maar laat het koersmatig dit jaar duidelijk afweten. De IEX Beleggersdesk is eens in het dossier gedoken en kwam tot de volgende conclusie:

Virtu Financial

Het belegggingsenthousiasme onder particuliere beleggers is dat jaar sterk afgenomen en dat raakt het Amerikaanse Virtu Financial. Als market maker heeft het concern baat bij actief handelende beleggers en dan vooral in opties.

Nu die belangstelling als gevolg van stevige verliezen tanende is, staan ook de winstcijfers van Virtu Financial onder druk en dat komt tot uiting in een flink lagere beurskoers. Een uitgebreide update van de Beleggersdesk:

Afschaffen status fbi uitgesteld

De regeling fiscale beleggingsinstelling zou per 2024 komen te vervallen, maar is door het kabinet een jaar uitgesteld. Dat is gunstig voor beleggers met beursgenoteerd vastgoed in hun portefeuille.

Immers, zodra deze fbi wordt opgeheven zullen vastgoedfondsen ook 'gewoon' vennootsschapsbelasting moeten betalen en dat is vrij hoog in dit land: 25,8%. Het ene vastgoedfonds wordt hierdoor meer getroffen dan het andere: details vindt u bij een sectoranalyse van de Beleggersdesk:

Particuliere belegger neemt teveel risico

Het – bijna – afgelopen beursjaar 2022 gaat de boeken in als een lastig jaar, een bear market ook waarbij een goed gevoel voor timing (vaak) het verschil heeft gemaakt. Dat is niet een ieder gegeven uiteraard, maar de gemiddelde retailbelegger heeft flinke klappen opgelopen.

Dat stellen wij uiteraard niet, maar dit blijkt uit cijfers verzameld door Vanda Research. De gemiddelde actieve particuliere belegger heeft het afgelopen jaar de waarde van zijn aandelenportefeuille met maar liefst 30% zien dalen. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase komt zelfs tot een gemiddeld verlies van circa 38% voor doe-het-zelf retailbeleggers.



Bron: Bloomberg

Daar gaat duidelijk iets niet goed. Ter vergelijking: de S&P 500 heeft dit jaar tot op heden ‘slechts’ zo’n 17% ingeleverd en de AEX, exclusief uitgekeerd dividend, een procent of tien. En dan is de vraag waar die sterke underperformance bij retailbeleggers vandaan komt.

Volgens opnieuw Vanda Research heeft de gemiddelde retailbelegger een sterke voorkeur voor de riskantere aandelen zoals bijvoorbeeld Tesla, Apple, AMD, Amazon, Nvidia en Nio. Zogeheten high profile stocks die met name de jongere generatie aanspreken.

Diezelfde jongere generatie kennen een veel hogere risicotolerantie en laat zich niet afschrikken door de geleden verliezen. Afhaken is er niet bij en dat was tijdens de forse koersdalingen in 2008-2009 toch anders. Toen gooide een grote groep beleggers de handdoek in de ring om ook niet meer terug te keren naar de aandelenmarkt.

Liefhebbers van de zogeheten ‘meme stocks’ zijn per saldo veelal nog slechter af. Een mandje van 37 meme stocks getrackt door Bloomberg verloor het afgelopen jaar ruim 38%, waarbij 11 aandelen van die selectie zelfs meer dan 70% in waarde moesten inleveren. Namen als Bed, Bath en Beyond, GameStop en AMC gingen in 2022 volledig door het putje.

Het kan overigens nog veel slechter: de gemiddeld geleden verliezen in cryptoland worden geschat op zo’n 65%. De discussie of dat überhaupt onder ‘beleggingen’ valt laten we maar even passeren. Feit is dat het een heel lastig verhaal wordt om dergelijke verliezen nog in te lopen.

Beleggen begint bij een goede spreiding en adequaat risicomanagement. Er zijn zeker periodes waarbij het nemen van (veel) risico beloond wordt, het afgelopen jaar was daar veelal geen sprake van.

Spanning op Europese rentemarkten neemt toe

Hoewel de tijd van gratis geld – zeker ook voor overheden – alweer enige tijd tot het verleden behoort, is er nog altijd geen sprake van een ‘normale rentestand’ al kan zeker gediscussieerd worden over wat die stand dan zou moeten zijn.

Feit is dat de huidige tienjaarsrente in de eurozone- ruwweg tussen de 1,9 en 3,9% - bij lange na niet compenseert voor de hoge inflatie. En dat schuurt. Beleggers lijken in toenemende mate te speculeren op verdere dalingen van staatsobligaties, waarbij de ogen met name gericht zijn op de Duitse bunds.

Geen rare gedachte aangezien de ECB écht zal moeten aanvangen met een afbouw van de opgekochte staatsobligaties. En dat betekent niet alleen dat er een grote koper afhaakt, maar zelfs dat er meer aanbod van staatsobligaties op de markt zal verschijnen.

Het aantal bearish bets op Duitse bunds is de afgelopen weken verdrievoudigd en marktpartijen speculeren op een stijging van de tienjaarsrente naar 2,75%, tegen nu nog 1,9%. Dat lijkt niet veel, maar zou neerkomen op een forse daling van de waarde van Duitse staatsobligaties.

Wat dat betekent voor de rentes die minder solide landen als Frankrijk en Italië dan moeten bieden om kapitaal aan te trekken, moge duidelijk zijn. Temeer daar de leenvraag van Europese landen volgend jaar op het hoogte niveau van de afgelopen tien jaar zal uitkomen.

Een stevige recessie – waarbij beleggers hun focus (tijdelijk) verleggen van return on capital naar return of capital – kan weliswaar enig soelaas bieden, maar zal ongetwijfeld onvoldoende zijn om het forse aanbod van staatsobligaties volledig op te nemen, zeker tegen de huidige nog altijd relatief lage rentevergoeding.

Obligaties – zowel staats- als bedrijfsobligaties - horen absoluut thuis in een goed gespreide beleggingsportefeuille, maar beleggers doen er goed aan de kat voorlopig nog even uit de boom te kijken en een verwachte turbulentie op de Europese obligatiemarkten even te laten uitrazen.

Luister daarnaast zeker even de IEX Beleggerspodcast van afgelopen vrijdag ook terug, waar Lucas Daalder – beleggingsstrateeg van BlackRock – ook zijn interessante visie op de obligatiemarkten deelde met beleggers.

Raadsels rond olieprijs

Het G7 prijsplatform van $60 per vat olie en het Europese embargo van Russische olie is deze week van kracht geworden. Beleggers en speculanten die rekenden op fors hogere olieprijzen kwamen echter tot op heden van een koude kermis thuis. De prijs voor een vat ruwe olie staat al enige tijd onder druk en is zelfs gezakt tot onder de $80.





Allereerst is het zo dat Russische olie zijn weg naar internationale afnemers toch wel weet te vinden. Hoewel het beeld in de media suggereert dat de hele wereld Rusland boycot, geldt dit ‘slechts’ de Westerse wereld. Driekwart van alle landen doen aan deze sancties niet mee, waaronder China en India.

Verder blijkt uit data van Reuters dat ‘Urals’ – Russische oil blend – gemiddeld worden verkocht voor $53 per vat en dat is ruim onder het gehanteerde prijsplafond van $60.

Ook niet onbelangrijk: de mondiale groei vertraagt scherp met China dat erg lage economische groei laat zien, evenals de VS, terwijl de eurozone een recessie niet zal weten te vermijden. Dat drukt de vraag naar het zwarte goud behoorlijk, temeer daar consumenten door de energiecrisis op alle mogelijke manieren proberen hun verbruik terug te dringen.

De onlangs in gang gezette productiebeperking van de Opec+ zet ook geen zoden aan de dijk. Er werd weliswaar een productieverlaging van twee miljoen vaten per dag afgesproken, maar in de praktijk zal dit eerder rond de een miljoen vaten per dag liggen. Olieproducerende landen als Angola en Nigeria blijken namelijk hun eerdere productiequotums al niet te halen.

Voorlopig dus relatief goed nieuws aan de pomp: de recordprijzen voor een liter benzine en diesel behoren weer even tot het verleden. Of dat bij diesel zo blijft, is overigens nog maar zeer de vraag. Rusland geldt als een bijzonder belangrijke dieselleverancier en de wereldwijde capaciteit is krap, terwijl zeker diesel van bijzondere importantie is voor (internationaal) transport van goederen.

Wall Street

In de VS neemt Amgen (- 1,2%) definitief Horizon Therapeutics (+ 15%) over voor het lieve sommetje van zo'n $28 miljard, nadat Sanofi afhaakte in de overnamestrijd. De overnamepremie bedroeg maar liefst 48%.

Verder vertoonden ook beleggers in de VS niet zo gek veel animo (meer) om te handelen. De stemming was wel wat beter dan op het Damrak met een beperkte plus van 0,8% voor de Dow Jones, de S&P 500 sprokkelde er 0,5% bij en de Nasdaq won tussentijds 0,4%.

Rentes

De internationale obligatiemarkten waren amper tot niet in beweging te krijgen. Spijtig voor Flow Traders, maar vermoedelijk komt er in 2023 meer vuurwerk gezien de verwachte balansafbouw van zowel de ECB als Fed, terwijl overheden heel fors zullen moeten lenen.



Bron: Reuters





Brede markt

De meeste grote Europese beurzen waren tamelijk eensgezind met een verlies van grofweg 0,5%. de euro'dollar bleef tamelijk stabiel, evenals bitcoin terwijl de olieprijs weer eens een vrij stevige opleving liet zien. Op de oliemarkt regeert momenteel echt de waan van de dag (zie ook elders).

Het Damrak

Besi (- 3,8%) is de gebeten hond vandaag onder de chippers. Eerder deze maand bleek een tweetal professionele partijen hun belang aan het afbouwen zijn

(- 3,8%) is de gebeten hond vandaag onder de chippers. Eerder deze maand bleek een tweetal professionele partijen hun belang aan het afbouwen zijn Just Eat Takeaway (+ 0,7%) zal eerdaags plaats moeten maken voor Exor en dat betekent voor indexvolgers een afbouw van hun posiite in JET

(+ 0,7%) zal eerdaags plaats moeten maken voor Exor en dat betekent voor indexvolgers een afbouw van hun posiite in JET Philips (- 1,4%) zou zomaar een slachtoffer van window dressing kunnen zijn. Uitleggen aan klanten dat dit fonds in portefeuille zit, wordt een lastig verhaal

(- 1,4%) zou zomaar een slachtoffer van window dressing kunnen zijn. Uitleggen aan klanten dat dit fonds in portefeuille zit, wordt een lastig verhaal Unibail (- 3,2%) kende net als de rest van de vastgoedsector ronduit een slechte dag

(- 3,2%) kende net als de rest van de vastgoedsector ronduit een slechte dag ABN Amro (+ 0,6%) is al enige tijd een opvallende outperformer. We zijn erg benieuwd wat hieraan ten grondslag ligt

(+ 0,6%) is al enige tijd een opvallende outperformer. We zijn erg benieuwd wat hieraan ten grondslag ligt Aperam (- 2,5%) deelde mee in de malaise in de staalsector, net als ArcelorMittal en AMG

(- 2,5%) deelde mee in de malaise in de staalsector, net als ArcelorMittal en AMG Flow Traders (+ 0,7%) is koersmatig al maanden niet vooruit te branden. De markt zit tegen en de vlam wil maar niet écht in de pan slaan dit jaar

(+ 0,7%) is koersmatig al maanden niet vooruit te branden. De markt zit tegen en de vlam wil maar niet écht in de pan slaan dit jaar Accsys (- 4,5%) ziet na de cfo ook de ceo - begin volgend jaar - vervroegd opstappen, dat in een periode dat er tal van perikelen zijn rond een nieuwe fabriek

(- 4,5%) ziet na de cfo ook de ceo - begin volgend jaar - vervroegd opstappen, dat in een periode dat er tal van perikelen zijn rond een nieuwe fabriek B&S Group (- 1,7%) houdt op 16 december een BAvA, waarvan de uitkomst overigens op voorhand al vast staat

(- 1,7%) houdt op 16 december een BAvA, waarvan de uitkomst overigens op voorhand al vast staat TomTom (- 2,0%) is na een leuke koersopleving vorige maand weer volledig terug bij af en geldt vooral als aantrekkelijk fonds voor traders

(- 2,0%) is na een leuke koersopleving vorige maand weer volledig terug bij af en geldt vooral als aantrekkelijk fonds voor traders Op de lokale markt oogt de verdere neergang van het Italiaanse MotorK (- 4,1%) inmiddels tamelijk zorgelijk

